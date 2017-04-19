Ищу работу руководителя в сфере доставки/склад для ИМ или сервисных компаний
Юрий Кротков,
исполнительный директор ООО "ЭкомЛогистик"
исполнительный директор ООО "ЭкомЛогистик"
19/04/2017
Добрый день.
Веду поиск работы в штате большого интернет-магазина или сервисных компаний по оказанию складских услуг и/или доставки для компаний дистанционной торговли (каталоги, интернет-магазины, одностраничники и прочее).
Имею более чем 6 летний опыт работы (более чем 3 летний опыт на руководящих должностях) в данной сфере с операторами доставки Почта России, EMS, DPD, СДЭК, МаксиПост и сетями постаматов с месячными объемами более 60 тыс. заказов. Опыт развития курьерской доставки по Москве и региональной агентской доставки по РФ.
Регламентация всех бизнес-процессов компании и автоматизация в корпоративной системе компании (от создания ТТ, до тестирования).
Детали направлю в полном резюме на эл. почту.
Добрый день.
Веду поиск работы в штате большого интернет-магазина или сервисных компаний по оказанию складских услуг и/или доставки для компаний дистанционной торговли (каталоги, интернет-магазины, одностраничники и прочее).
Имею более чем 6 летний опыт работы (более чем 3 летний опыт на руководящих должностях) в данной сфере с операторами доставки Почта России, EMS, DPD, СДЭК, МаксиПост и сетями постаматов с месячными объемами более 60 тыс. заказов. Опыт развития курьерской доставки по Москве и региональной агентской доставки по РФ.
Регламентация всех бизнес-процессов компании и автоматизация в корпоративной системе компании (от создания ТТ, до тестирования).
Детали направлю в полном резюме на эл. почту.
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