Интернет Магазин электроники с репутацией, отзывами на Яндекс Маркет
Олеся Сим,
PR-менеджер ООО
Москва, Россия
PR-менеджер ООО
Москва, Россия
20:23
Более 90 положительных отзывов на Яндекс. Маркет от реальных покупателей, а так же есть отзывы на других ресурсах. (с 2013 года по настоящее время).
Интернет магазин Apple iPhone, iPad, iWatch, Samsung, Sony, Xiaomi, Meizu, гироскутеры, экш камеры, Go Pro, Портативные зарядные устройства, и т.д.
ГОТОВЫЙ интернет-магазин с положительной репутацией! + поставщики.
ДОХОД от 30 000 р. а неделю с минимальными усилиями!
ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Запускается реклама на топовый товар, если рассматривать авито контекст (как показала практика, данная реклама более эффективна ) так как с авито приходит уже "готовый покупатель"(стоимость перехода от 2 до 4 рублей.) в неделю рекламный бюджет на авито до 4000 т.р. что приводит около 2000 потенциальных покупателей, конверсия в данном случае 1 - 2 % ( т.е. около 20 РЕАЛЬНЫХ заказов)
Если товар iPhone 7 то ЧИСТАЯ прибыль с одного заказа около 3-4 т.р., Если рекламировать товар более низкого ценового сигмента то с одного заказа 1-2 т.р.
Не сложно подсчитать прибыль в неделю !
МОЖНО РАБОТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ УДАЛЕННО:
Можно работать только по регионам! Т.е. тем самым значительно упростив процесс. Просто рекламу в данном случае нужно давать на все города исключая Московскую и Ленинградскую область, тогда поток заказов идет только от покупателей из других городов, с оплатой онлайн. Так как магазин существует уже достаточно давно, имеет хорошую репутацию, и отзывы на авторитетных ресурсах покупатели из регионов охотнее делают заказы!
После оплаты товара покупателем, Вам останется только передать заказ поставщику, перевести оплату за товар. Остаток % оставить себе. Товар поставщиков в наличии г. Москва! Есть возможность организации доставки по городу с оплатой по факту.
Товарная наценка 15 - 40%
Высокомаржинальный товар. Спрос есть всегда. Хорошие перспективы развития проекта.
Что включает в себя стоимость:
- Домен с возрастом, и положительной историей! ( 90 положительных отзывов на Яндекс.Маркете)
- Интернет-магазин с панелью администратора т.е. ничего программировать не нужно.
- Городской многоканальный телефон (iP телефония), с фирменным голосовым приветствием.
- Фирменный стиль, логотип, удобный и красивый сайт, адаптивный (подстраивается под разные разрешения экрана), сайт уже заполнен товарами!
- Настроенная, и подключенная к сайту бизнес почта (оповещения о заказах отправляться автоматически покупателю, и администратору!)
- Система онлайн-оплаты, т.е. всё просто и удобно для покупателя. Вам же необходимо только подключить свой счет, и принимать платежи.
Понимаю, что на форуме я "новичок" поэтому без проблем проведем сделку через гаранта данного форума.
Цена 50к. Продаю так как срочно нужны деньги.
В настоящий момент магазин работает в "дежурном режиме", реклама отключена, Магазин ЧИСТ.
Более 90 положительных отзывов на Яндекс. Маркет от реальных покупателей, а так же есть отзывы на других ресурсах. (с 2013 года по настоящее время).
Интернет магазин Apple iPhone, iPad, iWatch, Samsung, Sony, Xiaomi, Meizu, гироскутеры, экш камеры, Go Pro, Портативные зарядные устройства, и т.д.
ГОТОВЫЙ интернет-магазин с положительной репутацией! + поставщики.
ДОХОД от 30 000 р. а неделю с минимальными усилиями!
ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Запускается реклама на топовый товар, если рассматривать авито контекст (как показала практика, данная реклама более эффективна ) так как с авито приходит уже "готовый покупатель"(стоимость перехода от 2 до 4 рублей.) в неделю рекламный бюджет на авито до 4000 т.р. что приводит около 2000 потенциальных покупателей, конверсия в данном случае 1 - 2 % ( т.е. около 20 РЕАЛЬНЫХ заказов)
Если товар iPhone 7 то ЧИСТАЯ прибыль с одного заказа около 3-4 т.р., Если рекламировать товар более низкого ценового сигмента то с одного заказа 1-2 т.р.
Не сложно подсчитать прибыль в неделю !
МОЖНО РАБОТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ УДАЛЕННО:
Можно работать только по регионам! Т.е. тем самым значительно упростив процесс. Просто рекламу в данном случае нужно давать на все города исключая Московскую и Ленинградскую область, тогда поток заказов идет только от покупателей из других городов, с оплатой онлайн. Так как магазин существует уже достаточно давно, имеет хорошую репутацию, и отзывы на авторитетных ресурсах покупатели из регионов охотнее делают заказы!
После оплаты товара покупателем, Вам останется только передать заказ поставщику, перевести оплату за товар. Остаток % оставить себе. Товар поставщиков в наличии г. Москва! Есть возможность организации доставки по городу с оплатой по факту.
Товарная наценка 15 - 40%
Высокомаржинальный товар. Спрос есть всегда. Хорошие перспективы развития проекта.
Что включает в себя стоимость:
- Домен с возрастом, и положительной историей! ( 90 положительных отзывов на Яндекс.Маркете)
- Интернет-магазин с панелью администратора т.е. ничего программировать не нужно.
- Городской многоканальный телефон (iP телефония), с фирменным голосовым приветствием.
- Фирменный стиль, логотип, удобный и красивый сайт, адаптивный (подстраивается под разные разрешения экрана), сайт уже заполнен товарами!
- Настроенная, и подключенная к сайту бизнес почта (оповещения о заказах отправляться автоматически покупателю, и администратору!)
- Система онлайн-оплаты, т.е. всё просто и удобно для покупателя. Вам же необходимо только подключить свой счет, и принимать платежи.
Понимаю, что на форуме я "новичок" поэтому без проблем проведем сделку через гаранта данного форума.
Цена 50к. Продаю так как срочно нужны деньги.
В настоящий момент магазин работает в "дежурном режиме", реклама отключена, Магазин ЧИСТ.
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