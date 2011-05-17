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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Хорошие интернет магазины подарков



Ссылка на сообщение yuri400
17/05/2011

SDLUXE.RU
Интернет магазин подарков
Зарегестрирован в яндекс каталоге!
1)отличный дизайн, домену два года,
Много вечных ссылок на сайт в интернете.
С сайтом давно никто не работал, при активной работе , и такими показателями, его быстро можно вывести в топ 10 поисковиков.
Дадим контакты поставщиков.
Проведем консультацию по проведению рекламы и организации бизнес процесса.
Стоимость полностью сайта и домена 70000 рублей.


CARLOTTA.RU
Интернет магазин подарков
1)отличный дизайн, ТИЦ 10, домену три года
Много вечных ссылок на сайт в интернете.
С сайтом давно никто не работал, при активной работе , и такими показателями, его быстро можно вывести в топ 10 поисковиков.
Дадим контакты поставщиков.
Проведем консультацию по проведению рекламы и организации бизнес процесса.
Стоимость полностью сайта и домена 50000 рублей.



Ссылка на сообщение yuri400
17/05/2011

исправил домен sdluxe.ru



Ссылка на сообщение Всеволод Малага,
Курьер Бравар
22:52

Я к примеру искал хороший интернет магазин, но это было сложно! В одних обманывают, в других комиссия очень большая, а китайские мне не подходят! Решил поискать поглубже и нашёл: хороший качественный интернет магазин с красивым интерфэйсом! Заказываю всё через него, если возникали вопросы, то на них отвечали сразуже, ссылка на этот магазин:
https://123sdfsdfsdfsd.ru/r.html?r=http ... Fbravar.ru


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