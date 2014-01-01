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франшиза Закрой Кредит
Булат Самбуев,
Партнер WinLeveL
Партнер WinLeveL
11:08
Дорогие друзья предлагаю Вашему вниманию франшизу вторичного рынка долгов на территории РФ и Казахстана.
Наша франшиза-это востребованный и быстро окупаемый бизнес.
Компания помогает клиенту закрыть кредит с просроченной задолженность за 20~30% от суммы долга и причем в рассрочку.
После выкупа клиент получает справки от банка, что банк претензий не имеет и от нашей компании.
Компания предлагает Вам 3 варианта франшизы.
Для открытия офисы обслуживания под ключ, Вам понадобиться 15000 рублей.
1. Аренда офиса.
2. Интернет.
3. Компьютер и принтер.
Наши преимущества.
Кроме вышеперечисленных
№1
Стоимость франшизы 30000 рублей.
+ 0,8% от дохода компании в день пожизненно.
+ 20 сертификатов на оплату услуги "Закрой Кредит", общая стоимость 20 сертификатов 54000 рублей.
+ 4% от выкупа клиентом долга.
+ 4% от выкупа клиентом долга при открытии офиса обслуживания.
+ 30000 рублей на актив счет, который можно продать клиенту на выкуп долга.
+ Обучающие онлайн вебинары
+ Сайт
+ Полная поддержка ведения бизнеса на всех этапах сотрудничества
+ Готовый бизнес за 4-5 недель
+ Маленькие вложения для аренды офиса 15000 рублей
+ Все оплаты через Сбербанк
№2
Стоимость франшизы 60000 рублей.
+ 1% от дохода компании в день пожизненно.
+ 50 сертификатов на оплату услуги "Закрой Кредит", общая стоимость 50 сертификатов 135000 рублей.
+ 4% от выкупа клиентом долга.
+ 4% от выкупа клиентом долга при открытии офиса обслуживания.
+ 60000 рублей на актив счет, который можно продать клиенту на выкуп долга.
+ Обучающие онлайн вебинары
+ Сайт
+ Полная поддержка ведения бизнеса на всех этапах сотрудничества
+ Готовый бизнес за 4-5 недель
+ Маленькие вложения для аренды офиса 15000 рублей
+ Все оплаты через Сбербанк
Стоимость франшизы 90000 рублей.
+ 1,2% от дохода компании в день пожизненно.
+ 80 сертификатов на оплату услуги "Закрой Кредит", общая стоимость 80 сертификатов 216000 рублей.
+ 4% от выкупа клиентом долга.
+ 4% от выкупа клиентом долга при открытии офиса обслуживания.
+ 90000 рублей на актив счет, который можно продать клиенту на выкуп долга.
+ Обучающие онлайн вебинары
+ Сайт
+ Полная поддержка ведения бизнеса на всех этапах сотрудничества
+ Готовый бизнес за 4-5 недель
+ Маленькие вложения для аренды офиса 15000 рублей
+ Все оплаты через Сбербанк
Наши контакты:
Основной сайт: https://winlevel.ru
Ссылка для регистрации франшизы: https://winlevel.ru/refInvite?ref=mwojcQCmY8gD8BopD
Сайт продвижения франшизы: http://vikupkredita.wlmarket.ru/
Телефон: 8 902 161 01 75
Дорогие друзья предлагаю Вашему вниманию франшизу вторичного рынка долгов на территории РФ и Казахстана.
Наша франшиза-это востребованный и быстро окупаемый бизнес.
Компания помогает клиенту закрыть кредит с просроченной задолженность за 20~30% от суммы долга и причем в рассрочку.
После выкупа клиент получает справки от банка, что банк претензий не имеет и от нашей компании.
Компания предлагает Вам 3 варианта франшизы.
Для открытия офисы обслуживания под ключ, Вам понадобиться 15000 рублей.
1. Аренда офиса.
2. Интернет.
3. Компьютер и принтер.
Наши преимущества.
Кроме вышеперечисленных
№1
Стоимость франшизы 30000 рублей.
+ 0,8% от дохода компании в день пожизненно.
+ 20 сертификатов на оплату услуги "Закрой Кредит", общая стоимость 20 сертификатов 54000 рублей.
+ 4% от выкупа клиентом долга.
+ 4% от выкупа клиентом долга при открытии офиса обслуживания.
+ 30000 рублей на актив счет, который можно продать клиенту на выкуп долга.
+ Обучающие онлайн вебинары
+ Сайт
+ Полная поддержка ведения бизнеса на всех этапах сотрудничества
+ Готовый бизнес за 4-5 недель
+ Маленькие вложения для аренды офиса 15000 рублей
+ Все оплаты через Сбербанк
№2
Стоимость франшизы 60000 рублей.
+ 1% от дохода компании в день пожизненно.
+ 50 сертификатов на оплату услуги "Закрой Кредит", общая стоимость 50 сертификатов 135000 рублей.
+ 4% от выкупа клиентом долга.
+ 4% от выкупа клиентом долга при открытии офиса обслуживания.
+ 60000 рублей на актив счет, который можно продать клиенту на выкуп долга.
+ Обучающие онлайн вебинары
+ Сайт
+ Полная поддержка ведения бизнеса на всех этапах сотрудничества
+ Готовый бизнес за 4-5 недель
+ Маленькие вложения для аренды офиса 15000 рублей
+ Все оплаты через Сбербанк
Стоимость франшизы 90000 рублей.
+ 1,2% от дохода компании в день пожизненно.
+ 80 сертификатов на оплату услуги "Закрой Кредит", общая стоимость 80 сертификатов 216000 рублей.
+ 4% от выкупа клиентом долга.
+ 4% от выкупа клиентом долга при открытии офиса обслуживания.
+ 90000 рублей на актив счет, который можно продать клиенту на выкуп долга.
+ Обучающие онлайн вебинары
+ Сайт
+ Полная поддержка ведения бизнеса на всех этапах сотрудничества
+ Готовый бизнес за 4-5 недель
+ Маленькие вложения для аренды офиса 15000 рублей
+ Все оплаты через Сбербанк
Наши контакты:
Основной сайт: https://winlevel.ru
Ссылка для регистрации франшизы: https://winlevel.ru/refInvite?ref=mwojcQCmY8gD8BopD
Сайт продвижения франшизы: http://vikupkredita.wlmarket.ru/
Телефон: 8 902 161 01 75
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