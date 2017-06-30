Доставка крупногабаритных товаров. Санкт-Петербург
Konstantin P Павлов,
Руководитель интернет-магазина Антей
Руководитель интернет-магазина Антей
30/06/2017
Добрый день!
Подскажите курьерки в Санкт-Петербурге, которые доставляют КБТ.
Если есть на форуме представители курьерских служб присылайте, пожалуйста, предложения в личку.
Условия работы:
Габариты товара: 160 см * 96 см * 60 см
Вес товара: примерно 30 кг
Возможность подъема товара до квартиры.
Прием наличных у клиента.
Доставки по СПБ и Лен. Области.
На данный момент нужны доставки 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота). Объем: 6-7 доставок за рабочий день.
Добрый день!
Подскажите курьерки в Санкт-Петербурге, которые доставляют КБТ.
Если есть на форуме представители курьерских служб присылайте, пожалуйста, предложения в личку.
Условия работы:
Габариты товара: 160 см * 96 см * 60 см
Вес товара: примерно 30 кг
Возможность подъема товара до квартиры.
Прием наличных у клиента.
Доставки по СПБ и Лен. Области.
На данный момент нужны доставки 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота). Объем: 6-7 доставок за рабочий день.
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