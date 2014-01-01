Доставка ГРУЗОВ из США в Европу! Кто в теме?
Krutik Kru,
Без работный -
Без работный -
22:00
В общем перевернул всю сеть. И не могу найти сервис по доставке из США, Канады в ЕС!
Грузы средние, больше среднего, т.е почта не подходит.
При этом нужен забор или консолидация грузов и их досыл по ЕС.
UPS, USPS естественно не подходят, один из-за дороговизны, второй из-за ограничений объема.
А надо что то ниже по цене.
У кого какие наработки есть? Кто и кем возит? Напишите в Личку, Пожалуйста
В общем перевернул всю сеть. И не могу найти сервис по доставке из США, Канады в ЕС!
Грузы средние, больше среднего, т.е почта не подходит.
При этом нужен забор или консолидация грузов и их досыл по ЕС.
UPS, USPS естественно не подходят, один из-за дороговизны, второй из-за ограничений объема.
А надо что то ниже по цене.
У кого какие наработки есть? Кто и кем возит? Напишите в Личку, Пожалуйста
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