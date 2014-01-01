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Детский магазин Бабаду
Юлия Камнева,
Секретарь Бабаду
Секретарь Бабаду
17:10
Мне очень нравится магазин https://goo.gl/AEk5FU , постоянно скидки и акции, у меня уже скидки до 25%....просто сама там много покупаю своему малышу....качество разное....еще у них отличная партнерка
Мне очень нравится магазин https://goo.gl/AEk5FU , постоянно скидки и акции, у меня уже скидки до 25%....просто сама там много покупаю своему малышу....качество разное....еще у них отличная партнерка
Алексей Мещанкин,
основатель и генеральный директор ООО Детские товары
основатель и генеральный директор ООО Детские товары
17:46
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Юлия Камнева:
Мне очень нравится магазин https://goo.gl/AEk5FU , постоянно скидки и акции, у меня уже скидки до 25%....просто сама там много покупаю своему малышу....качество разное....еще у них отличная партнерка
Мне очень нравится магазин https://goo.gl/AEk5FU , постоянно скидки и акции, у меня уже скидки до 25%....просто сама там много покупаю своему малышу....качество разное....еще у них отличная партнерка
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