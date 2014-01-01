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Биткоин - начни зарабатывать.
Tgmkc Fghjjuh,
uytkvuyk kiul;iouvlioul
uytkvuyk kiul;iouvlioul
16:55
Привет ребят, я расскажу вам как заработать
за пару месяцев 5000р-8000р. Я не обещаю вам
золотых гор,это не работа в интернете, это
всего лишь подработка,которая даст вам немного
денег на карманные расходы.
Bitcoin это электронная валюта. 1 Bitcoin это
где то 150000р. (курс колеблется,можете глянуть
в гугле сами).
Вы можете абсолютно бесплатно получать каждый
час эти биткоины,точнее часть от биткоинов(доли
примерно где то 0,0001)но это халява,Вы же не
думаете что можно заработать миллион рублей вводя
капчу ( Капча-символы с картинки,размытые буквы
или цифры,так проверяется,что вы не бот)
И так,чтобы начать немного зарабатывать делаем следующее :
Вам потребуется создать биткоин кошелек, это можно сделать тут https://blockchain.info/ru/wallet
Далее переходим по ссылке https://freebitco.in/?r=5428001 ( вставляем ее в браузер) и проходим простую регистрацию
(вводим свой Bitcoin кошелек, придумываем пароль, вводим E-mail) (только не забудьте его,а лучше сохраните
в каком нибудь файле на компе,так же и с кошельком,не забудьте сохранить Идентификатор(это логин тип) и пароль от кошелька)
Готово! После входа на сайт, ищем сверху кнопку "Free play" жмем, вводим символы с картинки, жмем "Roll" , получаем свое вознаграждение.
Повторяем это каждый час, один раз в час можно нажимать ( ну когда удобно будет в общем).
Выплаты производятся в воскресенье автоматически на ваш кошелек,тоесть чем Вы чаще вводите капчи,тем больше получите биткоинов
+ на сайте возможно получить до 0,4 Биткоина за раз,но это если Вы супер везунчики,а так за несколько месяцев можно получить не
плохую сумму для вывода,а теперь вопрос который возникнет у вас в голове: А почему они раздают бесплатно эти биткоины?? Ответ
прост: сайт зарабатывает тем,что размещает у себя различную рекламу,за которую ему платят очень хорошие деньги,а так как количество
людей,заходящих на сайт огромное,сайт процветает.
Привет ребят, я расскажу вам как заработать
за пару месяцев 5000р-8000р. Я не обещаю вам
золотых гор,это не работа в интернете, это
всего лишь подработка,которая даст вам немного
денег на карманные расходы.
Bitcoin это электронная валюта. 1 Bitcoin это
где то 150000р. (курс колеблется,можете глянуть
в гугле сами).
Вы можете абсолютно бесплатно получать каждый
час эти биткоины,точнее часть от биткоинов(доли
примерно где то 0,0001)но это халява,Вы же не
думаете что можно заработать миллион рублей вводя
капчу ( Капча-символы с картинки,размытые буквы
или цифры,так проверяется,что вы не бот)
И так,чтобы начать немного зарабатывать делаем следующее :
Вам потребуется создать биткоин кошелек, это можно сделать тут https://blockchain.info/ru/wallet
Далее переходим по ссылке https://freebitco.in/?r=5428001 ( вставляем ее в браузер) и проходим простую регистрацию
(вводим свой Bitcoin кошелек, придумываем пароль, вводим E-mail) (только не забудьте его,а лучше сохраните
в каком нибудь файле на компе,так же и с кошельком,не забудьте сохранить Идентификатор(это логин тип) и пароль от кошелька)
Готово! После входа на сайт, ищем сверху кнопку "Free play" жмем, вводим символы с картинки, жмем "Roll" , получаем свое вознаграждение.
Повторяем это каждый час, один раз в час можно нажимать ( ну когда удобно будет в общем).
Выплаты производятся в воскресенье автоматически на ваш кошелек,тоесть чем Вы чаще вводите капчи,тем больше получите биткоинов
+ на сайте возможно получить до 0,4 Биткоина за раз,но это если Вы супер везунчики,а так за несколько месяцев можно получить не
плохую сумму для вывода,а теперь вопрос который возникнет у вас в голове: А почему они раздают бесплатно эти биткоины?? Ответ
прост: сайт зарабатывает тем,что размещает у себя различную рекламу,за которую ему платят очень хорошие деньги,а так как количество
людей,заходящих на сайт огромное,сайт процветает.
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