Базы клиентов!
Яна Санец,
менеджер по продажам "LEADS FOR SUCCESS"
менеджер по продажам "LEADS FOR SUCCESS"
18:21
КОМПАНИЯ "LEADS FOR SUCCESS" - поставщик лидов под Ваш бизнес !
В наличии и под заказ (любые объёмы и страны), базы CRM, телемаркетинг, продажи по телефону!
Подробности о наличии баз здесь: https://vk.com/leadsbiz !
Обращаться к Яна !
Всю детальную информацию и контактные данные можно посмотреть на сайте компании: http://1stlfs.com/
#клиентскиебазы#клиентыдляколлцентра#лиды#лидогенерация#клиентыдлябизнеса #продажабазфизическихлиц#исходящийтелемаркетинг#купитьбазыконтактов #потенциальныеклиенты
КОМПАНИЯ "LEADS FOR SUCCESS" - поставщик лидов под Ваш бизнес !
В наличии и под заказ (любые объёмы и страны), базы CRM, телемаркетинг, продажи по телефону!
Подробности о наличии баз здесь: https://vk.com/leadsbiz !
Обращаться к Яна !
Всю детальную информацию и контактные данные можно посмотреть на сайте компании: http://1stlfs.com/
#клиентскиебазы#клиентыдляколлцентра#лиды#лидогенерация#клиентыдлябизнеса #продажабазфизическихлиц#исходящийтелемаркетинг#купитьбазыконтактов #потенциальныеклиенты
Вложения:
poster_photo (6).jpg (285.58 Кб) Просмотров: 0
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив