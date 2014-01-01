Аутсорсинг бухгалтерии
15:18
Уважаемые предприниматели, здравствуйте! Я предлагаю аутсорсинг бухгалтерии. Пишите в личку скину свои цены (умеренные). Работаю по всей России в системе Контур . Аутсорсинг намного выгоднее: вам не нужно организовывать рабочее место бухгалтеру, платить больничные, декретные, отпускные. Ответственно, качественно и своевременно выполняю работу. Мой опыт работы в бухгалтерии - 12 лет в оптовой‚ розничной торговле‚ услугах, включая импорт, валютные операции. Веду бухгалтерский и налоговый учет по ОСНО, УСНО, ЕНВД, использую Контур для электронной отчетности в ИФНС, ПФ, ФСС, Росстат, ФСРАР; формирую первичную документацию.
Успешное проходила налоговые проверки (камеральные и выездные)‚ восстанавливала запущенную бухгалтерию‚ ставила бухгалтерский учет с нуля. Имею опыт создания заявок, победы в региональных конкурсах по выделению грантов НКО и сдаче отчетности по ним. Руководила коллективом 5 бухгалтеров. Работа в Бух.1С 8.3, 8.2‚ Бух.1С 7.7‚ Зарплата и кадры‚ электронная отчетность в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат (СБиС++, СКБ Контур).
Постоянно изучаю и применяю в работе новые законодательные акты‚ инструкции, поправки. Владею программами Microsoft Office, Internet, Bank-Client, ГАРАНТ. Мои личностные качества: внимательность, аккуратность, ответственность, исполнительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, трудолюбие, активная жизненная позиция. Имею сертификат Консультант.
Уважаемые предприниматели, здравствуйте! Я предлагаю аутсорсинг бухгалтерии. Пишите в личку скину свои цены (умеренные). Работаю по всей России в системе Контур . Аутсорсинг намного выгоднее: вам не нужно организовывать рабочее место бухгалтеру, платить больничные, декретные, отпускные. Ответственно, качественно и своевременно выполняю работу. Мой опыт работы в бухгалтерии - 12 лет в оптовой‚ розничной торговле‚ услугах, включая импорт, валютные операции. Веду бухгалтерский и налоговый учет по ОСНО, УСНО, ЕНВД, использую Контур для электронной отчетности в ИФНС, ПФ, ФСС, Росстат, ФСРАР; формирую первичную документацию.
Успешное проходила налоговые проверки (камеральные и выездные)‚ восстанавливала запущенную бухгалтерию‚ ставила бухгалтерский учет с нуля. Имею опыт создания заявок, победы в региональных конкурсах по выделению грантов НКО и сдаче отчетности по ним. Руководила коллективом 5 бухгалтеров. Работа в Бух.1С 8.3, 8.2‚ Бух.1С 7.7‚ Зарплата и кадры‚ электронная отчетность в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат (СБиС++, СКБ Контур).
Постоянно изучаю и применяю в работе новые законодательные акты‚ инструкции, поправки. Владею программами Microsoft Office, Internet, Bank-Client, ГАРАНТ. Мои личностные качества: внимательность, аккуратность, ответственность, исполнительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, трудолюбие, активная жизненная позиция. Имею сертификат Консультант.
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