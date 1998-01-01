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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Account-Vait SHOP. Магазин аккаунтов UBER, AVITO, Eldorado и других сервисов!



Ссылка на сообщение Vait Shop,
Заместитель генерального директора Account
19:45

Изображение

Магазин различных товаров ACCOUNT VAIT SHOP
Продажа цифровых товаров и аккаунтов
http://account-vait.twopay.ru/




Что у нас в наличии?
UBER
Uber – это сервис автомобильных перевозок по требованию, который позволяет пользоваться услугами частных водителей с помощью приложения для iPhone или устройств Android.

Avito
Один из крупнейших сайтов объявлений в стране. Миллионы людей каждый день предлагают или ищут что-то здесь. Мобильные технологии позволяют обращаться к этой гигантской торговой площадке из любого места, а недавно запущенные сервисы привлекают всё больше рекламодателей.

DNS
Один из лидеров цифрового ритейла России. В 1998 году компания открыла свой первый компьютерный магазин в городе Владивосток. На сегодняшний день работает более чем 1200 супермаркетов в 400 городах России.

Эльдорадо
Интернет-магазин электроники, компьютеров, бытовой техники, косметики и парфюмерии, товаров для детей, дома, дачи, пр.

OZON.ru
Интернет-магазин электроники, одежды, косметики, книг, товаров для дома, семьи, спорта, творчества и развлечений. Акции, скидки и спецпредложения для постоянных покупателей. Бесплатная доставка от 3500 руб. на следующий день. Пункты выдачи по всей России.

KUPIVIP
Это первый fashion аутлет онлайн, работающий на рынке стран СНГ. KupiVip.ru меняет стандарты покупки модных товаров, предлагая распродажи со скидками до 90% на престижные мировые бренды. Для бизнес-партнеров KupiVip.ru – это универсальная платформа для ликвидации складских остатков модных товаров.

Ticketland
Крупнейший билетный оператор России в сегменте “живых” развлечений: спектакли, концерты, мюзиклы, фестивали, классическая музыка, спорт, а также любые мероприятия для детей.

ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ
К вашем услугам удобный интернет-магазин по продаже бытовой техники, электроники и товаров для дома. Пункты выдачи в вашем городе, более 40.000 товаров на собственном складе!

Синема Парк
Национальная сеть кинотеатров №1 в России

Куча других товаров!

Цены аккаунтов:
20% от баланса

Обновление товаров происходит ежедневно! Иногда даже несколько раз. При получении некачественного товара, мы сделаем замену или вернем деньги! Гарантия на момент продажи!

Оплата:
QIWI

Контакты:
Telegram: @VaitShop
ICQ: 704995300
Jabber: Vait.Shop@fuckav.in






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