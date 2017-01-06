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10.01.17 

Amazon спасет американского производителя одежды?

Amazon спасет американского производителя одежды?

Amazon может купить почти обанкротившуюся компанию American Apparel, производящую одежду на фабрике в Лос-Анжелесе. Сделка не только поможет гиганту укрепиться в fashion-сегменте, но и продемонстрирует Дональду Трампу, что в Силиконовой Долине компания сохранила рабочие места неквалифицированных сотрудников .

American Apparel декларирует, что вся одежда бренда  "сделана в США". Изготавливается она на фабрике в Лос-Анжелесе, где работают 4,5 тыс. человек. Покупка этой компании должна повлиять на Дональда Трампа, который во время своей предвыборной кампании делал акцент на антимонопольную политику и отмечал конкретно Amazon, обещая гиганту проблемы, когда он станет президентом. В свою очередь, газета Washington Post, единоличным владельцем которой является глава и основатель Amazon Джеф Безос, критиковала будущего президента. Таким образом, приобретение American Apparel может сделать Безоса одним из спасителей умирающей индустрии. 

Дорогим приобретение American Apparel Amazon не будет: альтернативное предложение от Gildan Activewear составляет $66 млн. Как известно, гигант не разменивается на краткосрочные проекты исключительно ради прибыли, а значит, компания сохранит рабочие места.

Напомним, что Amazon постепенно укрепляется в сегменте онлайн-продажи одежды. Гигант запустил собственную линию одежды и продолжает поддерживать более ранние проекты Shopbop и Zappos.

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