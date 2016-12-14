22.12.16 OneTwoTrip запускает b2b-проект

Travel-cервис OneTwoTrip запускает проект для корпоративных клиентов и туристических агентов. Называется он OneTwoTrip for Business.

На данный момент корпоративные клиенты сервиса могут заказать лишь авиабилеты, но в ближайшее время компания собирается подключить и другие услуги: покупка железнодорожных билетов по России и странам СНГ, бронирование отелей, туристическое страхование и даже аренда авто.

Что касается туристических агентов, то OneTwoTrip собирается сделать из них бизнес-партнеров. В компании уточняют, что благодаря новому сервису люди смогут открывать собственные турагентства. За продажу предложений OneTwoTrip агенты смогут получать не только комиссию сервиса, но и "накручивать" к цене свой процент. Подключение к OneTwoTrip for Business будет происходить бесплатно.

Руководитель корпоративного направления OneTwoTrip Виолетта Цимбалюк отметила, что b2b-сервис уже располагает всем необходимым функционалом: прозрачная бухгалтерская отчетность, безналичные платежи, автоформирование отчетов и т.д.

Стоит отметить, что это не первый travel-проект для корпоративных клиентов, который появился в последнее время. Ранее мы сообщали о запуске аналогичного сервиса Smartway от основателя "Моего дела" Максима Яремко.

Со своими конкурентами OneTwoTrip собирается бороться большим масштабом и, следовательно, ценами. В компании уверены, что нормальные цены на трэвел-продукты можно поддерживать в тех случаях, когда у тебя есть глобальные контракты и серьезные обороты. К тому же, нужно состоять в ИАТА, а это вступительный взнос и банковские гарантии. У OneTwoTrip это все уже есть. Как есть, например, и доступ к спецтарифам отелей и авиакомпаний, которые публично продавать запрещено. Все это, по замыслу компании, даст им преимущество в конкурентной борьбе.

Кстати, если говорить о новогоднем корпоративном туризме, то главными направлениями в этом году для россиян станут Сочи и Санкт-Петербург.