Партнерка: как раскрутить?

наймите специально обученного человека - поставьте ему задачу и пусть 24 часа об этом думае _________________ Интернет-магазин Эставента.ру http://estaventa.ru/
скажем так.
я не верю в партнерки самих магазинов.
Перепробовал кучу, реально кучу.
Все они без исключения думают о себе, а не о партнере. кто-то на 50, а кто-то на все 100.
но рано или поздно этот казус случается.
Пример.
было по 10 заказов в месяц от одном магазине, потом стало 0. Пишут что у них все нормально.
А потом оказалось что на тот товар, который я рекламировал, у них на сайте скидка и он в партнерке не участвует. Т.е заказы они принимают их также 10 в месяц, а вот % не выплачивают.
Или другой пример. Пишут что куки сохраняют 1 месяц, а по факту нет.
или зажимают заказы.
И на каждом сайте, на каждом свои нюансы.
это я вам как пользователь говорю. Поэтому я больше верю в агрегаторов, т.е посредников.
Это совет. Помимо своей партнерки, работайте сними. Их в интернете не более 6. с которыми можно работать. _________________ Реклама подарков на сайте
podarkovmore.ru
EstaVenta :
наймите специально обученного человека - поставьте ему задачу и пусть 24 часа об этом думае
согласна на все 100%, лучше найти фрилансера или подрядчика, который все сделает за Вас
Я, конечно, понимаю, что автор пред-предыдущего поста уже не ответит, но может какой-нибудь другой знаток ответит мне (новичку в этих делах)- что такое агрегатор и, может быть, приведет парочку примеров?
Спасибо за помощь. _________________ Обзор партнерок интернет-магазинов partner.awibiz.ru