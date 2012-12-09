Партнерка: как раскрутить? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Нестандартные методы раскрутки
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Тема:

Партнерка: как раскрутить?
СообщениеАвтор: EstaVenta 
Дата: 10:44, Вс., 9 Дек. 12
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наймите специально обученного человека - поставьте ему задачу и пусть 24 часа об этом думае
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Интернет-магазин Эставента.ру http://estaventa.ru/

СообщениеАвтор: lin178  Репутация: 37.5Репутация: 37.5Репутация: 37.5Репутация: 37.5
голосов: 2
Дата: 22:52, Ср., 22 Май. 13
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скажем так.
я не верю в партнерки самих магазинов.
Перепробовал кучу, реально кучу.
Все они без исключения думают о себе, а не о партнере. кто-то на 50, а кто-то на все 100.
но рано или поздно этот казус случается.

Пример.
было по 10 заказов в месяц от одном магазине, потом стало 0. Пишут что у них все нормально.
А потом оказалось что на тот товар, который я рекламировал, у них на сайте скидка и он в партнерке не участвует. Т.е заказы они принимают их также 10 в месяц, а вот % не выплачивают.

Или другой пример. Пишут что куки сохраняют 1 месяц, а по факту нет.

или зажимают заказы.

И на каждом сайте, на каждом свои нюансы.

это я вам как пользователь говорю. Поэтому я больше верю в агрегаторов, т.е посредников.


Это совет. Помимо своей партнерки, работайте сними. Их в интернете не более 6. с которыми можно работать.
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СообщениеАвтор: Annet.K 
Дата: 11:22, Чт., 3 Окт. 13
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EstaVenta :
наймите специально обученного человека - поставьте ему задачу и пусть 24 часа об этом думае

согласна на все 100%, лучше найти фрилансера или подрядчика, который все сделает за Вас
СообщениеАвтор: awi 
Дата: 20:11, Чт., 2 Фев. 17
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Я, конечно, понимаю, что автор пред-предыдущего поста уже не ответит, но может какой-нибудь другой знаток ответит мне (новичку в этих делах)- что такое агрегатор и, может быть, приведет парочку примеров? Embarassed
Спасибо за помощь.
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Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Нестандартные методы раскрутки
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