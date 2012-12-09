Партнерка: как раскрутить?



я не верю в партнерки самих магазинов.

Перепробовал кучу, реально кучу.

Все они без исключения думают о себе, а не о партнере. кто-то на 50, а кто-то на все 100.

но рано или поздно этот казус случается.



Пример.

было по 10 заказов в месяц от одном магазине, потом стало 0. Пишут что у них все нормально.

А потом оказалось что на тот товар, который я рекламировал, у них на сайте скидка и он в партнерке не участвует. Т.е заказы они принимают их также 10 в месяц, а вот % не выплачивают.



Или другой пример. Пишут что куки сохраняют 1 месяц, а по факту нет.



или зажимают заказы.



И на каждом сайте, на каждом свои нюансы.



это я вам как пользователь говорю. Поэтому я больше верю в агрегаторов, т.е посредников.





Это совет. Помимо своей партнерки, работайте сними. Их в интернете не более 6. с которыми можно работать.

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podarkovmore.ru скажем так.я не верю в партнерки самих магазинов.Перепробовал кучу, реально кучу.Все они без исключения думают о себе, а не о партнере. кто-то на 50, а кто-то на все 100.но рано или поздно этот казус случается.Пример.было по 10 заказов в месяц от одном магазине, потом стало 0. Пишут что у них все нормально.А потом оказалось что на тот товар, который я рекламировал, у них на сайте скидка и он в партнерке не участвует. Т.е заказы они принимают их также 10 в месяц, а вот % не выплачивают.Или другой пример. Пишут что куки сохраняют 1 месяц, а по факту нет.или зажимают заказы.И на каждом сайте, на каждом свои нюансы.это я вам как пользователь говорю. Поэтому я больше верю в агрегаторов, т.е посредников.Это совет. Помимо своей партнерки, работайте сними. Их в интернете не более 6. с которыми можно работать._________________Реклама подарков на сайтеpodarkovmore.ru