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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Создание сайта
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Создание сайта
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Создание сайтов недорого
СообщениеАвтор: fizik 
Дата: 15:11, Вс., 26 Фев. 17
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Доброго времени суток форумчане.
Я, частный вебмастер, предлагаю создание недорогих сайтов. Сайты я создаю на системе управления MODX Revolution. Данная система имеет много преимуществ, можете погуглить))
Мое портфолио можете посмотреть на моем сайте http://igamov.ru

Если у Вас возникли вопросы, с радостью отвечу. Спасибо!

СообщениеАвтор: serzh 
Дата: 17:14, Вс., 26 Фев. 17
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Для начала адаптируйте свой сайт для мобильников.
Так-что ваше утверждение <p>Все мои сайты 100% совместимы с разными браузерами и экранными разрешения. Это – одна из основных моих задач!</p> не соответствует действительности.

Грамматические ошибки недопустимы!

Желаю найти клиентов!
_________________
бесплатный аудит сайтов, SEO-курсы
СообщениеАвтор: fizik 
Дата: 17:28, Вс., 26 Фев. 17
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Спасибо за пожелания.
serzh :
Для начала адаптируйте свой сайт для мобильников.

А зачем писать, что мой сайт не адаптивен для мобильных устройств, не проверяя его? Или вы не умеете проверять?
https://search.google.com/search-console/mobile-friendly?id=zv365cAYs5zrg8OXGnaHgw


Я про Ваш сайт вообще молчу http://sait-prodvinut.ru
Вы этот сайт писали на коленке за 5 минут?

Желаю успехов в бизнесе
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Создание сайта
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