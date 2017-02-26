Создание сайтов недорого

Спасибо за пожелания.

serzh : Для начала адаптируйте свой сайт для мобильников.

А зачем писать, что мой сайт не адаптивен для мобильных устройств, не проверяя его? Или вы не умеете проверять?

https://search.google.com/search-console/mobile-friendly?id=zv365cAYs5zrg8OXGnaHgw





Я про Ваш сайт вообще молчу

Вы этот сайт писали на коленке за 5 минут?



Желаю успехов в бизнесе А зачем писать, что мой сайт не адаптивен для мобильных устройств, не проверяя его? Или вы не умеете проверять?Я про Ваш сайт вообще молчу http://sait-prodvinut.ru Вы этот сайт писали на коленке за 5 минут?Желаю успехов в бизнесе