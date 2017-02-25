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Тема:
Мобильные офисные перегородки
Автор:
slawavinter
Дата:
20:59, Сб., 25 Фев. 17
Для эффективной работы трудового коллектива очень важно правильно организовать офисное пространство. В этом помогут мобильные перегородки
http://ofimall.ru/catalog/mobilnye-peregorodki
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