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Тема:

Мобильные офисные перегородки
СообщениеАвтор: slawavinter 
Дата: 20:59, Сб., 25 Фев. 17
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Для эффективной работы трудового коллектива очень важно правильно организовать офисное пространство. В этом помогут мобильные перегородки http://ofimall.ru/catalog/mobilnye-peregorodki

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