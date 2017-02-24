Готовые сайты
Вам нужен сайт, но нет времени и денег больших для написания технического задания и пары месяцев на разработку? У меня есть готовые сайты на вордпрес без доменов специально для вас!
Данное предложение – это сайт заточенный под конкретную тематику. В комплект входит база и фаилы и шаблон сайта доступ в админку ,сайт на вордпрес. Вам останется только выбрать доменное имя .
Если вы желаете купить сайт для себя, то это самый подходящий вариант.
Продаю сайты тока на цмс вордпрес и тока без домена
Для теста ставлю на свой хостинг по запросу пишите на почту
Обращаю ваше внимание, что домен с тиц и посещаимостью и хостинг оплачиваются отдельно
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