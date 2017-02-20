Постоматы, а есть ли смысл? ОПЫТ? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Постоматы, а есть ли смысл? ОПЫТ?
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 2.4Репутация: 2.4
голосов: 1
Дата: 3:28, Пн., 20 Фев. 17
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Недавно стал свидетелем "разгрузки" одного из постаматов PickPoint, претензий к данной сети никаких нет, ибо с ними не работал.

Но вот, что меня удивило и ужаснуло, так это кол-во ВОЗВРАТОВ!!!

Представьте себе, стоит постомат стандартного размера! А из него вытаскивают десятки посылок и пакетов, на мой взгляд это 15-20 отправлений! И это только один эпизод!
А может и больше, ибо куча росла на глазах...
При этом он не особо то церемонился с содержимым, от чего мне стало совсем досадно Neutral
Впрочем ожидать бережной погрузки-разгрузки в наших условиях бесполезно...

И Я волей случая, поинтересовался у разгружающего, что это? Возвраты?
Сотрудник сказал утвердительно - ДА!

Прикинув взглядом еще раз размер "кучки" и кол-во ячеек в постомате, Я пришел к очень грустному выводу, кол-во возвратов приближалось к 20-30%!!!

Вопрос? Это что вообще? Оборзевшие покупаны или жадные продаваны? Или сами постоматы располагают к такой ситуации? Shocked

СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 20.7Репутация: 20.7
голосов: 10
Дата: 8:08, Пн., 20 Фев. 17
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В пикпоинтед срок хранения заказа всего 3 дня, многие не успевают забрать заказы. Есть и другой формат - возврат раннее полученного заказа, если такую опцию подключил магазин.

Население еще не привыкло к получению заказов автоматизированным способом.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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