Постоматы, а есть ли смысл? ОПЫТ?





Но вот, что меня удивило и ужаснуло, так это кол-во ВОЗВРАТОВ!!!



Представьте себе, стоит постомат стандартного размера! А из него вытаскивают десятки посылок и пакетов, на мой взгляд это 15-20 отправлений! И это только один эпизод!

А может и больше, ибо куча росла на глазах...

При этом он не особо то церемонился с содержимым, от чего мне стало совсем досадно

Впрочем ожидать бережной погрузки-разгрузки в наших условиях бесполезно...



И Я волей случая, поинтересовался у разгружающего, что это? Возвраты?

Сотрудник сказал утвердительно - ДА!



Прикинув взглядом еще раз размер "кучки" и кол-во ячеек в постомате, Я пришел к очень грустному выводу, кол-во возвратов приближалось к 20-30%!!!



Вопрос? Это что вообще? Оборзевшие покупаны или жадные продаваны? Или сами постоматы располагают к такой ситуации? Недавно стал свидетелем "разгрузки" одного из постаматов PickPoint, претензий к данной сети никаких нет, ибо с ними не работал.Но вот, что меня удивило и ужаснуло, так это кол-во ВОЗВРАТОВ!!!Представьте себе, стоит постомат стандартного размера! А из него вытаскивают десятки посылок и пакетов, на мой взгляд это 15-20 отправлений! И это только один эпизод!А может и больше, ибо куча росла на глазах...При этом он не особо то церемонился с содержимым, от чего мне стало совсем досадноВпрочем ожидать бережной погрузки-разгрузки в наших условиях бесполезно...И Я волей случая, поинтересовался у разгружающего, что это? Возвраты?Сотрудник сказал утвердительно - ДА!Прикинув взглядом еще раз размер "кучки" и кол-во ячеек в постомате, Я пришел к очень грустному выводу, кол-во возвратов приближалось к 20-30%!!!Вопрос? Это что вообще? Оборзевшие покупаны или жадные продаваны? Или сами постоматы располагают к такой ситуации?