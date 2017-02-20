Постоматы, а есть ли смысл? ОПЫТ?

|Недавно стал свидетелем "разгрузки" одного из постаматов PickPoint, претензий к данной сети никаких нет, ибо с ними не работал.
Но вот, что меня удивило и ужаснуло, так это кол-во ВОЗВРАТОВ!!!
Представьте себе, стоит постомат стандартного размера! А из него вытаскивают десятки посылок и пакетов, на мой взгляд это 15-20 отправлений! И это только один эпизод!
А может и больше, ибо куча росла на глазах...
При этом он не особо то церемонился с содержимым, от чего мне стало совсем досадно
Впрочем ожидать бережной погрузки-разгрузки в наших условиях бесполезно...
И Я волей случая, поинтересовался у разгружающего, что это? Возвраты?
Сотрудник сказал утвердительно - ДА!
Прикинув взглядом еще раз размер "кучки" и кол-во ячеек в постомате, Я пришел к очень грустному выводу, кол-во возвратов приближалось к 20-30%!!!
Вопрос? Это что вообще? Оборзевшие покупаны или жадные продаваны? Или сами постоматы располагают к такой ситуации?