Тема: Оплачивают ли ваши клиенты двойную доставку?



Коллеги, вопрос про дувойную доставку в случае если ожидание курьера на точке у клиента более 20 минут. Курьер по умолчанию берет с клиента двойной тариф по доставке или вы каким то образом ОДИН рза сообщили свои условия курьерской компании, а они уже сами транслируют ваши условия каждому курьеру, или вы в каждом заказе в примечании пишите эту информацию. ПЛЗ, ХЭЛП!

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 2:20, Пт., 17 Фев. 17

2:20, Пт., 17 Фев. 17



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pecunia pecuniam non parit А что там можно делать 20 минут, ждать пока девачка померяет 5 пар трусов? У меня не ждут никого, нет на месте клиента, едут дальше. Потом по обстановке._________________pecunia pecuniam non parit

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 8:39, Пт., 17 Фев. 17

8:39, Пт., 17 Фев. 17

lena.sal : вы каким то образом ОДИН рза сообщили свои условия курьерской компании, а они уже сами транслируют ваши условия каждому курьеру



скорее наоборот, курьерка сообщила нам свои условия и сама же их выполняет, мы не в курсе чего там, кто и где ждет... скорее наоборот, курьерка сообщила нам свои условия и сама же их выполняет, мы не в курсе чего там, кто и где ждет...

alive : Потом по обстановке.

Как решается? У нас бывает три варианта проблемы - клиент просит подождать курьера, пока он спуститься/подъедет/ например на проходную. И вот он может 20 минут туда идти, а потом еще товар принимать минут 10 и все, мы попадаем на двойную доставку. Вариант два - курьер уехал, но клиент очухался и просит курьера вернуться на точку, у курьера - двойная доставка, и третий - у нас бывает 80 позиций в заказе, клиент тупо эти 80 позиций принимает более 20 минут, особенно когда принимают 2 тетеньки. Как решается? У нас бывает три варианта проблемы - клиент просит подождать курьера, пока он спуститься/подъедет/ например на проходную. И вот он может 20 минут туда идти, а потом еще товар принимать минут 10 и все, мы попадаем на двойную доставку. Вариант два - курьер уехал, но клиент очухался и просит курьера вернуться на точку, у курьера - двойная доставка, и третий - у нас бывает 80 позиций в заказе, клиент тупо эти 80 позиций принимает более 20 минут, особенно когда принимают 2 тетеньки.



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Модули для 1С

ademar.ru Выход один, набрать своих курьеров, и платить им фиксированную цену за выполненную доставку._________________Модули для 1Сademar.ru

Ademar : Выход один, набрать своих курьеров, и платить им фиксированную цену за выполненную доставку.

Такой вариант мы не рассматриваем) хочется собрать небольшую статистику как клиенты реагируют на двойную доставку. Такой вариант мы не рассматриваем) хочется собрать небольшую статистику как клиенты реагируют на двойную доставку.