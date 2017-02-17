Оплачивают ли ваши клиенты двойную доставку? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Оплачивают ли ваши клиенты двойную доставку?
СообщениеАвтор: lena.sal  Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2
голосов: 1
Дата: 0:20, Пт., 17 Фев. 17
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Коллеги, вопрос про дувойную доставку в случае если ожидание курьера на точке у клиента более 20 минут. Курьер по умолчанию берет с клиента двойной тариф по доставке или вы каким то образом ОДИН рза сообщили свои условия курьерской компании, а они уже сами транслируют ваши условия каждому курьеру, или вы в каждом заказе в примечании пишите эту информацию. ПЛЗ, ХЭЛП!

СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3
голосов: 6
Дата: 2:20, Пт., 17 Фев. 17
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А что там можно делать 20 минут, ждать пока девачка померяет 5 пар трусов? У меня не ждут никого, нет на месте клиента, едут дальше. Потом по обстановке.
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pecunia pecuniam non parit
СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 8:39, Пт., 17 Фев. 17
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lena.sal :
вы каким то образом ОДИН рза сообщили свои условия курьерской компании, а они уже сами транслируют ваши условия каждому курьеру


скорее наоборот, курьерка сообщила нам свои условия и сама же их выполняет, мы не в курсе чего там, кто и где ждет...
СообщениеАвтор: lena.sal  Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2
голосов: 1
Дата: 9:03, Пт., 17 Фев. 17
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alive :
Потом по обстановке.

Как решается? У нас бывает три варианта проблемы - клиент просит подождать курьера, пока он спуститься/подъедет/ например на проходную. И вот он может 20 минут туда идти, а потом еще товар принимать минут 10 и все, мы попадаем на двойную доставку. Вариант два - курьер уехал, но клиент очухался и просит курьера вернуться на точку, у курьера - двойная доставка, и третий - у нас бывает 80 позиций в заказе, клиент тупо эти 80 позиций принимает более 20 минут, особенно когда принимают 2 тетеньки.
СообщениеАвтор: Ademar 
Дата: 14:06, Пт., 17 Фев. 17
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Выход один, набрать своих курьеров, и платить им фиксированную цену за выполненную доставку.
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Модули для 1С
ademar.ru
СообщениеАвтор: lena.sal  Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2Репутация: 46.2
голосов: 1
Дата: 15:05, Пт., 17 Фев. 17
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Ademar :
Выход один, набрать своих курьеров, и платить им фиксированную цену за выполненную доставку.

Такой вариант мы не рассматриваем) хочется собрать небольшую статистику как клиенты реагируют на двойную доставку.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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