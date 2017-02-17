Оплачивают ли ваши клиенты двойную доставку?

Коллеги, вопрос про дувойную доставку в случае если ожидание курьера на точке у клиента более 20 минут. Курьер по умолчанию берет с клиента двойной тариф по доставке или вы каким то образом ОДИН рза сообщили свои условия курьерской компании, а они уже сами транслируют ваши условия каждому курьеру, или вы в каждом заказе в примечании пишите эту информацию. ПЛЗ, ХЭЛП!
А что там можно делать 20 минут, ждать пока девачка померяет 5 пар трусов? У меня не ждут никого, нет на месте клиента, едут дальше. Потом по обстановке. _________________ pecunia pecuniam non parit
lena.sal :
вы каким то образом ОДИН рза сообщили свои условия курьерской компании, а они уже сами транслируют ваши условия каждому курьеру
скорее наоборот, курьерка сообщила нам свои условия и сама же их выполняет, мы не в курсе чего там, кто и где ждет...
alive :
Потом по обстановке.
Как решается? У нас бывает три варианта проблемы - клиент просит подождать курьера, пока он спуститься/подъедет/ например на проходную. И вот он может 20 минут туда идти, а потом еще товар принимать минут 10 и все, мы попадаем на двойную доставку. Вариант два - курьер уехал, но клиент очухался и просит курьера вернуться на точку, у курьера - двойная доставка, и третий - у нас бывает 80 позиций в заказе, клиент тупо эти 80 позиций принимает более 20 минут, особенно когда принимают 2 тетеньки.
Выход один, набрать своих курьеров, и платить им фиксированную цену за выполненную доставку. _________________ Модули для 1С
ademar.ru
Ademar :
Выход один, набрать своих курьеров, и платить им фиксированную цену за выполненную доставку.
Такой вариант мы не рассматриваем) хочется собрать небольшую статистику как клиенты реагируют на двойную доставку.