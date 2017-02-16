Лендинг-презентация

Слышали что-нибудь про лендинги-презентации?
Мне недавно показали вот так вид лендинга http://sp.web-merchandising.ru/
По словам разработчиков увеличивает конверсию на десятки процентов (61%) за счет отсутствия прокрутки.
Насколько это правда?
Да, и правда, интересно!
Насколько я понял, этот способ эффективнее обычного лендинга именно за счет отсутствия прокрутки и правильного порядка и расположения информации - это и есть результат исследования.
Чувствую, скоро именно такие лендинги мы будем видеть в будущем!
"Очень приятно видеть, как на форуме спрашивают про твоих знакомых))
Ребята, действительно, очень постарались с этой разработкой. Провели очень серьезные научные исследования, выявили за счет чего можно управлять и направлять внимание пользователя, создали по-настоящему уникальный и креативный продукт. И, да, все цифры, про которые они говорят в плане увеличения конверсии - правда.
Очень рад за ребят!)"
Вы опоздали - уже было _________________ Усилители сотовой связи. 3G роутеры, 3G камеры и прочая фигня, которая облегчает жизнь