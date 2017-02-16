Тема: Лендинг-презентация





Мне недавно показали вот так вид лендинга

По словам разработчиков увеличивает конверсию на десятки процентов (61%) за счет отсутствия прокрутки.

Насколько это правда? Слышали что-нибудь про лендинги-презентации?Мне недавно показали вот так вид лендинга http://sp.web-merchandising.ru/ По словам разработчиков увеличивает конверсию на десятки процентов (61%) за счет отсутствия прокрутки.Насколько это правда?



Насколько я понял, этот способ эффективнее обычного лендинга именно за счет отсутствия прокрутки и правильного порядка и расположения информации - это и есть результат исследования.

Чувствую, скоро именно такие лендинги мы будем видеть в будущем! Да, и правда, интересно!Насколько я понял, этот способ эффективнее обычного лендинга именно за счет отсутствия прокрутки и правильного порядка и расположения информации - это и есть результат исследования.Чувствую, скоро именно такие лендинги мы будем видеть в будущем!



Ребята, действительно, очень постарались с этой разработкой. Провели очень серьезные научные исследования, выявили за счет чего можно управлять и направлять внимание пользователя, создали по-настоящему уникальный и креативный продукт. И, да, все цифры, про которые они говорят в плане увеличения конверсии - правда.

Очень рад за ребят!)" "Очень приятно видеть, как на форуме спрашивают про твоих знакомых))Ребята, действительно, очень постарались с этой разработкой. Провели очень серьезные научные исследования, выявили за счет чего можно управлять и направлять внимание пользователя, создали по-настоящему уникальный и креативный продукт. И, да, все цифры, про которые они говорят в плане увеличения конверсии - правда.Очень рад за ребят!)"



_________________

Усилители сотовой связи. 3G роутеры, 3G камеры и прочая фигня, которая облегчает жизнь Вы опоздали - уже было_________________Усилители сотовой связи. 3G роутеры, 3G камеры и прочая фигня, которая облегчает жизнь