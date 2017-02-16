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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Нестандартные методы раскрутки
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Тема:

Лендинг-презентация
СообщениеАвтор: Dexter666 
Дата: 14:07, Чт., 16 Фев. 17
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Слышали что-нибудь про лендинги-презентации?
Мне недавно показали вот так вид лендинга http://sp.web-merchandising.ru/
По словам разработчиков увеличивает конверсию на десятки процентов (61%) за счет отсутствия прокрутки.
Насколько это правда?

СообщениеАвтор: petrovskii 
Дата: 14:13, Чт., 16 Фев. 17
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Да, и правда, интересно!
Насколько я понял, этот способ эффективнее обычного лендинга именно за счет отсутствия прокрутки и правильного порядка и расположения информации - это и есть результат исследования.
Чувствую, скоро именно такие лендинги мы будем видеть в будущем!
СообщениеАвтор: RybinS 
Дата: 16:09, Чт., 16 Фев. 17
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"Очень приятно видеть, как на форуме спрашивают про твоих знакомых))
Ребята, действительно, очень постарались с этой разработкой. Провели очень серьезные научные исследования, выявили за счет чего можно управлять и направлять внимание пользователя, создали по-настоящему уникальный и креативный продукт. И, да, все цифры, про которые они говорят в плане увеличения конверсии - правда.
Очень рад за ребят!)"
СообщениеАвтор: ODBS  Репутация: 13.8
голосов: 1
Дата: 20:08, Чт., 16 Фев. 17
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Нестандартные методы раскрутки
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