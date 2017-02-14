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Вопрос по УСН / ЕНВД / ПСН
СообщениеАвтор: Sokolov_A 
Дата: 15:25, Вт., 14 Фев. 17
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Здравствуйте!
Вопрос. Имеется интернет-магазин на УСН(всё через курьерки,кассы нет и не хотелось бы).
Собираемся открыть розничную точку.
Вопрос: Можно ли обойтись без покупки кассового апппарата и выбрать ЕНВД/ ПСН ?

Спасибо!

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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Бухгалтерия и налогообложение
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