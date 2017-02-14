|Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Бухгалтерия и налогообложение
|
Какую облачную версию 1С выбрать??
|Посоветуйте облачный 1С
Что интересует
1) Вид подключения. Рассматриваем пока все:
Remote Desktop Protocol, RDP – Удаленный рабочий стол, RemoteApp – Удаленное приложение, Web-доступ
так как еще не определились.
Если есть опыт работы с разными типами, подскажите какой удобней.
2) Возможность забрать свою базу (если вдруг будем уходить из сервиса)
3) Вопрос безопасности. Данные шифруются?
4) Есть ли хотя бы теоретическая возможность доработки базы для своих нужд?
Конечно хотелось бы чтобы компания была проверенная, работала на рынке не один год и при этом продолжала развиваться.
Очень нужны Ваши советы.
_________________
ЮнитиПэк - производство и продажа упаковки. http://unitypack.ru
8 (495) 765-69-18
|Сколько человек будет одновременно работать в 1с?
Вариант rdp хороший, но дорогой т.к. если делать по уму...То помимо хорошего железа, нужно ту же Винду покупать серверную за 20-30 тыс. +Доп лицензии брать на терминальный режим или как-то так называется т.к. там ограничение до 5 человек +обновлять должны сами или человек из обслуживающей конторы +возможно (здесь не очень уверен т.к. именно с этим не сталкивался на rdp) придется крипторхизм серверную брать и она тоже дорогая (если электронную отчётность подключить захотите)
По винде серверной вообще не понравилось...Ставили программы на сервер аля дропбос чтобы доки туда сохранять и шарить на всех...А он говорит купите бизнес версию т.к. винда у вас серверная и явно не для домашнего использования и т.д.
Можно вроде как на Вин 7 или другую Винду это поставить все, но я бы не стал делать т.к. бухгалтерия и отчетность вещь серьезная и там проблемы и баги не нужны. Считаю что именно для 1с нужно все лицензионое и качественное ставить.
+К rdp нужно продумать еще как бэкапить, можно скриптом на внешний жесткий...Но это опять же деньги поддержке.. + свои неудобства есть, если кто из 1с забыл выйти или вышел не корректно.
Вообщем на мой взгляд rdp - вариант хороший, но дорогой
Про вебверсию, имеете ввиду тонкий клиент и веб-версию? Мега гадость... Стояла на вин 10 Хоум...Раз в два месяца сносили Винду и заново ставили и каждый раз по 3000-4000 руб платили.
Если у вас до 10 человек, то берите 1с фреш... После перехода проблем не знаем...Все супер... Только там проблема с доработками будет т.е. делать нестандартные отчеты или еще чего, сможет только компания у которой будете ее покупать +всякие тесты будет проходить чтобы это дополнение весь сервис фреша не завалило
|НОВАЯ ТЕМА Ответить
|Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Бухгалтерия и налогообложение
|Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
|Пароль:
|Автоматически входить при каждом посещении
|Забыли пароль?
Регистрация
|Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
|
|
|
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB