Какую облачную версию 1С выбрать??





Вариант rdp хороший, но дорогой т.к. если делать по уму...То помимо хорошего железа, нужно ту же Винду покупать серверную за 20-30 тыс. +Доп лицензии брать на терминальный режим или как-то так называется т.к. там ограничение до 5 человек +обновлять должны сами или человек из обслуживающей конторы +возможно (здесь не очень уверен т.к. именно с этим не сталкивался на rdp) придется крипторхизм серверную брать и она тоже дорогая (если электронную отчётность подключить захотите)



По винде серверной вообще не понравилось...Ставили программы на сервер аля дропбос чтобы доки туда сохранять и шарить на всех...А он говорит купите бизнес версию т.к. винда у вас серверная и явно не для домашнего использования и т.д.



Можно вроде как на Вин 7 или другую Винду это поставить все, но я бы не стал делать т.к. бухгалтерия и отчетность вещь серьезная и там проблемы и баги не нужны. Считаю что именно для 1с нужно все лицензионое и качественное ставить.



+К rdp нужно продумать еще как бэкапить, можно скриптом на внешний жесткий...Но это опять же деньги поддержке.. + свои неудобства есть, если кто из 1с забыл выйти или вышел не корректно.



Вообщем на мой взгляд rdp - вариант хороший, но дорогой





Про вебверсию, имеете ввиду тонкий клиент и веб-версию? Мега гадость... Стояла на вин 10 Хоум...Раз в два месяца сносили Винду и заново ставили и каждый раз по 3000-4000 руб платили.



Если у вас до 10 человек, то берите 1с фреш... После перехода проблем не знаем...Все супер... Только там проблема с доработками будет т.е. делать нестандартные отчеты или еще чего, сможет только компания у которой будете ее покупать +всякие тесты будет проходить чтобы это дополнение весь сервис фреша не завалило Сколько человек будет одновременно работать в 1с?Вариант rdp хороший, но дорогой т.к. если делать по уму...То помимо хорошего железа, нужно ту же Винду покупать серверную за 20-30 тыс. +Доп лицензии брать на терминальный режим или как-то так называется т.к. там ограничение до 5 человек +обновлять должны сами или человек из обслуживающей конторы +возможно (здесь не очень уверен т.к. именно с этим не сталкивался на rdp) придется крипторхизм серверную брать и она тоже дорогая (если электронную отчётность подключить захотите)По винде серверной вообще не понравилось...Ставили программы на сервер аля дропбос чтобы доки туда сохранять и шарить на всех...А он говорит купите бизнес версию т.к. винда у вас серверная и явно не для домашнего использования и т.д.Можно вроде как на Вин 7 или другую Винду это поставить все, но я бы не стал делать т.к. бухгалтерия и отчетность вещь серьезная и там проблемы и баги не нужны. Считаю что именно для 1с нужно все лицензионое и качественное ставить.+К rdp нужно продумать еще как бэкапить, можно скриптом на внешний жесткий...Но это опять же деньги поддержке.. + свои неудобства есть, если кто из 1с забыл выйти или вышел не корректно.Вообщем на мой взгляд rdp - вариант хороший, но дорогойПро вебверсию, имеете ввиду тонкий клиент и веб-версию? Мега гадость... Стояла на вин 10 Хоум...Раз в два месяца сносили Винду и заново ставили и каждый раз по 3000-4000 руб платили.Если у вас до 10 человек, то берите 1с фреш... После перехода проблем не знаем...Все супер... Только там проблема с доработками будет т.е. делать нестандартные отчеты или еще чего, сможет только компания у которой будете ее покупать +всякие тесты будет проходить чтобы это дополнение весь сервис фреша не завалило