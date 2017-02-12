Партнёры Яндекс Маркета выкликивают бюджет, что делать?













На Маркете посоветовали снять галочку с опции "Использовать данные из прайс-листа в Поиске". Но предупредили, что полностью отключить партнёров нельзя. И действительно вижу, что переходы от партнёров продолжаются.



Возникает несколько вопросов:



1. Партнёры опять могут скликать бюджет нескольких дней в один момент?

2. При разбирательстве Маркет заявил, что все клики поступили с уникальных IP-шников, но как проверить рекламу партнёров при которой имеется огромное количество кликов и ни одной продажи?

3. Замечаете ли у себя скликивание от партнёров Маркета?

4. Если замечаете, то что делаете с этим?



Уважаемые коллеги, прошу совета!

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Мой блог: Эксперт-Report С утра в нашем аккаунте на Яндекс Маркете на балансе закончились средства, которых должно было хватить примерно ещё на два дня. Пока днём разбирались с этим вопросом, на Маркет выгрузки не было. На следующий день появилась статистика за позапрошлую ночь. Из которой видно, что бюджет израсходовали партнёры.На Маркете посоветовали снять галочку с опции "Использовать данные из прайс-листа в Поиске". Но предупредили, что полностью отключить партнёров нельзя. И действительно вижу, что переходы от партнёров продолжаются.Возникает несколько вопросов:1. Партнёры опять могут скликать бюджет нескольких дней в один момент?2. При разбирательстве Маркет заявил, что все клики поступили с уникальных IP-шников, но как проверить рекламу партнёров при которой имеется огромное количество кликов и ни одной продажи?3. Замечаете ли у себя скликивание от партнёров Маркета?4. Если замечаете, то что делаете с этим?прошу совета!_________________