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Тема:

Партнёры Яндекс Маркета выкликивают бюджет, что делать?
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.4
голосов: 12
Дата: 19:03, Вс., 12 Фев. 17
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С утра в нашем аккаунте на Яндекс Маркете на балансе закончились средства, которых должно было хватить примерно ещё на два дня. Пока днём разбирались с этим вопросом, на Маркет выгрузки не было. На следующий день появилась статистика за позапрошлую ночь. Из которой видно, что бюджет израсходовали партнёры.





На Маркете посоветовали снять галочку с опции "Использовать данные из прайс-листа в Поиске". Но предупредили, что полностью отключить партнёров нельзя. И действительно вижу, что переходы от партнёров продолжаются.

Возникает несколько вопросов:

1. Партнёры опять могут скликать бюджет нескольких дней в один момент?
2. При разбирательстве Маркет заявил, что все клики поступили с уникальных IP-шников, но как проверить рекламу партнёров при которой имеется огромное количество кликов и ни одной продажи?
3. Замечаете ли у себя скликивание от партнёров Маркета?
4. Если замечаете, то что делаете с этим?

Уважаемые коллеги, прошу совета!
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