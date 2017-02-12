ЛЕГКОЕ И БЫСТРОЕ СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС.

|Наша компания предлагает Вам обновленное готовое программное решение для работы с документами в новом формате для ТР ЕАЭС, для оптимизации документооборота и во избежание штрафных санкций. Предусмотрена выгрузка во ФГИС Росаккредитации как сертификатов, так и деклараций.
Стоимость лицензии на одного пользователя ТР ЕАЭС, составляет 10 000 руб.
Минимум покупки - 1 рабочее место!
Обзор БД:
http://yoursoftware.ru/index.php/certification/features
БЕСПЛАТНЫЙ доступ к демо-версии для оценки работы баз данных.
Также мы предлагаем следующее ПО: "Сертификация и декларирование ГОСТ Р",
"Испытательная лаборатория", "Helpdesk (ServiceDesk)", "CRM", "Workflow"
для разработчиков. Ознакомиться с решениями можно на сайте
http://yoursoftware.ru
Все ПО работает на платформе IBM Notes.
Мы разрабатываем и продаем ПО для органов по сертификации, свыше 2-х лет.
С уважением, команда YourSoftware.
Телефон: +7 (495)7235 495
E-mail: info@yoursoftware.ru