ЛЕГКОЕ И БЫСТРОЕ СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС.



Стоимость лицензии на одного пользователя ТР ЕАЭС, составляет 10 000 руб.

Минимум покупки - 1 рабочее место!



Обзор БД:

http://yoursoftware.ru/index.php/certification/features

БЕСПЛАТНЫЙ доступ к демо-версии для оценки работы баз данных.



Также мы предлагаем следующее ПО: "Сертификация и декларирование ГОСТ Р",

"Испытательная лаборатория", "Helpdesk (ServiceDesk)", "CRM", "Workflow"

для разработчиков. Ознакомиться с решениями можно на сайте

http://yoursoftware.ru

Все ПО работает на платформе IBM Notes.



Мы разрабатываем и продаем ПО для органов по сертификации, свыше 2-х лет.

С уважением, команда YourSoftware.



Телефон: +7 (495)7235 495

E-mail: Наша компания предлагает Вам обновленное готовое программное решение для работы с документами в новом формате для ТР ЕАЭС, для оптимизации документооборота и во избежание штрафных санкций. Предусмотрена выгрузка во ФГИС Росаккредитации как сертификатов, так и деклараций.Стоимость лицензии на одного пользователя ТР ЕАЭС, составляет 10 000 руб.Минимум покупки - 1 рабочее место!Обзор БД:БЕСПЛАТНЫЙ доступ к демо-версии для оценки работы баз данных.Также мы предлагаем следующее ПО: "Сертификация и декларирование ГОСТ Р","Испытательная лаборатория", "Helpdesk (ServiceDesk)", "CRM", "Workflow"для разработчиков. Ознакомиться с решениями можно на сайтеВсе ПО работает на платформе IBM Notes.Мы разрабатываем и продаем ПО для органов по сертификации, свыше 2-х лет.С уважением, команда YourSoftware.Телефон: +7 (495)7235 495E-mail: info@yoursoftware.ru