ЛЕГКОЕ И БЫСТРОЕ СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС. - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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Тема:

ЛЕГКОЕ И БЫСТРОЕ СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС.
СообщениеАвтор: manager2@yoursoftware.ru 
Дата: 16:34, Вс., 12 Фев. 17
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Наша компания предлагает Вам обновленное готовое программное решение для работы с документами в новом формате для ТР ЕАЭС, для оптимизации документооборота и во избежание штрафных санкций. Предусмотрена выгрузка во ФГИС Росаккредитации как сертификатов, так и деклараций.
Стоимость лицензии на одного пользователя ТР ЕАЭС, составляет 10 000 руб.
Минимум покупки - 1 рабочее место!

Обзор БД:
http://yoursoftware.ru/index.php/certification/features
БЕСПЛАТНЫЙ доступ к демо-версии для оценки работы баз данных.

Также мы предлагаем следующее ПО: "Сертификация и декларирование ГОСТ Р",
"Испытательная лаборатория", "Helpdesk (ServiceDesk)", "CRM", "Workflow"
для разработчиков. Ознакомиться с решениями можно на сайте
http://yoursoftware.ru
Все ПО работает на платформе IBM Notes.

Мы разрабатываем и продаем ПО для органов по сертификации, свыше 2-х лет.
С уважением, команда YourSoftware.

Телефон: +7 (495)7235 495
E-mail: info@yoursoftware.ru

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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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