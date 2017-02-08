Тема: Фулфилмент Маршрут marschroute.ru есть отзывы?



Автор: krutik

голосов : 1

Дата: 16:00, Ср., 8 Фев. 17

16:00, Ср., 8 Фев. 17



Специфика работы и отношения было тоже!



А гонора сколько! Я вот думаю, а Твой Курьер и этот Маршрут не имеют общих корней?Специфика работы и отношения было тоже!А гонора сколько!

Сергей спасибо за отзыв! Как раз думали к ним подключиться и поработать, но желание после прочитанного сразу пропало. Видимо не судьба))



1. Читайте Договор, желательно с сильным юристом.

2. Прописывайте каждую мелочь, чего бы она не касалась: состава услуг и порядка их оказания, обмена документами, изменения тарифов, ответственность сторон, расторжения Договора,... Бейтесь за каждую точку и запятую. Каждый компромисс с Вашей стороны через какое-то время обернется против Вас.

3. Документально фиксируйте каждую мелочь, не ведитесь на разговоры, что проблемы будут решены в рабочем порядке.

4. Будьте готовы к тому, что для руководства Маршрута Договор ничего не значит: тарифы будут меняться задним числом, требования о компенсации ущерба будут игнорироваться, пункты Договора, защищающие Клиента, для Господина Директора ничего не значат. Если оценивать Маршрут технологически - не самая плохая компания, но если кто надумает заключать с ними договор, то:1. Читайте Договор, желательно с сильным юристом.2. Прописывайте каждую мелочь, чего бы она не касалась: состава услуг и порядка их оказания, обмена документами, изменения тарифов, ответственность сторон, расторжения Договора,... Бейтесь за каждую точку и запятую. Каждый компромисс с Вашей стороны через какое-то время обернется против Вас.3. Документально фиксируйте каждую мелочь, не ведитесь на разговоры, что проблемы будут решены в рабочем порядке.4. Будьте готовы к тому, что для руководства Маршрута Договор ничего не значит: тарифы будут меняться задним числом, требования о компенсации ущерба будут игнорироваться, пункты Договора, защищающие Клиента, для Господина Директора ничего не значат.



4 - Неверно. Если считаете иначе, то путь для белой компании прост - претензия, в случае ее не удовлетоврения- суд.

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- глобальный фулфилмент и доставка 1-3 все верно пишите, так и нужно, всегда и с любым договором поступать4 - Неверно. Если считаете иначе, то путь для белой компании прост - претензия, в случае ее не удовлетоврения- суд._________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка

MarshrouteHelp : 4 - Неверно





п.1 Директор Маршрута всегда прав.

п.2 Если Директор Маршрута не прав, то смотри п.1.

п.3 Клиент Маршрута должен страдать. п.1 Директор Маршрута всегда прав.п.2 Если Директор Маршрута не прав, то смотри п.1.п.3 Клиент Маршрута должен страдать.



если вы не можете изложить/доказать свою правоту даже в претензии, не говоря уже о следующей стадии, то да, Маршрут прав, клиент страдает.

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- глобальный фулфилмент и доставка .. пожимая плечами..если вы не можете изложить/доказать свою правоту даже в претензии, не говоря уже о следующей стадии, то да, Маршрут прав, клиент страдает._________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка

Всему свое время.





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