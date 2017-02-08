Фулфилмент Маршрут marschroute.ru есть отзывы?

Я вот думаю, а Твой Курьер и этот Маршрут не имеют общих корней?
Специфика работы и отношения было тоже!
А гонора сколько!
Сергей спасибо за отзыв! Как раз думали к ним подключиться и поработать, но желание после прочитанного сразу пропало. Видимо не судьба))
Если оценивать Маршрут технологически - не самая плохая компания, но если кто надумает заключать с ними договор, то:
1. Читайте Договор, желательно с сильным юристом.
2. Прописывайте каждую мелочь, чего бы она не касалась: состава услуг и порядка их оказания, обмена документами, изменения тарифов, ответственность сторон, расторжения Договора,... Бейтесь за каждую точку и запятую. Каждый компромисс с Вашей стороны через какое-то время обернется против Вас.
3. Документально фиксируйте каждую мелочь, не ведитесь на разговоры, что проблемы будут решены в рабочем порядке.
4. Будьте готовы к тому, что для руководства Маршрута Договор ничего не значит: тарифы будут меняться задним числом, требования о компенсации ущерба будут игнорироваться, пункты Договора, защищающие Клиента, для Господина Директора ничего не значат.
1-3 все верно пишите, так и нужно, всегда и с любым договором поступать
4 - Неверно. Если считаете иначе, то путь для белой компании прост - претензия, в случае ее не удовлетоврения- суд. _________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
MarshrouteHelp :
4 - Неверно
п.1 Директор Маршрута всегда прав.
п.2 Если Директор Маршрута не прав, то смотри п.1.
п.3 Клиент Маршрута должен страдать.
.. пожимая плечами..
если вы не можете изложить/доказать свою правоту даже в претензии, не говоря уже о следующей стадии, то да, Маршрут прав, клиент страдает. _________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
Всему свое время.
Vasyia, анонимные отзывы запрещены. В подобных сообщениях следует указывать координаты, позволяющие идентифицировать пользователя: работающий e-mail, номер заказа и т.д.