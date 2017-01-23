Доставка из Европы от 2 евро за кг

|Доброго времени суток!
Предлагаем Вам быструю и качественную доставку и таможенное оформление различных товаров/грузов из Европы, а так же Америки или Китая!
Быстрая и качественная доставка в Россию по самым адекватным ценам.
Готовы предоставить Вам наши склады для консолидации ваших грузов на территориях: Эстонии,Литвы, Латвии, Германии, Италииа так же в США и Азии.
Для частного лица:
-Ищем нужный для вас товар;
-Проверяем его подлинность и качество;
-Проводим все нужные переговоры с поставщиками;
-Совершаем оплату за товар (по минимальным ставкам);
-Забираем груз от поставщика и доставляем его до вашего города;
-Оплатить наши услуги можно после получения товара в руки.
Услуги:
1) Экспресс доставка до 2 дней груза из Европы;
2) Доставка в Россию любых товаров от 1кг;
3) Делаем все нужные документы в Европе и в России;
4) Складские услуги на территории Европы;
5) Открытие/закрытие таможенных диклараций.
Постоянный опыт работы в данной сфере даёт нам возможность без разных проволочек и в сжатые сроки осуществлять доставку ваших грузов по самым скромным ценам на территорию Российской Федерации.
Сроки доставки: Евросоюз - Россия от 1-3 дней.
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Телефон: +7 981 180 1494, +372 5832 9999
Skype: Eurotrace