Доставка из Европы от 2 евро за кг



Предлагаем Вам быструю и качественную доставку и таможенное оформление различных товаров/грузов из Европы, а так же Америки или Китая!



Быстрая и качественная доставка в Россию по самым адекватным ценам.

Готовы предоставить Вам наши склады для консолидации ваших грузов на территориях: Эстонии,Литвы, Латвии, Германии, Италииа так же в США и Азии.



Для частного лица:

-Ищем нужный для вас товар;

-Проверяем его подлинность и качество;

-Проводим все нужные переговоры с поставщиками;

-Совершаем оплату за товар (по минимальным ставкам);

-Забираем груз от поставщика и доставляем его до вашего города;

-Оплатить наши услуги можно после получения товара в руки.



Услуги:

1) Экспресс доставка до 2 дней груза из Европы;

2) Доставка в Россию любых товаров от 1кг;

3) Делаем все нужные документы в Европе и в России;

4) Складские услуги на территории Европы;

5) Открытие/закрытие таможенных диклараций.



Постоянный опыт работы в данной сфере даёт нам возможность без разных проволочек и в сжатые сроки осуществлять доставку ваших грузов по самым скромным ценам на территорию Российской Федерации.

Сроки доставки: Евросоюз - Россия от 1-3 дней.

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Телефон: +7 981 180 1494, +372 5832 9999

Skype: Eurotrace Доброго времени суток!Предлагаем Вам быструю и качественную доставку и таможенное оформление различных товаров/грузов из Европы, а так же Америки или Китая!Быстрая и качественная доставка в Россию по самым адекватным ценам.Готовы предоставить Вам наши склады для консолидации ваших грузов на территориях: Эстонии,Литвы, Латвии, Германии, Италииа так же в США и Азии.Для частного лица:-Ищем нужный для вас товар;-Проверяем его подлинность и качество;-Проводим все нужные переговоры с поставщиками;-Совершаем оплату за товар (по минимальным ставкам);-Забираем груз от поставщика и доставляем его до вашего города;-Оплатить наши услуги можно после получения товара в руки.Услуги:1) Экспресс доставка до 2 дней груза из Европы;2) Доставка в Россию любых товаров от 1кг;3) Делаем все нужные документы в Европе и в России;4) Складские услуги на территории Европы;5) Открытие/закрытие таможенных диклараций.Постоянный опыт работы в данной сфере даёт нам возможность без разных проволочек и в сжатые сроки осуществлять доставку ваших грузов по самым скромным ценам на территорию Российской Федерации.Сроки доставки: Евросоюз - Россия от 1-3 дней._________________Телефон: +7 981 180 1494, +372 5832 9999Skype: Eurotrace