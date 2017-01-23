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Все полезные советы садоводам
СообщениеАвтор: holisticbeast20 
Дата: 1:02, Пн., 23 Янв. 17
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Употребляйте для мульчирования грунта только лишь отлично созревший компост, так как в не совсем перегоревшем сохраняются способные к проращиванию семена различных сорняков.

Зола - великолепное экологично чистое удобрение.

Участок, заросший сорными растениями — резервация огородных и садовых паразитов.

Для истребления зимующих стадий паразитов крыжовника и смородины (яйца щитовок и др.) в апреле до оттаивания грунта можно пустить в дело горячую воду с температурой более 80 °С: в лейку налить кипяток и очень быстро обливают каждую ветку кустарника (температура воды на веточках опускается со 100 до 85 градусов Цельсия).

Для истребления гусениц яблонной плодожорки, личинок крыжовниковых пилильщиков кроны кустарников и деревьев по утрам опрыскивают сильной струей холодной воды (при всем этом очень много паразитов не удерживается на растении и падает на участок земли, где их необходимо собирать). Такая обработка дает высокий эффект, в случае, если на деревья монтируют ловчие пояса.

Гусеницы яблонной плодожорки и некоторые другие насекомые погибают при опрыскивании водой растений, нагретой до 50—60 градусов Цельсия.

В начале отрастания листочков ранней весной и по окончании сбора урожая кусты земляники, которые заселены прозрачным клещом и прочими паразитами, можно обработать водой, нагретой до 65 °С (воду разогреть рядом кустов, быстро льют в центр каждого куста и на листья).

Для ликвидации черных муравьев (они перетаскивают тлей с растения на растение) можно полить почву кипятком на участках, где перечисленное не опасно для растительности. Полезные советы для садоводов вы можете найти найти на интернет-сайте http://ogorodnikis.ru/ogorod/ogurtsy-vyrashhivanie-i-uhod.html

Кипяток — великолепное средство для обеззараживания корзин, садового инструмента и т.п.

Как сделать бордоскую жидкость необходимо растворить в пяти литрах воды (в неметаллической посуде) 100 гр медного купороса. В другой посуде приготовить известковый раствор (100—150 грамм извести на 5 литров воды) и затем процедить (негашеную известь прежде гасят водой). Потом в известковое молоко тонкой струйкой вливаем раствор медного купороса при очень тщательном перемешивании. Правильно приготовленная бордоская жидкость должна быть небесно-голубого цвета.

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Главная >> Форумы >> Специальные форумы >> Кофейня
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