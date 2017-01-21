Помогите разрешить конфликт между двумя сотрудниками
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Нужна помощь опытных руководителей в решении задачки.
Действующие лица:
1. Сотрудница А - работает в компании 4 года, очень лояльная, задерживается когда надо, много умеет, но менее производительная чем сотрудница B
2. Сотрудница B - работает в компании 1,5 года, очень производительная, но менее лояльная и работает от звонка до звонка (не задерживается)
Вкратце ситуация:
Две девушки-сотрудницы А и B когда-то бывшие подругами поругались по весьма дурацкому поводу. Где-то полгода у них был тлеющий конфликт, они то не разговаривали, то отходили и немного общались. Компания маленькая, они работают в одном пространстве и по долгу службы частенько взаимодействуют друг с другом.
В один момент у них накипело и они громко поругались при всех. Через некоторое время сотрудница А сообщила что уволится, так как не может больше видеть сотрудницу B
Вопрос: Что делать?
1. Дать уволиться сотруднице А
2. Уволить сотрудницу B
3. Уволить обоих
4. Заставить их работать 2/2 по 12 часов. (уверен будет значительное уменьшение производительности и сотрудники будут работать плохо, так как офис работает только 10 часов в день.
5. Может быть есть другой вариант, который я не вижу?
Стоит ли переживать, если кто-то хочет уволится? В нынешней-то экономической ситуации. Работника сейчас очень легко найти, спесь слетела со всех. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
Да, конечно. Но нового сотрудника нужно учить и тратить на это свое время, которого и так ни на что не хватает.
С другой стороны если встать на чью-то сторону конфликта не приведет ли это к тому что сотрудники решат что у руководителя есть любимчики?
Archibald :
С другой стороны если встать на чью-то сторону конфликта не приведет ли это к тому что сотрудники решат что у руководителя есть любимчики?
Категорически не советую, заняв чью-то сторону Вы таким образом сами становитесь участником конфликта. А там как говориться Ваше дело. _________________ Мой блог:Эксперт-Report