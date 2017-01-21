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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Обучение и управление персоналом
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Тема:

Помогите разрешить конфликт между двумя сотрудниками
СообщениеАвтор: Archibald 
Дата: 19:21, Сб., 21 Янв. 17
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Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Нужна помощь опытных руководителей в решении задачки.

Действующие лица:
1. Сотрудница А - работает в компании 4 года, очень лояльная, задерживается когда надо, много умеет, но менее производительная чем сотрудница B
2. Сотрудница B - работает в компании 1,5 года, очень производительная, но менее лояльная и работает от звонка до звонка (не задерживается)

Вкратце ситуация:
Две девушки-сотрудницы А и B когда-то бывшие подругами поругались по весьма дурацкому поводу. Где-то полгода у них был тлеющий конфликт, они то не разговаривали, то отходили и немного общались. Компания маленькая, они работают в одном пространстве и по долгу службы частенько взаимодействуют друг с другом.

В один момент у них накипело и они громко поругались при всех. Через некоторое время сотрудница А сообщила что уволится, так как не может больше видеть сотрудницу B

Вопрос: Что делать?
1. Дать уволиться сотруднице А
2. Уволить сотрудницу B
3. Уволить обоих
4. Заставить их работать 2/2 по 12 часов. (уверен будет значительное уменьшение производительности и сотрудники будут работать плохо, так как офис работает только 10 часов в день.
5. Может быть есть другой вариант, который я не вижу?

СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.4
голосов: 12
Дата: 19:39, Сб., 21 Янв. 17
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Стоит ли переживать, если кто-то хочет уволится? В нынешней-то экономической ситуации. Работника сейчас очень легко найти, спесь слетела со всех.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: Archibald 
Дата: 21:07, Сб., 21 Янв. 17
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Да, конечно. Но нового сотрудника нужно учить и тратить на это свое время, которого и так ни на что не хватает.
С другой стороны если встать на чью-то сторону конфликта не приведет ли это к тому что сотрудники решат что у руководителя есть любимчики?
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.4
голосов: 12
Дата: 21:14, Сб., 21 Янв. 17
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Archibald :
С другой стороны если встать на чью-то сторону конфликта не приведет ли это к тому что сотрудники решат что у руководителя есть любимчики?

Категорически не советую, заняв чью-то сторону Вы таким образом сами становитесь участником конфликта. А там как говориться Ваше дело.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Обучение и управление персоналом
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