Помогите разрешить конфликт между двумя сотрудниками



Нужна помощь опытных руководителей в решении задачки.



Действующие лица:

1. Сотрудница А - работает в компании 4 года, очень лояльная, задерживается когда надо, много умеет, но менее производительная чем сотрудница B

2. Сотрудница B - работает в компании 1,5 года, очень производительная, но менее лояльная и работает от звонка до звонка (не задерживается)



Вкратце ситуация:

Две девушки-сотрудницы А и B когда-то бывшие подругами поругались по весьма дурацкому поводу. Где-то полгода у них был тлеющий конфликт, они то не разговаривали, то отходили и немного общались. Компания маленькая, они работают в одном пространстве и по долгу службы частенько взаимодействуют друг с другом.



В один момент у них накипело и они громко поругались при всех. Через некоторое время сотрудница А сообщила что уволится, так как не может больше видеть сотрудницу B



Вопрос: Что делать?

1. Дать уволиться сотруднице А

2. Уволить сотрудницу B

3. Уволить обоих

4. Заставить их работать 2/2 по 12 часов. (уверен будет значительное уменьшение производительности и сотрудники будут работать плохо, так как офис работает только 10 часов в день.

5. Может быть есть другой вариант, который я не вижу? Здравствуйте, уважаемые участники форума!Нужна помощь опытных руководителей в решении задачки.Действующие лица:1. Сотрудница А - работает в компании 4 года, очень лояльная, задерживается когда надо, много умеет, но менее производительная чем сотрудница B2. Сотрудница B - работает в компании 1,5 года, очень производительная, но менее лояльная и работает от звонка до звонка (не задерживается)Вкратце ситуация:Две девушки-сотрудницы А и B когда-то бывшие подругами поругались по весьма дурацкому поводу. Где-то полгода у них был тлеющий конфликт, они то не разговаривали, то отходили и немного общались. Компания маленькая, они работают в одном пространстве и по долгу службы частенько взаимодействуют друг с другом.В один момент у них накипело и они громко поругались при всех. Через некоторое время сотрудница А сообщила что уволится, так как не может больше видеть сотрудницу BВопрос: Что делать?1. Дать уволиться сотруднице А2. Уволить сотрудницу B3. Уволить обоих4. Заставить их работать 2/2 по 12 часов. (уверен будет значительное уменьшение производительности и сотрудники будут работать плохо, так как офис работает только 10 часов в день.5. Может быть есть другой вариант, который я не вижу?