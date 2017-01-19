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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Управление ассортиментом
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Тема:

сотрудничество
СообщениеАвтор: wite 
Дата: 15:57, Чт., 19 Янв. 17
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Есть свободное помещение в СПб, 40-100 м2 на 1 этаже, с отдельным входом с Московского пр-та (от метро Электросила 500 м) и сайт www.wite.ru, где мы готовы выставить и разместить продукцию.
От сотрудничества ждем хороший ассортимент продукции доступный для наших покупателей, денег за аренду помещения не просим, розничные продажи готовы отдать паратнерам (наши с продаж сайта, или обсудить любые взаимовыгодные условия сотрудничества).
P.S. рассмотрим другие ассортиментные группы, которые могут быть представленны на нашем сайте.
пишите на mailbox@wite.ru, в теме письма "для Евгения"

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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Управление ассортиментом
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