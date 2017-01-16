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Тема:

Нужен простой фулфилмент оператор
СообщениеАвтор: Anato1y 
Дата: 17:47, Пн., 16 Янв. 17
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Здравствуйте, нужен оператор фулфилмента для небольшого ИМ, желательно с упрощенным стартом, что бы не требовалось долго подписывать договоры, сам не в Москве нахожусь. Мне достаточно будет 1-2 службы доставки по регионам, можно без курьерской доставки. Предпочтение отдается простоте работы. Артикулов всего 10 будет расширятся до 20-50. Средний чек 1200, количество заказов пока нет, только открываю. Из тех что смотрел Шиптор (нет отзывов или негативные), РитмЗ - сложная система работы, посредник курьер (Аксиомус). Маршрут долгий старт, требуется куча документов при договоре (хотя я так понял на рынке они в топе).
Цена отправки до 120 рублей. В заказе 1-4 артикула, преимущественно 1.

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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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