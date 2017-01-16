Нужен простой фулфилмент оператор



Цена отправки до 120 рублей. В заказе 1-4 артикула, преимущественно 1. Здравствуйте, нужен оператор фулфилмента для небольшого ИМ, желательно с упрощенным стартом, что бы не требовалось долго подписывать договоры, сам не в Москве нахожусь. Мне достаточно будет 1-2 службы доставки по регионам, можно без курьерской доставки. Предпочтение отдается простоте работы. Артикулов всего 10 будет расширятся до 20-50. Средний чек 1200, количество заказов пока нет, только открываю. Из тех что смотрел Шиптор (нет отзывов или негативные), РитмЗ - сложная система работы, посредник курьер (Аксиомус). Маршрут долгий старт, требуется куча документов при договоре (хотя я так понял на рынке они в топе).Цена отправки до 120 рублей. В заказе 1-4 артикула, преимущественно 1.