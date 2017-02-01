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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Выбираем лучшую службу доставки по РФ
СообщениеАвтор: FuzzyLogic 
Дата: 15:35, Ср., 1 Фев. 17
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Работаем с Боксберри с 2014г , все устраивает , доставляют в срок ,большая география + скоро они откроют доступ к очень хорошему курьерскому сервису.Советую

СообщениеАвтор: visota2000 
Дата: 16:57, Ср., 1 Фев. 17
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Klever :
А кто ни будь знает с кем можно отправлять Москва-вся Россия с соблюдением температурного режима выше +5С ? DPD не предлагать - заморозили нам косметику сегодня Москва-Новороссийск. Не помогла доплата за "теплую доставку" (

Сергей, не поделитесь плиз опытом, какую службу выбрали с соблюдением теплового режима, вместо ДПД?
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 18:52, Ср., 1 Фев. 17
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FuzzyLogic :
Советую


Вот тоже будет интересно их попробовать.
СообщениеАвтор: smartbass 
Дата: 20:49, Ср., 1 Фев. 17
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Serstep :
Не на тех целитесь , менеджера своего пинайте

На тот момент менеджера не было.
Да и пинать их не эффективно, после каждого "пинка" менеджер от нас откреплялся и мы уходили в свободное плавание клиентскому сервису B2C.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 14:35, Пн., 20 Фев. 17
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Лучшая служба доставки - это та, с которой ты работаешь больше года и не хочешь ее менять.
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Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: Mike_msc 
Дата: 14:37, Пн., 20 Фев. 17
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Major Express - работаем 6 лет. Качество работы идеальное, как с точки зрения интеграции по Api, так и с точки зрения сроков доставки и повреждения груза. А вот ценник кусачий.
СообщениеАвтор: Модератор  Репутация: 70.2
голосов: 2
Дата: 15:00, Пн., 20 Фев. 17
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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