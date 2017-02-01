Тема: Выбираем лучшую службу доставки по РФ



Работаем с Боксберри с 2014г , все устраивает , доставляют в срок ,большая география + скоро они откроют доступ к очень хорошему курьерскому сервису.Советую

Klever : А кто ни будь знает с кем можно отправлять Москва-вся Россия с соблюдением температурного режима выше +5С ? DPD не предлагать - заморозили нам косметику сегодня Москва-Новороссийск. Не помогла доплата за "теплую доставку" (

Сергей, не поделитесь плиз опытом, какую службу выбрали с соблюдением теплового режима, вместо ДПД? Сергей, не поделитесь плиз опытом, какую службу выбрали с соблюдением теплового режима, вместо ДПД?

FuzzyLogic : Советую



Вот тоже будет интересно их попробовать. Вот тоже будет интересно их попробовать.

Serstep : Не на тех целитесь , менеджера своего пинайте

На тот момент менеджера не было.

Да и пинать их не эффективно, после каждого "пинка" менеджер от нас откреплялся и мы уходили в свободное плавание клиентскому сервису B2C. На тот момент менеджера не было.Да и пинать их не эффективно, после каждого "пинка" менеджер от нас откреплялся и мы уходили в свободное плавание клиентскому сервису B2C.



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Спроси меня как. Лучшая служба доставки - это та, с которой ты работаешь больше года и не хочешь ее менять._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Major Express - работаем 6 лет. Качество работы идеальное, как с точки зрения интеграции по Api, так и с точки зрения сроков доставки и повреждения груза. А вот ценник кусачий.



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