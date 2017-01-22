Интернет Магазин. Ищу варианты. Партнерство, покупка и т.д.

IVANIVAN : Как вы так оценили? Там маржинальность 10% на той группе товаров



Оно стоит на порядок меньше (то есть до 10 млн)



10% - в детских товарах, шутить изволите ?



Хозяин уже ответил Выше что 20%, хотя я по своему опыту предполагал маржинальность в 25%.

Оборот у него по написанному 50 млн. в год. (по количеству заказов в день в принципе совпадает, так что можно верить)

Есть мнение (в РФ) что стоимость бизнеса это годовая прибыль, я с ним категорически не согласен. Если бизнес построен правильно и в долгую, то имхо в несколько раз выше.

И второй момент у такого бизнеса обычно большой сток- предполагал что его тоже придется выкупать, в зависимости от сезонности конечно и структуры товаров (хотя тут новорожденка превалирует, она безсезонна и как раз стока большого не требует), но там и одежда упомянута, смотря какая и сколько... вообщем это уже надо смотреть конкретно, а может они по дропшифту торгуют и склад вообще пустой.



Но вообщем да это я хватил по максимальной планке конечно 10% - в детских товарах, шутить изволите ?Хозяин уже ответил Выше что 20%, хотя я по своему опыту предполагал маржинальность в 25%.Оборот у него по написанному 50 млн. в год. (по количеству заказов в день в принципе совпадает, так что можно верить)Есть мнение (в РФ) что стоимость бизнеса это годовая прибыль, я с ним категорически не согласен. Если бизнес построен правильно и в долгую, то имхо в несколько раз выше.И второй момент у такого бизнеса обычно большой сток- предполагал что его тоже придется выкупать, в зависимости от сезонности конечно и структуры товаров (хотя тут новорожденка превалирует, она безсезонна и как раз стока большого не требует), но там и одежда упомянута, смотря какая и сколько... вообщем это уже надо смотреть конкретно, а может они по дропшифту торгуют и склад вообще пустой.Но вообщем да это я хватил по максимальной планке конечно