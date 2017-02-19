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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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Тема:

Генерация товарных объявлений?
СообщениеАвтор: oscill  Репутация: 14.7
Дата: 20:23, Вс., 19 Фев. 17
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Яндекс директ поддерживает фиды в динамических объявлениях ,зачем сторонние сервисы ?

СообщениеАвтор: delegirui 
Дата: 20:57, Вс., 19 Фев. 17
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oscill :
Яндекс директ поддерживает фиды в динамических объявлениях ,зачем сторонние сервисы ?


В случае динамических объявлений, мы не управляем по большому счету ни фразами, ни заголовками.

Только можем чистить трафик постфактум.

Также динамические объявления работают сейчас не для всех товарных категорий.

Автоматизация это хорошо, но она должна быть полностью управляемой. По этой же причине большинство опытных пользователей не используют автоматические стратегии управления ставками, которые предлагает Директ.
_________________
Евгений Петров
Товарные объявления в Яндекс.Директ "под ключ". Обращайтесь: info@delegirui.me
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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