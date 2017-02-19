Генерация товарных объявлений?

oscill : Яндекс директ поддерживает фиды в динамических объявлениях ,зачем сторонние сервисы ?



В случае динамических объявлений, мы не управляем по большому счету ни фразами, ни заголовками.



Только можем чистить трафик постфактум.



Также динамические объявления работают сейчас не для всех товарных категорий.



Автоматизация это хорошо, но она должна быть полностью управляемой. По этой же причине большинство опытных пользователей не используют автоматические стратегии управления ставками, которые предлагает Директ.

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Евгений Петров

Товарные объявления в Яндекс.Директ "под ключ". Обращайтесь: В случае динамических объявлений, мы не управляем по большому счету ни фразами, ни заголовками.Только можем чистить трафик постфактум.Также динамические объявления работают сейчас не для всех товарных категорий.Автоматизация это хорошо, но она должна быть полностью управляемой. По этой же причине большинство опытных пользователей не используют автоматические стратегии управления ставками, которые предлагает Директ._________________Евгений ПетровТоварные объявления в Яндекс.Директ "под ключ". Обращайтесь: info@delegirui.me