Буду перечеслять преимущества доставки для интернет магазина. так как все что читала довольно размыто. Хотелось выделить основное.
1. Возможность вызвать курьера по телефону или эл. почтой.
2.Курьер подстраивается под ваши пожелания доставки.
3.Предоставление упаковки.
4.Предоставление накладных.
5.Система контроля за доставкой и отправлением заказа.
6.Схема возврата товара.в случае отказа клиента.
7.Предоставление документов на товар.
8.Принятие денежных средств от клиента.
Ну вот как-то так. вроде все учла.
Вы этим что хотели сказать? очередной стартап, который знает как нужно работать доставке?
Пост ни о чем. Можно было еще пару очевидных вещей добааить, что солнце желтым светом светит, а небо синее днем))
Вы же не на форуме псих-больницы, пишите конкретно и с использованием мозга.