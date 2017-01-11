Преимущества доставки для интернет магазина - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Логистика и доставка в удаленной торговле 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Доставка и логистика

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Преимущества доставки для интернет магазина
СообщениеАвтор: МашаМ 
Дата: 20:31, Ср., 11 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Буду перечеслять преимущества доставки для интернет магазина. так как все что читала довольно размыто. Хотелось выделить основное.
1. Возможность вызвать курьера по телефону или эл. почтой.
2.Курьер подстраивается под ваши пожелания доставки.
3.Предоставление упаковки.
4.Предоставление накладных.
5.Система контроля за доставкой и отправлением заказа.
6.Схема возврата товара.в случае отказа клиента.
7.Предоставление документов на товар.
8.Принятие денежных средств от клиента.
Ну вот как-то так. вроде все учла.

СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 20.7Репутация: 20.7
голосов: 10
Дата: 8:11, Чт., 12 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Вы этим что хотели сказать? очередной стартап, который знает как нужно работать доставке?
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 10:32, Чт., 12 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Пост ни о чем. Можно было еще пару очевидных вещей добааить, что солнце желтым светом светит, а небо синее днем))
Вы же не на форуме псих-больницы, пишите конкретно и с использованием мозга.
СообщениеАвтор: weter188  Репутация: 91.4Репутация: 91.4
голосов: 1
Дата: 12:13, Чт., 12 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Видать это записная книжка )))))
НаверхПоказать сообщения:   
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
10.01  НАДТ добивается встречи с ФТС
10.01  Ветви власти запутались в кроссбордере
09.01  ФТС в новом году играет по новым правилам
30.12  Дирижабли послужат интернет-торговле
29.12  В "Седьмой континент" завезли постаматы
28.12  Трудно быть Сантой
27.12  "Почта России" автоматизировала отправку посылок

Форум
11:13 12.01 weter188  Преимущества доставки для интернет магазина (3)
11:02 12.01 Надежда Белоусова  Shop-Logistics кто работал? (3581)
23:11 11.01 Андрей Анатольевич Бурых  Dalli-service - кто с ними работает? (299)
18:14 11.01 IML  Кто-нибудь пользовался услугами IM-Logistics (www.im-logistics.ru)? (9176)
16:20 11.01 Dostavka-Club  Dostavka-Club - отзывы (48)
13:59 11.01 Фролик  Boxberry - нужны отзывы (745)
20:19 10.01 Света Иванова  Курьерская служба Грастин. Что за зверь? (1542)
20:14 10.01 Света Иванова  Пешкарики - отзывы. (341)
20:06 10.01 Света Иванова  Достависта - это кто вообще? (967)
12:29 10.01 Anton Shishkin  Отзывы о работе компании СДЭК (6210)

Статьи и аналитика
23.12  Топ-10 трендов на рынке логистики
22.11  "Высокий сезон" переехал на ноябрь?
03.10  Доставка для интернет-магазинов: что происходит на рынке (1)
16.06  Интегратор служб доставки для интернет-магазина: что это такое и чем отличается от агрегатора? (2)
24.05  Макс Сало: "Попробуйте-ка стать на место интернет-магазина" (65535)
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Фулфилмент: встречают по цене, провожают по KPI (3)
22.01  Фулфилмент для интернет-магазина: отдавать на сторону или делать самим?
17.12  Интернет-магазин и курьерская компания: как правильно оформить договор? (3)
09.12  ТОП-7 ошибок интернет-магазинов при работе с курьерскими службами



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB