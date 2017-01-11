

1. Возможность вызвать курьера по телефону или эл. почтой.

2.Курьер подстраивается под ваши пожелания доставки.

3.Предоставление упаковки.

4.Предоставление накладных.

5.Система контроля за доставкой и отправлением заказа.

6.Схема возврата товара.в случае отказа клиента.

7.Предоставление документов на товар.

8.Принятие денежных средств от клиента.

Ну вот как-то так. вроде все учла. Буду перечеслять преимущества доставки для интернет магазина. так как все что читала довольно размыто. Хотелось выделить основное.1. Возможность вызвать курьера по телефону или эл. почтой.2.Курьер подстраивается под ваши пожелания доставки.3.Предоставление упаковки.4.Предоставление накладных.5.Система контроля за доставкой и отправлением заказа.6.Схема возврата товара.в случае отказа клиента.7.Предоставление документов на товар.8.Принятие денежных средств от клиента.Ну вот как-то так. вроде все учла.