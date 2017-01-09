Красивый интерьер



Из фактур, возможно, выделить самую яркую – [url= [url= http://www.stil-plus.kiev.ua/tehnologiya] Установка натяжного потолка [/url] делается всего лишь за несколько часов, правда на это влияют несколько факторов, например качество стен, или во что крепится профиль для натяжного потолка, дерево, гипс, бетон. И все же установка простого прямоугольного полотна будет в пределах 3-4 часов работ. На примере гипсовые потолки с покупкой, монтажом , подготовкой и покраской займет около двух недель, так как натяжной со снятием замеров, изготовлением и монтажом около 3 дней. И вид очень даже красивый, плюс эластичность, не дает трещин при усадке, держит воду, ну и еще много других плюсов.Из фактур, возможно, выделить самую яркую – [url= http://www.stil-plus.kiev.ua/glyantsevye-natyazhnye-potolki] глянцевую [/url]. Ходовой материал, эстетичен к любому дизайну или интерьеру без него, все характеристики натяжного потолка плюс возможность нанесения печати делает такой вид покрытия уникальным в своем роде.