Как сезон?

luanda : У нас декабрь показал неплохрй рост к декабрю 2015-го.



С учетом инфляции или без?

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Если с учетом инфляции (20% за 2016-й), то декабрь 2016-й всё равно немного, но лучше декабря 2015-го получился. Но это ничего такого сверхъестественного, просто звезды так сошлись у меня в этом декабре.



Год же в целом с учетом инфляции и по чистой прибыли такой же, как и 2015-й +/-. Т.е. стабильность. Т.е. роста нет. Т.е. всё плохо



В 2017-ом году ожидаю ещё больший спад спроса и ещё больше сил понадобиться, чтобы сохранить прибыль 2016-го года (не говоря уже о росте) с учетом инфляции 2017-го.



P.S.: брат закрыл оффлайн-магазин. Вместе с ним ещё несколько соседей-магазинчиков закрылись в этом же ТЦ. В проходных же местах аренда настолько непомерная, что открывать что-то новое нет желания, ибо большой риск. Арендаторы ставки не снижают, а наоборот, только повышают.



P.P.S.: был сегодня первый раз в новом году в продуктовом, уже ощутил рост цен на еду относительно последних дней декабря... Поиски нового дна российской экономики снова открыты. И это не смотря на доллар по 59,25 на сегодняшний день. С учетом инфляции или без?---Если с учетом инфляции (20% за 2016-й), то декабрь 2016-й всё равно немного, но лучше декабря 2015-го получился. Но это ничего такого сверхъестественного, просто звезды так сошлись у меня в этом декабре.Год же в целом с учетом инфляции и по чистой прибыли такой же, как и 2015-й +/-. Т.е. стабильность. Т.е. роста нет. Т.е. всё плохоВ 2017-ом году ожидаю ещё больший спад спроса и ещё больше сил понадобиться, чтобы сохранить прибыль 2016-го года (не говоря уже о росте) с учетом инфляции 2017-го.P.S.: брат закрыл оффлайн-магазин. Вместе с ним ещё несколько соседей-магазинчиков закрылись в этом же ТЦ. В проходных же местах аренда настолько непомерная, что открывать что-то новое нет желания, ибо большой риск. Арендаторы ставки не снижают, а наоборот, только повышают.P.P.S.: был сегодня первый раз в новом году в продуктовом, уже ощутил рост цен на еду относительно последних дней декабря... Поиски нового дна российской экономики снова открыты. И это не смотря на доллар по 59,25 на сегодняшний день.