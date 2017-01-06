Как сезон?

Делитесь, как декабрь в этом году? А то от нескольких коллег слышал, что как в прошлом, или даже хуже.
luanda :
что как в прошлом, или даже хуже
С чего бы это? Не Вы ли писали, что экономика на подъёме, люди открывают новые магазины и процветают.
Для нас Декабрь был хорошим. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
Сам удивляюсь с чего. У нас декабрь показал неплохрй рост к декабрю 2015-го.
luanda :
У нас декабрь показал неплохрй рост к декабрю 2015-го.
С учетом инфляции или без?
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Если с учетом инфляции (20% за 2016-й), то декабрь 2016-й всё равно немного, но лучше декабря 2015-го получился. Но это ничего такого сверхъестественного, просто звезды так сошлись у меня в этом декабре.
Год же в целом с учетом инфляции и по чистой прибыли такой же, как и 2015-й +/-. Т.е. стабильность. Т.е. роста нет. Т.е. всё плохо
В 2017-ом году ожидаю ещё больший спад спроса и ещё больше сил понадобиться, чтобы сохранить прибыль 2016-го года (не говоря уже о росте) с учетом инфляции 2017-го.
P.S.: брат закрыл оффлайн-магазин. Вместе с ним ещё несколько соседей-магазинчиков закрылись в этом же ТЦ. В проходных же местах аренда настолько непомерная, что открывать что-то новое нет желания, ибо большой риск. Арендаторы ставки не снижают, а наоборот, только повышают.
P.P.S.: был сегодня первый раз в новом году в продуктовом, уже ощутил рост цен на еду относительно последних дней декабря... Поиски нового дна российской экономики снова открыты. И это не смотря на доллар по 59,25 на сегодняшний день.
А у нас сезон 2016 закончился вполне себе позитивно. Экспериментируем с ценами/условиями доставки- кол-во заказов растет.
Оффлайн магазин этим летом тоже закрыли, но не из-за невыгодности, а из-за соотношения затраченные силы/получаемый выхлоп... Онлайн перед ним сильно выигрывает, поэтому решили не разрываться.
Зато на этот НГ поставщики нам подарочки приготовили- на дофига товаров меняем цены из-за повышения НДС с 10 до 18%. И автоматом это делать не получится, так как надо смотреть и считать по каждой конкретной позиции, короче празднички не очень праздничные у нас)))