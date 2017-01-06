Как сезон? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
  
Поиск
На сайте
В форуме
 
Участникам
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная >> Форумы >> Специальные форумы >> Кофейня
 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Специальные форумы >> Кофейня
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Как сезон?
СообщениеАвтор: luanda  Репутация: 67.9
голосов: 10
Дата: 0:59, Пт., 6 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Делитесь, как декабрь в этом году? А то от нескольких коллег слышал, что как в прошлом, или даже хуже.

СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.3
голосов: 12
Дата: 10:36, Пт., 6 Янв. 17
Отправить личное сообщение
luanda :
что как в прошлом, или даже хуже

С чего бы это? Не Вы ли писали, что экономика на подъёме, люди открывают новые магазины и процветают.

Для нас Декабрь был хорошим.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: luanda  Репутация: 67.9
голосов: 10
Дата: 14:18, Пт., 6 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Сам удивляюсь с чего. У нас декабрь показал неплохрй рост к декабрю 2015-го.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 17:14, Пт., 6 Янв. 17
Отправить личное сообщение
luanda :
У нас декабрь показал неплохрй рост к декабрю 2015-го.


С учетом инфляции или без?
---

Если с учетом инфляции (20% за 2016-й), то декабрь 2016-й всё равно немного, но лучше декабря 2015-го получился. Но это ничего такого сверхъестественного, просто звезды так сошлись у меня в этом декабре.

Год же в целом с учетом инфляции и по чистой прибыли такой же, как и 2015-й +/-. Т.е. стабильность. Т.е. роста нет. Т.е. всё плохо Crying or Very sad

В 2017-ом году ожидаю ещё больший спад спроса и ещё больше сил понадобиться, чтобы сохранить прибыль 2016-го года (не говоря уже о росте) с учетом инфляции 2017-го.

P.S.: брат закрыл оффлайн-магазин. Вместе с ним ещё несколько соседей-магазинчиков закрылись в этом же ТЦ. В проходных же местах аренда настолько непомерная, что открывать что-то новое нет желания, ибо большой риск. Арендаторы ставки не снижают, а наоборот, только повышают.

P.P.S.: был сегодня первый раз в новом году в продуктовом, уже ощутил рост цен на еду относительно последних дней декабря... Поиски нового дна российской экономики снова открыты. И это не смотря на доллар по 59,25 на сегодняшний день.
СообщениеАвтор: RedDog 
Дата: 17:41, Пт., 6 Янв. 17
Отправить личное сообщение
А у нас сезон 2016 закончился вполне себе позитивно. Экспериментируем с ценами/условиями доставки- кол-во заказов растет.
Оффлайн магазин этим летом тоже закрыли, но не из-за невыгодности, а из-за соотношения затраченные силы/получаемый выхлоп... Онлайн перед ним сильно выигрывает, поэтому решили не разрываться.

Зато на этот НГ поставщики нам подарочки приготовили- на дофига товаров меняем цены из-за повышения НДС с 10 до 18%. И автоматом это делать не получится, так как надо смотреть и считать по каждой конкретной позиции, короче празднички не очень праздничные у нас)))
НаверхПоказать сообщения:   
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Специальные форумы >> Кофейня
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
30.12  С Новым годом и Рождеством! (1)
30.12  Дирижабли послужат интернет-торговле
30.12  Петр I улетел в Китай за посылками
30.12  "Газпром-медиа" хочет запустить онлайн-площадку
30.12  Бай-бай, Alibaba
30.12  Amazon впервые разместился в товарном агрегаторе Google
29.12  Gett тестирует в Москве новые функции

Форум
16:41 06.01 RedDog  Как сезон? (4)
07:55 06.01 serzh  Где и чему вы учитесь? (14)
19:18 03.01 Nina12  договОр или дОговор - как говоришь ты? ))) (8)
19:17 03.01 Nina12  С Новым Годом! (1)
10:05 03.01 qualified  Цитатник (109)
11:01 25.12 activity  ОПРОС: вы сами покупаете в соц. сетях ? (8)
08:35 06.12 Модератор  Делимся опытом и прочими премудростями (79)
22:53 16.11 sa8019  Сумасшедшие клиенты (истории) (20)
23:51 15.11 Андрей Игнатович  Оцените интернет-магазин с точки зрения покупателя (19)
17:02 30.10 Ипотечный брокер  Куплю не нужные Вам сайты (9)

Статьи и аналитика
29.12  "Кризис как санитар леса"
26.12  2016 год в российской ecommerce: тренды, провалы и сделки
23.12  Топ-10 трендов на рынке логистики
21.12  7 простых способов эффективно работать с мобильной аудиторией
20.12  Борис Лепинских: "входной билет" на рынок капитально подорожал
15.12  Онлайн-кассы - новые правила работы (10)
07.12  Как CPA-сети обманывают своих клиентов
06.12  Итоги "Черной пятницы-2016". Кейс e96.ru
01.12  Как россияне ищут и покупают стройматериалы в онлайне
29.11  "Черная пятница": мавр сделал свое дело?



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB