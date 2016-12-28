Приглашаем к сотрудничеству профильных посредников\партнеров\дилеров
Заинтересованы, в сотрудничестве с профильными посредниками для регулярных и системных продаж корпоративных карточных продуктов европейских эмитентов. Тематика в правовом поле. Пластиковые карты международные Visa и MasterCard,неименные с фиксированным и не пополняемым балансом, активация самостоятельно по получению. Виртуальные карты Visa и MasterCard международные, т.е. нет региональных и проч. ограничений. Активация также самостоятельно по получению.
Интересны партнеры знакомые со спецификой и хорошей собственной инфраструктурой.