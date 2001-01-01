Форум интернет-магазинов - Oborot.ru

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Новости электронной коммерции и торговли
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11:35 24.12 2metrics  Покритикуйте сайт (3)
11:30 24.12 kaavain  Отзывы о работе компании СДЭК (6160)
00:47 24.12 Евгения Яшечкина  ОТЗЫВЫ - CALL IM (Аутсорсинг интернет магазинов) (188)
00:14 24.12 Prizzrak  Аксиомус - кто с ними работает? (859)
23:03 23.12 kaavain  Мнение о сайте (8)
21:47 23.12 kaavain  Не могу создать инернет магазин уже как 3 года. Помогите советом. (40)
19:22 23.12 kaavain  Dostavka-Club - отзывы (45)
16:23 23.12 RedDog  Осторожно EMS (3)

Статьи и аналитика
23.12  Топ-10 трендов на рынке логистики
21.12  7 простых способов эффективно работать с мобильной аудиторией
20.12  Борис Лепинских: "входной билет" на рынок капитально подорожал
15.12  Онлайн-кассы - новые правила работы (7)
07.12  Как CPA-сети обманывают своих клиентов
06.12  Итоги "Черной пятницы-2016". Кейс e96.ru
01.12  Как россияне ищут и покупают стройматериалы в онлайне
29.11  "Черная пятница": мавр сделал свое дело?
29.11  "Черная пятница": все результаты компаний (обновлено)
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