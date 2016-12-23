Мнение о сайте

Последний раз редактировалось: Михил-jo (13:06, Сб., 24 Дек. 16), всего редактировалось 1 раз
Хрень полная.
Ну, то есть если сделано самостоятельно за пару дней, то еще можно что-то рекомендовать - например все нахрен снести и сделать заново грамотно.
А если за это еще и деньги уплочены, то все, сказать больше нечего. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
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kaavain :
Хрень
А по сути?
)))
Михил-jo :
А по сути?
Что "по сути"? По сути - все хрень, куда ни плюнь.
Верстка - хрень.
Юзабилити - хрень.
УТП - хрень.
Да все - хрень, как тут выделить что-то главное? Выделить можно когда что-то не хрень. А тут - все ровно. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
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kaavain :
Доверенному и опытному.
А ну понятно, к вам.)
Не, в 90-е, то есть лет 20 назад, такой сайт был бы бомбой. Особенно если бы если бы никто не продавал то же самое.
Но сейчас, даю гарантию 100%, продажи будут только если цены сделать на 50% ниже чем то же самое в нормальных магазинах.
Перевожу на русский - закрыться и не портить другим жизнь. Или... Я сказал что или. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
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Михил-jo :
А ну понятно, к вам.)
Не, мне не очень бы хотелось бы... Мне бы полуготовых, с ними возни меньше. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
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Не, тут народ добрый, накидают кучу советов. Грамотных советов. Но работы - непочатый край. Мне лично - лень, ибо хрен знает с чего тут начать.
Бывает вылезет кто - ну все вроде нормально, в одном-двух местах косяк, так можно еще подсказать. А когда весь сайт сплошной косяк.... То это либо коллективный разум, либо все с нуля. Лениво. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
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Михил-jo :
Не ну приятно конечно, но приятней но но
Не, я правда. У тебя хрен знает за что хвататься.
- верстка не адаптивная
- карточки товара нет, либо хитро спрятана
- у тебя даже нет якоря, ну хоть какого-то лого чтобы кликать и на главную переходить
- где каталог непонятно...
Есть ощущение, что тебя какая-то контора купила на дешевые цены в разработке, ты купился по причине малых средств...
Хотя стопудов дешевле было купить движок, и морду к нему хотя бы шаблонную... _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
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