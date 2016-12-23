Тема: Мнение о сайте





ПС. Тема раскрыта, не актуально)



Последний раз редактировалось: Михил-jo (13:06, Сб., 24 Дек. 16), всего редактировалось 1 раз Собственно сабжПС. Тема раскрыта, не актуально)









Ну, то есть если сделано самостоятельно за пару дней, то еще можно что-то рекомендовать - например все нахрен снести и сделать заново грамотно.



А если за это еще и деньги уплочены, то все, сказать больше нечего.

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Спроси меня как. Хрень полная.Ну, то есть если сделано самостоятельно за пару дней, то еще можно что-то рекомендовать - например все нахрен снести и сделать заново грамотно.А если за это еще и деньги уплочены, то все, сказать больше нечего._________________Хочешь что-нибудь узнать?

kaavain : Хрень

А по сути?

))) А по сути?)))

Михил-jo :

А по сути?



Что "по сути"? По сути - все хрень, куда ни плюнь.



Верстка - хрень.

Юзабилити - хрень.

УТП - хрень.



Да все - хрень, как тут выделить что-то главное? Выделить можно когда что-то не хрень. А тут - все ровно.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Что "по сути"? По сути - все хрень, куда ни плюнь.Верстка - хрень.Юзабилити - хрень.УТП - хрень.Да все - хрень, как тут выделить что-то главное? Выделить можно когда что-то не хрень. А тут - все ровно._________________Хочешь что-нибудь узнать?

kaavain : Доверенному и опытному.

А ну понятно, к вам.) А ну понятно, к вам.)





Но сейчас, даю гарантию 100%, продажи будут только если цены сделать на 50% ниже чем то же самое в нормальных магазинах.



Перевожу на русский - закрыться и не портить другим жизнь. Или... Я сказал что или.

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Спроси меня как. Не, в 90-е, то есть лет 20 назад, такой сайт был бы бомбой. Особенно если бы если бы никто не продавал то же самое.Но сейчас, даю гарантию 100%, продажи будут только если цены сделать на 50% ниже чем то же самое в нормальных магазинах.Перевожу на русский - закрыться и не портить другим жизнь. Или... Я сказал что или._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Михил-jo : А ну понятно, к вам.)











Не, мне не очень бы хотелось бы... Мне бы полуготовых, с ними возни меньше.

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Спроси меня как. Не, мне не очень бы хотелось бы... Мне бы полуготовых, с ними возни меньше._________________Хочешь что-нибудь узнать?





Бывает вылезет кто - ну все вроде нормально, в одном-двух местах косяк, так можно еще подсказать. А когда весь сайт сплошной косяк.... То это либо коллективный разум, либо все с нуля. Лениво.

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Спроси меня как. Не, тут народ добрый, накидают кучу советов. Грамотных советов. Но работы - непочатый край. Мне лично - лень, ибо хрен знает с чего тут начать.Бывает вылезет кто - ну все вроде нормально, в одном-двух местах косяк, так можно еще подсказать. А когда весь сайт сплошной косяк.... То это либо коллективный разум, либо все с нуля. Лениво._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Михил-jo : Не ну приятно конечно, но приятней но но





Не, я правда. У тебя хрен знает за что хвататься.



- верстка не адаптивная

- карточки товара нет, либо хитро спрятана

- у тебя даже нет якоря, ну хоть какого-то лого чтобы кликать и на главную переходить

- где каталог непонятно...



Есть ощущение, что тебя какая-то контора купила на дешевые цены в разработке, ты купился по причине малых средств...



Хотя стопудов дешевле было купить движок, и морду к нему хотя бы шаблонную...

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Спроси меня как. Не, я правда. У тебя хрен знает за что хвататься.- верстка не адаптивная- карточки товара нет, либо хитро спрятана- у тебя даже нет якоря, ну хоть какого-то лого чтобы кликать и на главную переходить- где каталог непонятно...Есть ощущение, что тебя какая-то контора купила на дешевые цены в разработке, ты купился по причине малых средств...Хотя стопудов дешевле было купить движок, и морду к нему хотя бы шаблонную..._________________Хочешь что-нибудь узнать?