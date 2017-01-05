Маркетплейс AlterPrice - кто-нибудь работал с ними?
qualified :
пригласить представителей площадки AlterPrice
Вам сказок хочется послушать
Не будет альтернатив Маркету и не потому что он так хорош, а потому что у него есть поиск. Все. Не будет поиска, не будет маркета. Как и не будет сравнимого прайс-агрегатора без такого источника трафика.
По любому все площадки надо тестировать самим. Может какая и выстрелит. Точнее, хоть как-то выстрелит
kuzmin :
Вам сказок хочется послушать
Я понимаю, что SEO-шники сказочники ещё те, но хотелось бы послушать специалистов, что вообще сейчас происходит с поисковой выдачей. По ощущениям 90% выдачи это манипуляция поисковиками, причём не только Яндексом, но Гугл. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
qualified :
SEO-шники сказочники
Вроде Альтерпрайс не seo трафик собирает?
Мне они рассказывали про закупку трафика у "партнеров". Первые два раза даже верил, на третий как-то уже засомневался
Да и трафик - 50% отказов по метрике, время менее минуты (это с января по сентябрь). Явно не соответствует "закупим много детского трафика". Не говоря уже о том, как вообще прайс-агрегатор таких значений может добиться...
kuzmin :
Вроде Альтерпрайс не seo трафик собирает?
Может и неправильно, но я рассматриваю Директ и Адворд, как смежные области для SEO, мне они обещали трафик по низкочастотным запросам.
kuzmin :
Да и трафик - 50% отказов по метрике, время менее минуты (это с января по сентябрь). Явно не соответствует "закупим много детского трафика". Не говоря уже о том, как вообще прайс-агрегатор таких значений может добиться...
Обещали также прямой трафик с социальных сетей без участия площадки AlterPrice. Но непонятно откуда я узнаю что в первом, что во втором случае, что это их трафик? Как отличить их трафик от трафика, который пришёл бы и без их участия, так как он уже и так есть. Если бы удалось дифференцировать трафик, тогда бы уже смотрел конверсию. В Гугл Аналитиксе у меня настройки показывают заказы через корзину со всех источников трафика, так что всё жёстко. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
qualified :
мне они обещали трафик по низкочастотным запросам.
Что-то я запутался. Они вам рекламную кампанию в директе настраивают что ли?
qualified :
Обещали также прямой трафик с социальных сетей без участия площадки AlterPrice
А так же с органики яндекса и гугла. Бонусом
Мне кажется вы что=то не так понял, ибо звучит, мягко скажем, странно.
kuzmin :
Что-то я запутался.
Дык, и я не понял. От этого и тема. Обещали трафик по низкочастотным запросам и трафик с соц. сетей. Создание рекламной компании не обсуждалось. Поэтому ещё в стартовом топике написал.
qualified :
по разговору похоже на SEOшные разводы и SEOшное вешание лапши
Впрочем стоит ли удивляться оболванивание клиентов это основной вид деятельности SEO-шников. _________________ Мой блог:Эксперт-Report