Тема: Маркетплейс AlterPrice - кто-нибудь работал с ними?



Автор: kuzmin

голосов : 21

Дата: 16:48, Чт., 5 Янв. 17

16:48, Чт., 5 Янв. 17

qualified : пригласить представителей площадки AlterPrice

Вам сказок хочется послушать



Не будет альтернатив Маркету и не потому что он так хорош, а потому что у него есть поиск. Все. Не будет поиска, не будет маркета. Как и не будет сравнимого прайс-агрегатора без такого источника трафика.



По любому все площадки надо тестировать самим. Может какая и выстрелит. Точнее, хоть как-то выстрелит Вам сказок хочется послушатьНе будет альтернатив Маркету и не потому что он так хорош, а потому что у него есть поиск. Все. Не будет поиска, не будет маркета. Как и не будет сравнимого прайс-агрегатора без такого источника трафика.По любому все площадки надо тестировать самим. Может какая и выстрелит. Точнее, хоть как-то выстрелит





Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 19:21, Чт., 5 Янв. 17

19:21, Чт., 5 Янв. 17

kuzmin : Вам сказок хочется послушать

Я понимаю, что SEO-шники сказочники ещё те, но хотелось бы послушать специалистов, что вообще сейчас происходит с поисковой выдачей. По ощущениям 90% выдачи это манипуляция поисковиками, причём не только Яндексом, но Гугл.

_________________

Мой блог: Эксперт-Report Я понимаю, что SEO-шники сказочники ещё те, но хотелось бы послушать специалистов, что вообще сейчас происходит с поисковой выдачей. По ощущениям 90% выдачи это манипуляция поисковиками, причём не только Яндексом, но Гугл._________________

Автор: kuzmin

голосов : 21

Дата: 19:49, Чт., 5 Янв. 17

19:49, Чт., 5 Янв. 17

qualified : SEO-шники сказочники

Вроде Альтерпрайс не seo трафик собирает?



Мне они рассказывали про закупку трафика у "партнеров". Первые два раза даже верил, на третий как-то уже засомневался



Да и трафик - 50% отказов по метрике, время менее минуты (это с января по сентябрь). Явно не соответствует "закупим много детского трафика". Не говоря уже о том, как вообще прайс-агрегатор таких значений может добиться... Вроде Альтерпрайс не seo трафик собирает?Мне они рассказывали про закупку трафика у "партнеров". Первые два раза даже верил, на третий как-то уже засомневалсяДа и трафик - 50% отказов по метрике, время менее минуты (это с января по сентябрь). Явно не соответствует "закупим много детского трафика". Не говоря уже о том, как вообще прайс-агрегатор таких значений может добиться...

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 20:13, Чт., 5 Янв. 17

20:13, Чт., 5 Янв. 17

kuzmin : Вроде Альтерпрайс не seo трафик собирает?

Может и неправильно, но я рассматриваю Директ и Адворд, как смежные области для SEO, мне они обещали трафик по низкочастотным запросам. kuzmin : Да и трафик - 50% отказов по метрике, время менее минуты (это с января по сентябрь). Явно не соответствует "закупим много детского трафика". Не говоря уже о том, как вообще прайс-агрегатор таких значений может добиться...



Обещали также прямой трафик с социальных сетей без участия площадки AlterPrice. Но непонятно откуда я узнаю что в первом, что во втором случае, что это их трафик? Как отличить их трафик от трафика, который пришёл бы и без их участия, так как он уже и так есть. Если бы удалось дифференцировать трафик, тогда бы уже смотрел конверсию. В Гугл Аналитиксе у меня настройки показывают заказы через корзину со всех источников трафика, так что всё жёстко.

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Мой блог: Эксперт-Report Обещали также прямой трафик с социальных сетей без участия площадки AlterPrice. Но непонятно откуда я узнаю что в первом, что во втором случае, что это их трафик? Как отличить их трафик от трафика, который пришёл бы и без их участия, так как он уже и так есть. Если бы удалось дифференцировать трафик, тогда бы уже смотрел конверсию. В Гугл Аналитиксе у меня настройки показывают заказы через корзину со всех источников трафика, так что всё жёстко._________________

Автор: kuzmin

голосов : 21

Дата: 21:24, Чт., 5 Янв. 17

21:24, Чт., 5 Янв. 17

qualified : мне они обещали трафик по низкочастотным запросам.

Что-то я запутался. Они вам рекламную кампанию в директе настраивают что ли?



qualified : Обещали также прямой трафик с социальных сетей без участия площадки AlterPrice

А так же с органики яндекса и гугла. Бонусом



Мне кажется вы что=то не так понял, ибо звучит, мягко скажем, странно. А так же с органики яндекса и гугла. БонусомМне кажется вы что=то не так понял, ибо звучит, мягко скажем, странно.

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 21:54, Чт., 5 Янв. 17

21:54, Чт., 5 Янв. 17

kuzmin : Что-то я запутался.

Дык, и я не понял. От этого и тема. Обещали трафик по низкочастотным запросам и трафик с соц. сетей. Создание рекламной компании не обсуждалось. Поэтому ещё в стартовом топике написал.

qualified : по разговору похоже на SEOшные разводы и SEOшное вешание лапши

Впрочем стоит ли удивляться оболванивание клиентов это основной вид деятельности SEO-шников.

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Мой блог: Эксперт-Report Впрочем стоит ли удивляться оболванивание клиентов это основной вид деятельности SEO-шников._________________