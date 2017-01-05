Маркетплейс AlterPrice - кто-нибудь работал с ними? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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Тема:

Маркетплейс AlterPrice - кто-нибудь работал с ними?
СообщениеАвтор: kuzmin  Репутация: 116.5
голосов: 21
Дата: 16:48, Чт., 5 Янв. 17
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qualified :
пригласить представителей площадки AlterPrice

Вам сказок хочется послушать Mr. Green

Не будет альтернатив Маркету и не потому что он так хорош, а потому что у него есть поиск. Все. Не будет поиска, не будет маркета. Как и не будет сравнимого прайс-агрегатора без такого источника трафика.

По любому все площадки надо тестировать самим. Может какая и выстрелит. Точнее, хоть как-то выстрелитSmile

СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.3
голосов: 12
Дата: 19:21, Чт., 5 Янв. 17
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kuzmin :
Вам сказок хочется послушать

Я понимаю, что SEO-шники сказочники ещё те, но хотелось бы послушать специалистов, что вообще сейчас происходит с поисковой выдачей. По ощущениям 90% выдачи это манипуляция поисковиками, причём не только Яндексом, но Гугл.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: kuzmin  Репутация: 116.5
голосов: 21
Дата: 19:49, Чт., 5 Янв. 17
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qualified :
SEO-шники сказочники

Вроде Альтерпрайс не seo трафик собирает?

Мне они рассказывали про закупку трафика у "партнеров". Первые два раза даже верил, на третий как-то уже засомневалсяSmile

Да и трафик - 50% отказов по метрике, время менее минуты (это с января по сентябрь). Явно не соответствует "закупим много детского трафика". Не говоря уже о том, как вообще прайс-агрегатор таких значений может добиться...
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.3
голосов: 12
Дата: 20:13, Чт., 5 Янв. 17
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kuzmin :
Вроде Альтерпрайс не seo трафик собирает?

Может и неправильно, но я рассматриваю Директ и Адворд, как смежные области для SEO, мне они обещали трафик по низкочастотным запросам.
kuzmin :
Да и трафик - 50% отказов по метрике, время менее минуты (это с января по сентябрь). Явно не соответствует "закупим много детского трафика". Не говоря уже о том, как вообще прайс-агрегатор таких значений может добиться...

Обещали также прямой трафик с социальных сетей без участия площадки AlterPrice. Но непонятно откуда я узнаю что в первом, что во втором случае, что это их трафик? Как отличить их трафик от трафика, который пришёл бы и без их участия, так как он уже и так есть. Если бы удалось дифференцировать трафик, тогда бы уже смотрел конверсию. В Гугл Аналитиксе у меня настройки показывают заказы через корзину со всех источников трафика, так что всё жёстко.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: kuzmin  Репутация: 116.5
голосов: 21
Дата: 21:24, Чт., 5 Янв. 17
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qualified :
мне они обещали трафик по низкочастотным запросам.

Что-то я запутался. Они вам рекламную кампанию в директе настраивают что ли?

qualified :
Обещали также прямой трафик с социальных сетей без участия площадки AlterPrice

А так же с органики яндекса и гугла. БонусомSmile

Мне кажется вы что=то не так понял, ибо звучит, мягко скажем, странно.
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.3
голосов: 12
Дата: 21:54, Чт., 5 Янв. 17
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kuzmin :
Что-то я запутался.

Дык, и я не понял. От этого и тема. Обещали трафик по низкочастотным запросам и трафик с соц. сетей. Создание рекламной компании не обсуждалось. Поэтому ещё в стартовом топике написал.
qualified :
по разговору похоже на SEOшные разводы и SEOшное вешание лапши

Впрочем стоит ли удивляться оболванивание клиентов это основной вид деятельности SEO-шников.
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Мой блог: Эксперт-Report
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Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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