Поиск Яндекс органик ужасный и нерелевантный! Что случилось? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Продающее интернет-продвижение 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
Страницы: <<  1, 2, 3, 4, 5 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Поиск Яндекс органик ужасный и нерелевантный! Что случилось?
СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 12:12, Чт., 16 Фев. 17
Отправить личное сообщение
kaavain :
Опять мимо. Читаем внимательно:


Неа, мимо у Вас Smile

Речь шла про поисковые алгоритмы Яндекса. Причем тут Гугл. У Гугла ничего не менялось, по крайней мере глобально, потому и выдача не менялась.

Выгодно Яндексу, меньшими средствами, меньшим машинным временем, меньшим количеством дорогостоящих специалистов мы строим релевантную выдачу... ну она правда априори в N раз хуже чем могла бы быть- но если при этом это достигается за в N*(100-1000) раз меньшие деньги, то ессно выгодно...
Это эффективный менеджмент - ухудшаем качество товара, но при это в несколько раз уменьшаем себестоимость - прибыль выше.
Историю про завод стиральных машин (баков с мотором) в СССР и его эффективность думаю все знают.

А ваши теории заговора про Маркет, Директ и что Вас доит Яндекс, вот это откровенный бред.

СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.5
голосов: 12
Дата: 21:13, Чт., 16 Фев. 17
Отправить личное сообщение
anstrem, не совсем так всё вижу себе. В забугорном, буржуинском интернете, чтобы продавать развивают свои сообщества.

Вот например есть сайт Ask Leo (Спроси Лео): https://askleo.com/
Создатель сайта бывший программист Майкрософт отвечает пользователям на компьютерные вопросы и под это дело продаёт свои книги на компьютерную тематику.

Вот сайт пишет обзоры по продуктам:
https://www.cnet.com/reviews/
Когда-то читал на нём обзоры, сейчас нет времени, и в комментах читал, что люди ждут новые обзоры по новым продуктам.

И таких примеров могу привести очень много.

То есть людей привлечь можно, тем более, что сейчас можно создавать группы и сообщества по интересам в социальных сетях. Да и поисковикам такие сайты будет трудно выкидывать из выдачи, хотя сейчас я готов поверить уже даже в это, наблюдая, как людям окончательно подорвало крышу от жадности. Потому что эти сайты уж точно подпадают под все их критерии того что хорошо и правильно: хороший контент и хорошие поведенческие факторы. Ну, а если они всё-таки начнут гнобить и такие сайты, тогда такие поисковики просто реально станут нахрен никому не нужны и люди перестанут ими пользоваться.

То есть привлечь людей можно, это я могу сказать даже и по своему блогу. Ну, а дальше надо проявлять креативность, а Вы как хотели? Скидки, распродажи, акции, бонусы и т.д. и т.п. Например, можно прямо написать дарим всем покупателям 2% от суммы покупки, если вы покупаете на Яндекс Маркете, то Яндекс Маркет забирает с нас 2%, а если вы покупаете у нас, то мы дарим эти 2% вам. Уверен это людям очень понравится. Надо приучать людей покупать в обход Яндекс Маркета. Во всяком случае, я собираюсь двигаться именно в этом направлении.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
НаверхПоказать сообщения:   
Страницы: <<  1, 2, 3, 4, 5 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
15.02  Price.ru удвоил выручку на один визит
14.02  "Связной Трэвел" растет на падающем рынке
13.02  AdWords отключит "Клики с конверсиями"
10.02  Покажите "Одноклассникам" товар на холсте
09.02  Лояльность москвичей брендам на руку Lamoda
06.02  "Директ" доработал интерфейс
02.02  Разделите рекламу на дневную и ночную

Форум
20:13 16.02 qualified  Поиск Яндекс органик ужасный и нерелевантный! Что случилось? (61)
14:09 09.02 Модератор  Маркетплейс AlterPrice - кто-нибудь работал с ними? (24)
15:58 08.02 kaavain  RU-центр предлагает СЕО-продвижение (3)
17:31 05.02 serzh  C чего начать продвижение сайта, который продает услуги? (7)
12:08 16.01 bornholio  Генерация товарных объявлений? (13)
07:14 13.01 serzh  Собственная поисковая система для интернет магазинов. (8)
23:49 02.01 yurec2073  Посоветуйте агентство по интернет-продвижению (19)
15:09 16.12 qualified  Викимарт - скорее жив? (10)
13:33 14.12 kaavain  Хорошоп - бесплатное размещение прайс-листов товаров и услуг (23)
15:21 02.12 serzh  Ложные заказы с ЯндексМаркета (49)

Статьи и аналитика
16.02  Топ-6 профессиональных ecommerce-мероприятий года
08.02  Мода с изнанки
25.01  Тренды "Киберпонедельника" и прогноз на 2017 (1)
21.12  7 простых способов эффективно работать с мобильной аудиторией (1)
07.12  Как CPA-сети обманывают своих клиентов
06.12  Итоги "Черной пятницы-2016". Кейс e96.ru
01.12  Как россияне ищут и покупают стройматериалы в онлайне (2)
21.11  Бен Уильямс: "Рынок интернет-рекламы меняет приоритеты"
07.10  Ручной труд
03.10  "Минусинск" на практике (4)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB