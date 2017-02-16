Поиск Яндекс органик ужасный и нерелевантный! Что случилось?

anstrem, не совсем так всё вижу себе. В забугорном, буржуинском интернете, чтобы продавать развивают свои сообщества.



Вот например есть сайт Ask Leo (Спроси Лео):

Создатель сайта бывший программист Майкрософт отвечает пользователям на компьютерные вопросы и под это дело продаёт свои книги на компьютерную тематику.



Вот сайт пишет обзоры по продуктам:

https://www.cnet.com/reviews/

Когда-то читал на нём обзоры, сейчас нет времени, и в комментах читал, что люди ждут новые обзоры по новым продуктам.



И таких примеров могу привести очень много.



То есть людей привлечь можно, тем более, что сейчас можно создавать группы и сообщества по интересам в социальных сетях. Да и поисковикам такие сайты будет трудно выкидывать из выдачи, хотя сейчас я готов поверить уже даже в это, наблюдая, как людям окончательно подорвало крышу от жадности. Потому что эти сайты уж точно подпадают под все их критерии того что хорошо и правильно: хороший контент и хорошие поведенческие факторы. Ну, а если они всё-таки начнут гнобить и такие сайты, тогда такие поисковики просто реально станут нахрен никому не нужны и люди перестанут ими пользоваться.



То есть привлечь людей можно, это я могу сказать даже и по своему блогу. Ну, а дальше надо проявлять креативность, а Вы как хотели? Скидки, распродажи, акции, бонусы и т.д. и т.п. Например, можно прямо написать дарим всем покупателям 2% от суммы покупки, если вы покупаете на Яндекс Маркете, то Яндекс Маркет забирает с нас 2%, а если вы покупаете у нас, то мы дарим эти 2% вам. Уверен это людям очень понравится. Надо приучать людей покупать в обход Яндекс Маркета. Во всяком случае, я собираюсь двигаться именно в этом направлении.

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Мой блог: Эксперт-Report не совсем так всё вижу себе. В забугорном, буржуинском интернете, чтобы продавать развивают свои сообщества.Вот например есть сайт Ask Leo (Спроси Лео): https://askleo.com/ Создатель сайта бывший программист Майкрософт отвечает пользователям на компьютерные вопросы и под это дело продаёт свои книги на компьютерную тематику.Вот сайт пишет обзоры по продуктам:Когда-то читал на нём обзоры, сейчас нет времени, и в комментах читал, что люди ждут новые обзоры по новым продуктам.И таких примеров могу привести очень много.То есть людей привлечь можно, тем более, что сейчас можно создавать группы и сообщества по интересам в социальных сетях. Да и поисковикам такие сайты будет трудно выкидывать из выдачи, хотя сейчас я готов поверить уже даже в это, наблюдая, как людям окончательно подорвало крышу от жадности. Потому что эти сайты уж точно подпадают под все их критерии того что хорошо и правильно: хороший контент и хорошие поведенческие факторы. Ну, а если они всё-таки начнут гнобить и такие сайты, тогда такие поисковики просто реально станут нахрен никому не нужны и люди перестанут ими пользоваться.То есть привлечь людей можно, это я могу сказать даже и по своему блогу. Ну, а дальше надо проявлять креативность, а Вы как хотели? Скидки, распродажи, акции, бонусы и т.д. и т.п. Например, можно прямо написать дарим всем покупателям 2% от суммы покупки, если вы покупаете на Яндекс Маркете, то Яндекс Маркет забирает с нас 2%, а если вы покупаете у нас, то мы дарим эти 2% вам. Уверен это людям очень понравится. Надо приучать людей покупать в обход Яндекс Маркета. Во всяком случае, я собираюсь двигаться именно в этом направлении._________________