Поиск Яндекс органик ужасный и нерелевантный! Что случилось?

serzh, Ваша точка зрения понятна, спасибо. А теперь я выскажу свою. На заре развития интернета поисковики в его развитии сыграли огромную роль, пользователи смогли найти в интернете то, что им нужно. Потом пришли маркетплейсы, каковым и является Яндекс Маркет. Основную функцию, которую принесли маркетплейсы это сервис сравнения цен. Значения этого тоже трудно переоценить, если раньше покупатель бегал весь день по пыльным торговым центрам и в итоге покупал товар втридорога, то теперь на Яндекс Маркете мог легко и просто сравнить цены. Это дало большой толчок развитию интернет торговли.



Но затем, к сожалению, Яндекс и Яндекс Маркет зажрались и стали заниматься вредительством. Ну, а как ещё можно назвать, то, что Яндекс убирает из выдачи хорошие магазины и заменяет их нерелевантным мусором? Давайте называть вещи своими именами – это вредительство. Вредительство, которое Яндекс цинично называет «улучшением выдачи для пользы людей». А ведь Яндекс Директ и Яндекс Маркет никуда не делись и продолжали приносить прибыль их создателям, но, к сожалению, жадность окончательно затмила им разум. В самое тяжёлое для магазинов время, в пик кризиса Яндекс Маркет поднимает ставки, а затем ещё и вводит систему заказ на Маркете, и берёт с магазинов уже процент с прибыли, получая, таким образом, огромный минус себе в карму.



Помимо повышения стоимости, есть ещё один огромный минус, как для покупателей, так и для интернет магазинов. То, что раньше было удобно для покупателей, теперь Яндекс Маркет сделал крайне неудобным. Во всяком случае, в моём сегменте, технически сложных товаров. Теперь покупатель не может перейти в магазин, а вынужден делать заказ на Яндекс Маркете. Не получив консультацию покупатель ошибается и заказывает не то что ему нужно, и только сделав несколько заказов, путём проб и ошибок добирается до нужного ему товара. Таким образом прежнее удобство пользования Яндекс Маркетом сведено на нет.



Но пострадали не только магазины и покупатели, также пострадали и СЕО-шники. Если раньше СЕО-шникам доставались объедки с барского стола Яндекса. То теперь они не получают и их. Раньше СЕО-шник мог получить заказ на продвижение магазина и получать за это хорошие деньги. То теперь какой смысл владельцу магазина делать магазин хорошим и продвигать его, если Яндекс целенаправленно уберёт его из выдачи?



Но во всём этом есть огромный плюс, теперь магазины усиленно ищут другие способы продвижения в обход Яндекса и Яндекс Маркета. Собственно и у меня есть соображения, на этот счёт, но я ими делится, в этом топике не буду, так как они касаются только моего магазина, а не всей ситуации, в целом. Таким образом, у вас СЕО-шников появляется огромный шанс, вместо того, чтобы страдать фигнёй, которой вы всегда страдали, займитесь, наконец, делом. Магазины и покупатели жаждут отказаться от Яндекса и Яндекс Маркета, и если вы СЕО-шники сумеете разработать и предложить нам хорошие сервисы, удобные для покупателей и магазинов, то вы займёте место Яндекс Маркета и будете зарабатывать серьёзные деньги.

_________________

Мой блог: Эксперт-Report Ваша точка зрения понятна, спасибо. А теперь я выскажу свою. На заре развития интернета поисковики в его развитии сыграли огромную роль, пользователи смогли найти в интернете то, что им нужно. Потом пришли маркетплейсы, каковым и является Яндекс Маркет. Основную функцию, которую принесли маркетплейсы это сервис сравнения цен. Значения этого тоже трудно переоценить, если раньше покупатель бегал весь день по пыльным торговым центрам и в итоге покупал товар втридорога, то теперь на Яндекс Маркете мог легко и просто сравнить цены. Это дало большой толчок развитию интернет торговли.Но затем, к сожалению, Яндекс и Яндекс Маркет зажрались и стали заниматься вредительством. Ну, а как ещё можно назвать, то, что Яндекс убирает из выдачи хорошие магазины и заменяет их нерелевантным мусором? Давайте называть вещи своими именами – это вредительство. Вредительство, которое Яндекс цинично называет «улучшением выдачи для пользы людей». А ведь Яндекс Директ и Яндекс Маркет никуда не делись и продолжали приносить прибыль их создателям, но, к сожалению, жадность окончательно затмила им разум. В самое тяжёлое для магазинов время, в пик кризиса Яндекс Маркет поднимает ставки, а затем ещё и вводит систему заказ на Маркете, и берёт с магазинов уже процент с прибыли, получая, таким образом, огромный минус себе в карму.Помимо повышения стоимости, есть ещё один огромный минус, как для покупателей, так и для интернет магазинов. То, что раньше было удобно для покупателей, теперь Яндекс Маркет сделал крайне неудобным. Во всяком случае, в моём сегменте, технически сложных товаров. Теперь покупатель не может перейти в магазин, а вынужден делать заказ на Яндекс Маркете. Не получив консультацию покупатель ошибается и заказывает не то что ему нужно, и только сделав несколько заказов, путём проб и ошибок добирается до нужного ему товара. Таким образом прежнее удобство пользования Яндекс Маркетом сведено на нет.Но пострадали не только магазины и покупатели, также пострадали и СЕО-шники. Если раньше СЕО-шникам доставались объедки с барского стола Яндекса. То теперь они не получают и их. Раньше СЕО-шник мог получить заказ на продвижение магазина и получать за это хорошие деньги. То теперь какой смысл владельцу магазина делать магазин хорошим и продвигать его, если Яндекс целенаправленно уберёт его из выдачи?Но во всём этом есть огромный плюс, теперь магазины усиленно ищут другие способы продвижения в обход Яндекса и Яндекс Маркета. Собственно и у меня есть соображения, на этот счёт, но я ими делится, в этом топике не буду, так как они касаются только моего магазина, а не всей ситуации, в целом. Таким образом, у вас СЕО-шников появляется огромный шанс, вместо того, чтобы страдать фигнёй, которой вы всегда страдали, займитесь, наконец, делом. Магазины и покупатели жаждут отказаться от Яндекса и Яндекс Маркета, и если вы СЕО-шники сумеете разработать и предложить нам хорошие сервисы, удобные для покупателей и магазинов, то вы займёте место Яндекс Маркета и будете зарабатывать серьёзные деньги._________________