Поиск Яндекс органик ужасный и нерелевантный! Что случилось?
serzh, Ваша точка зрения понятна, спасибо. А теперь я выскажу свою. На заре развития интернета поисковики в его развитии сыграли огромную роль, пользователи смогли найти в интернете то, что им нужно. Потом пришли маркетплейсы, каковым и является Яндекс Маркет. Основную функцию, которую принесли маркетплейсы это сервис сравнения цен. Значения этого тоже трудно переоценить, если раньше покупатель бегал весь день по пыльным торговым центрам и в итоге покупал товар втридорога, то теперь на Яндекс Маркете мог легко и просто сравнить цены. Это дало большой толчок развитию интернет торговли.
Но затем, к сожалению, Яндекс и Яндекс Маркет зажрались и стали заниматься вредительством. Ну, а как ещё можно назвать, то, что Яндекс убирает из выдачи хорошие магазины и заменяет их нерелевантным мусором? Давайте называть вещи своими именами – это вредительство. Вредительство, которое Яндекс цинично называет «улучшением выдачи для пользы людей». А ведь Яндекс Директ и Яндекс Маркет никуда не делись и продолжали приносить прибыль их создателям, но, к сожалению, жадность окончательно затмила им разум. В самое тяжёлое для магазинов время, в пик кризиса Яндекс Маркет поднимает ставки, а затем ещё и вводит систему заказ на Маркете, и берёт с магазинов уже процент с прибыли, получая, таким образом, огромный минус себе в карму.
Помимо повышения стоимости, есть ещё один огромный минус, как для покупателей, так и для интернет магазинов. То, что раньше было удобно для покупателей, теперь Яндекс Маркет сделал крайне неудобным. Во всяком случае, в моём сегменте, технически сложных товаров. Теперь покупатель не может перейти в магазин, а вынужден делать заказ на Яндекс Маркете. Не получив консультацию покупатель ошибается и заказывает не то что ему нужно, и только сделав несколько заказов, путём проб и ошибок добирается до нужного ему товара. Таким образом прежнее удобство пользования Яндекс Маркетом сведено на нет.
Но пострадали не только магазины и покупатели, также пострадали и СЕО-шники. Если раньше СЕО-шникам доставались объедки с барского стола Яндекса. То теперь они не получают и их. Раньше СЕО-шник мог получить заказ на продвижение магазина и получать за это хорошие деньги. То теперь какой смысл владельцу магазина делать магазин хорошим и продвигать его, если Яндекс целенаправленно уберёт его из выдачи?
Но во всём этом есть огромный плюс, теперь магазины усиленно ищут другие способы продвижения в обход Яндекса и Яндекс Маркета. Собственно и у меня есть соображения, на этот счёт, но я ими делится, в этом топике не буду, так как они касаются только моего магазина, а не всей ситуации, в целом. Таким образом, у вас СЕО-шников появляется огромный шанс, вместо того, чтобы страдать фигнёй, которой вы всегда страдали, займитесь, наконец, делом. Магазины и покупатели жаждут отказаться от Яндекса и Яндекс Маркета, и если вы СЕО-шники сумеете разработать и предложить нам хорошие сервисы, удобные для покупателей и магазинов, то вы займёте место Яндекс Маркета и будете зарабатывать серьёзные деньги. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
если вы СЕО-шники сумеете разработать и предложить нам хорошие сервисы, удобные для покупателей и магазинов, то вы займёте место Яндекс Маркета и будете зарабатывать серьёзные деньги.
Маловероятно,что найдется супергуру, который переплюнет коллектив яндексоидов, в который входят крупные специалисты по тем отраслям знаний, которые тут надо использовать.
Но чудеса бывают.
Если у вас получится - все владельцы магов будут вашими клиентами. Только надолго ли? ПС найдет противоядие. Тем более, что выдача у них в руках. _________________ аудит сайтов, SEO-курсы
serzh :
Маловероятно,что найдется супергуру, который переплюнет коллектив яндексоидов, в который входят крупные специалисты по тем отраслям знаний, которые тут надо использовать.
«А деньги, что ж это теже гвозди и также тянуться к нашим рукам».
(c) Александр Башлачёв
«Гении имеют очень ограниченный набор инструментов – у них есть молоток, и их гений, который находит гвозди, чтобы забить».
Кстати еще одна напасть подкралась со стороны Яндекса незаметно. Думаю многие еще не видели.
Судя по датам оно заработало в последние дни декабря только.
Загляните в Вебмастере по своему сайту в раздел Индексирование->Страницы в поиске->Фильтр по Статус и URL->Удалено: Недостаточно качественная
Увидите массу интересного
Куча страниц сайта получили этот статус и по этому: "Страница исключена из поиска в результате работы специального алгоритма. Если в будущем алгоритм сочтёт страницу достаточно релевантной запросам пользователей, она появится в поиске автоматически."
По каким то я согласен и фиг с ними, но по некоторым страницам просто офигел честно говоря...
Вот какого хера выкидывать из поиска оригинальные статьи написанные по конкретным маркам товара - некоторые из которых были в топе по соответствующим запросам ? Т.е. страница торчала в топе по каким то запросам много лет, а тут вдруг стала нерелевантна запросам ? Что за бред то ?
Это я давно заметил.... Тока ничего интересного там нет - просто "ну мы решили что пошел ты в жопу с этой страницей". У меня удалены выборочно товары, я не смог установить закономерность... _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
kaavain :
просто "ну мы решили что пошел ты в жопу с этой страницей"
нда, беспредел продолжается...
с одной стороны понятно, что у Я просто банально нет денег на догоняние G и на индексирование и хранение всего всего, как делает конкурент.
(у G к слову сто лет как есть доп. индекс куда по сути отправляются все недостаточно качественные страницы, но никакой речи об "исключена из поиска" при этом не ведется)
с другой стороны Я - коммерческая организация с конкретными интересами и выкидывая "случайно" не совсем то, можно и эти интересы заодно удовлетворить