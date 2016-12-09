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|Тема:
Поиск Яндекс органик ужасный и нерелевантный! Что случилось?
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|qualified :
|деградировали сами сотрудники Яндекса, которые заявляют (врут)
Ты зря так, наоборот, хороший сотрудник тот, что выучил наизусть должностную инструкцию.
У яндекса явный кризис менеджмента, среднего звена. Судя по движухе в Маркете - хозяева это поняли.
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|Да у них просто "ЭЭЭЭЭксперименты" и могут себе позволить
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