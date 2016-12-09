Поиск Яндекс органик ужасный и нерелевантный! Что случилось? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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Тема:

Поиск Яндекс органик ужасный и нерелевантный! Что случилось?
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 23:23, Пт., 9 Дек. 16
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qualified :
деградировали сами сотрудники Яндекса, которые заявляют (врут)


Ты зря так, наоборот, хороший сотрудник тот, что выучил наизусть должностную инструкцию.

У яндекса явный кризис менеджмента, среднего звена. Судя по движухе в Маркете - хозяева это поняли.
_________________
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СообщениеАвтор: kostya.lawer 
Дата: 16:32, Ср., 28 Дек. 16
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Да у них просто "ЭЭЭЭЭксперименты" Very Happy и могут себе позволить
_________________
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Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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