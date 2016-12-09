С вашей банковской карты украли деньги, что надо делать прямо сейчас? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Платежные системы
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Платежные системы
Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

С вашей банковской карты украли деньги, что надо делать прямо сейчас?
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 11:41, Пт., 9 Дек. 16
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qualified :
Может быть, но логика здесь вполне прослеживается.


Ещё раз - здесь прослеживается мания величия. У операторов инструкции. Хочешь догадаюсь что ты по телефону им говорил? КАРВУЛГРАБЯТПРЕКРАТИТЕПРОИЗВОЛ.

Оператор и запустил по инструкции нужный механизм по ветке "карта скомпрометирована".
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.

СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 18.6Репутация: 18.6
голосов: 9
Дата: 13:29, Пт., 9 Дек. 16
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krutik :
Каким образом? Mr. Green
Прецеденты возврата в студию!


Всё согласно договору банковского обслуживания. Примеры можно посмотреть на профильном банки.ру

krutik :

А там вам ответят, причина компрометация карты клиентом!


Если операция совершена не клиентом, то банк обязан вернуть деньги назад. Фактически банк блокирует списание по факту обращения, но в тоже время в тарифах банков есть комиссия за необоснованное опротестование операций.

qualified :
В сбербанке мне отвечают примерно следующее: Пошёл на хрен, платёж прошел, значит, деньги вернуть нельзя, никто этим заниматься не будет. Если хочешь, пиши письменное заявление, но результат будет тот же. Можешь попробовать вернуть деньги, напрямую связавшись с организацией, которая их списала.


И это было прям совсем недавно, т.е. в этом году? очень сомнительно, что банк так ответил.

qualified :
А на следующий день сбербанковская карта блокируется. Ну, что делать, опять иду в сбербанк, а там мне говорят – деньги вам вернуть не можем, карту заблокировали, чтобы не происходило дальнейших списаний.

Обратиться в банк необходимо не позднее суток с момента операции. Но мне неизвестны случаи блокировки карты не в момент обращения, т.е. Вы либо звоните и карту блокируют тут же, либо ее блокируют по иным причинам.

qualified :
В общем хрен там, просидел в сбербанке 3 часа, карту так и не разблокировали – получай новую.


А это зависит от причины блокировки. Если причина - утечка данных о карте, то карту невозможно разблокировать.
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1
Дата: 15:10, Вт., 27 Дек. 16
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Одни теоретики Mr. Green

Вот как вы себе ситуацию представляете, что в течении суток должны заявить в банк?
Это только в рашке так?!

У меня с альфабанком был ряд неприятных моментов!
Когда из-за их антифродовой системы, они блокировали мои карты за рубежом...
Не исключаю, что такое было бы и от других банков, просто на альфе у меня несколько карт.

Так вот! Один случай был в ШРИ-ЛАНКЕ! Последние дни перед отъездом, вдруг понимаю, что мне нужны их рупии, а обменники закрыты! В 5 утра!
Бегу в АТМ, пытаюсь снять! И понимаю что уроды заблокировали мою карту без моего ведома как обычно! Да не одну, а сразу ДВЕ!!! Mr. Green Ни СМС не звонка не поступало, хотя говорят, что все было, но не разу не было!
Попробуйте в банк из шриланки дозвонится и во сколько это вам выйдет, короче нервы потрепали...
Уже не помню, как нашел выход... Толи налички наскреб, толи у местных выменял, или с другой карты снял...

ВТОРОЙ СЛУЧАЙ! Еще более экстремальный...
Вылетал из БКК, естественно налички в батах по минимуму, и тут экстренная ситуация, нужно срочно оплатить одну услугу, ну т.к. бат почти нет, решил оплатить долларовой картой. НЕХРЕНА! Mr. Green
Оказалось, они заблокировали ее снова, после повторного снятия мной наличных с АТМ!
К слову перед этим они уже блокировали эту карту и я также тратил время, чтобы разблокировать ее, к слову тогда все это было возможно, только через колл центр, да и доступа в интернет часто нет! Как и времени...

При этом, перед отъездом! Я установил лимиты на единовременное снятие! Я сообщил, какие страны в приоритете и где не надо блокировать мои карты,Ю но все тщетно...

А вы тут говорите, что делать, если у вас "украли" деньги, вот когда украдут, они ничего не сделают! Mr. Green
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Платежные системы
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