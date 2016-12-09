С вашей банковской карты украли деньги, что надо делать прямо сейчас?





Вот как вы себе ситуацию представляете, что в течении суток должны заявить в банк?

Это только в рашке так?!



У меня с альфабанком был ряд неприятных моментов!

Когда из-за их антифродовой системы, они блокировали мои карты за рубежом...

Не исключаю, что такое было бы и от других банков, просто на альфе у меня несколько карт.



Так вот! Один случай был в ШРИ-ЛАНКЕ! Последние дни перед отъездом, вдруг понимаю, что мне нужны их рупии, а обменники закрыты! В 5 утра!

Бегу в АТМ, пытаюсь снять! И понимаю что уроды заблокировали мою карту без моего ведома как обычно! Да не одну, а сразу ДВЕ!!! Ни СМС не звонка не поступало, хотя говорят, что все было, но не разу не было!

Попробуйте в банк из шриланки дозвонится и во сколько это вам выйдет, короче нервы потрепали...

Уже не помню, как нашел выход... Толи налички наскреб, толи у местных выменял, или с другой карты снял...



ВТОРОЙ СЛУЧАЙ! Еще более экстремальный...

Вылетал из БКК, естественно налички в батах по минимуму, и тут экстренная ситуация, нужно срочно оплатить одну услугу, ну т.к. бат почти нет, решил оплатить долларовой картой. НЕХРЕНА!

Оказалось, они заблокировали ее снова, после повторного снятия мной наличных с АТМ!

К слову перед этим они уже блокировали эту карту и я также тратил время, чтобы разблокировать ее, к слову тогда все это было возможно, только через колл центр, да и доступа в интернет часто нет! Как и времени...



При этом, перед отъездом! Я установил лимиты на единовременное снятие! Я сообщил, какие страны в приоритете и где не надо блокировать мои карты,Ю но все тщетно...



А вы тут говорите, что делать, если у вас "украли" деньги, вот когда украдут, они ничего не сделают! Одни теоретикиВот как вы себе ситуацию представляете, что в течении суток должны заявить в банк?Это только в рашке так?!У меня с альфабанком был ряд неприятных моментов!Когда из-за их антифродовой системы, они блокировали мои карты за рубежом...Не исключаю, что такое было бы и от других банков, просто на альфе у меня несколько карт.Так вот! Один случай был в ШРИ-ЛАНКЕ! Последние дни перед отъездом, вдруг понимаю, что мне нужны их рупии, а обменники закрыты! В 5 утра!Бегу в АТМ, пытаюсь снять! И понимаю что уроды заблокировали мою карту без моего ведома как обычно! Да не одну, а сразу ДВЕ!!!Ни СМС не звонка не поступало, хотя говорят, что все было, но не разу не было!Попробуйте в банк из шриланки дозвонится и во сколько это вам выйдет, короче нервы потрепали...Уже не помню, как нашел выход... Толи налички наскреб, толи у местных выменял, или с другой карты снял...ВТОРОЙ СЛУЧАЙ! Еще более экстремальный...Вылетал из БКК, естественно налички в батах по минимуму, и тут экстренная ситуация, нужно срочно оплатить одну услугу, ну т.к. бат почти нет, решил оплатить долларовой картой. НЕХРЕНА!Оказалось, они заблокировали ее снова, после повторного снятия мной наличных с АТМ!К слову перед этим они уже блокировали эту карту и я также тратил время, чтобы разблокировать ее, к слову тогда все это было возможно, только через колл центр, да и доступа в интернет часто нет! Как и времени...При этом, перед отъездом! Я установил лимиты на единовременное снятие! Я сообщил, какие страны в приоритете и где не надо блокировать мои карты,Ю но все тщетно...А вы тут говорите, что делать, если у вас "украли" деньги, вот когда украдут, они ничего не сделают!