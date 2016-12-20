Не могу создать инернет магазин уже как 3 года. Помогите советом. - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Создание продающих сайтов 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Участникам
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Создание сайта

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Создание сайта
 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Создание сайта
Страницы: <<  1, 2, 3 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Не могу создать инернет магазин уже как 3 года. Помогите советом.
СообщениеАвтор: alex5 
Дата: 14:38, Вт., 20 Дек. 16
Отправить личное сообщение
nimblemerchant :
Опять дизайн! Да плевать на дизайн, лишь бы покупатель мог найти то, что ему нужно! А если не найдет, мог бы позвонить и спросить. А спросив, наткнуться не на упыря, которого он отвлек от танчиков, а на человека, который ему приветливо и грамотно все расскажет.


Время говносайтов прошло. Я тоже начанал с самописного говносайта 13 лет назад.
Поисковые системы рано или поздно выкинут говносайт из десятки.

У солидных контор все красиво и удобно: сайт, офис, адекватность сотрудников и т.д.

СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.6
голосов: 19
Дата: 17:02, Вт., 20 Дек. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
krutik :
лезите


лезЕте. С остальным - полностью согласен.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.3
голосов: 12
Дата: 20:52, Вт., 20 Дек. 16
Отправить личное сообщение
alex5 :
Поисковые системы рано или поздно выкинут говносайт из десятки.

К сожалению, всё с точностью до наоборот: http://oborot.ru/forum2/viewtopic.php?t=44815

Если у вас будет хороший магазин, то он никогда не попадёт в топ. Яндекс держит в топе всякую непонятную хрень, чтобы магазины платили Директу и Маркету - платным поисковым проектам Яндекса.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: nimblemerchant 
Дата: 14:45, Чт., 22 Дек. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex5 :
Время говносайтов прошло. Я тоже начанал с самописного говносайта 13 лет назад.
Поисковые системы рано или поздно выкинут говносайт из десятки.

У солидных контор все красиво и удобно: сайт, офис, адекватность сотрудников и т.д.


И как же поисковики будут решать, какой сайт "говно...", а какой нет? Laughing

Вот сайт на ВордПрессе, доступный по https, с грамотной внутренней структурой, без ошибок и прочего, с оригинальным контентом (поисковики к таковым достаточно неплохо относятся), он под какое определение подпадает? А штука простейшая в создании.

Вам, как в анекдоте - "шашечки или ехать"?

Иначе не на том фокус. Впрочем, если оформление сайта для вас хобби вроде макраме, а не бизнес, ради бога.

У меня конечно клиентура суровая, дизайнами не избалованная (владельцы и водители грузовиков в основном), но так или иначе, смысл бизнеса - прибыль. У вас ее, я так понимаю, нет. Так послушайте тех, у кого есть.

Последний раз редактировалось: nimblemerchant (14:50, Чт., 22 Дек. 16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеАвтор: nimblemerchant 
Дата: 14:49, Чт., 22 Дек. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
qualified :
Если у вас будет хороший магазин, то он никогда не попадёт в топ. Яндекс держит в топе всякую непонятную хрень, чтобы магазины платили Директу и Маркету - платным поисковым проектам Яндекса.


Я, кстати, правда замечал "чудесное" явление: как ни запустишь кампанию в Директе, так и органика с Яндекса лучше идет.

Причем само собой, в GA эти каналы разведены явным образом во избежание путаницы.
НаверхПоказать сообщения:   
Страницы: <<  1, 2, 3 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Создание сайта
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
29.11  АКИТ меняет команду "Черной пятницы" и "Киберпонедельника" (upd. Команда собирается оставить себе площадки realblackfriday.ru и cmonday.ru)
25.10  "Электронная торговля-2016" взяла новые планки качества и количества (2)
22.09  Российский движок для интернет-магазинов CS-Cart признан одним из лучших в мире Ассоциацией американских веб-мастеров (4)
31.08  UMI.CMS выпустила новую редакцию платформы для создания интернет-магазинов — Ultimate
26.08  Интернет-магазинам объяснили, как ускорить загрузку мобильных страниц
24.08  Apple выиграл суд у очередного российского продавца
23.08  Amiro.CMS стала еще удобнее

Форум
13:49 22.12 nimblemerchant  Не могу создать инернет магазин уже как 3 года. Помогите советом. (34)
20:57 20.12 LoginGooD  Продается готовый интернет-магазин интим товаров (6)
16:09 19.12 Кристина Ли  Есть ли у кого опыт в создании сайта на UniSite CMS?
14:53 14.12 Дмитрий Клинских  Продаю шаблон сайта фитнес тренера (2)
12:50 13.12 e_v_medvedev  Почему именно Битрикс??? (68)
09:21 30.11 ArtSol  Ищу программиста (api интеграция доставки - битрикс)
18:50 29.11 Вебмастер  создание торговой площадки (14)
06:32 29.11 serzh  Индексация сайта и его отображение в поисковиках (12)
14:33 21.11 e_v_medvedev  Движок bigcommerce (5)
21:10 15.11 Clyne  критика по сайту!!! хелп (13)

Статьи и аналитика
11.08  На что обратить внимание при создании или доработке сайта (1)
17.12  SEO сайта интернет-магазина: что нужно сделать еще на старте (чек-лист) (5)
25.11  Интернет-магазин: ускоряем загрузку (9)
03.07  Строим интернет-магазин на CS-Cart. Тест-драйв (8)
26.05  ECOM Expo`14: ажиотаж вокруг электронной торговли (1)
27.11  Доменные споры: 8 занимательных историй из судебной практики (8)
27.11  Платформа для создания интернет-магазина: выбираем с точки зрения бизнеса (11)
26.11  Юзабилити-экспертиза: выпуск №7
19.11  Идеальное семантическое ядро: в чем секрет? (2)
11.11  Как выбрать CMS для интернет-магазина? (4)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB