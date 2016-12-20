Тема: Не могу создать инернет магазин уже как 3 года. Помогите советом.



nimblemerchant : Опять дизайн! Да плевать на дизайн, лишь бы покупатель мог найти то, что ему нужно! А если не найдет, мог бы позвонить и спросить. А спросив, наткнуться не на упыря, которого он отвлек от танчиков, а на человека, который ему приветливо и грамотно все расскажет.





Время говносайтов прошло. Я тоже начанал с самописного говносайта 13 лет назад.

Поисковые системы рано или поздно выкинут говносайт из десятки.



У солидных контор все красиво и удобно: сайт, офис, адекватность сотрудников и т.д. Время говносайтов прошло. Я тоже начанал с самописного говносайта 13 лет назад.Поисковые системы рано или поздно выкинут говносайт из десятки.У солидных контор все красиво и удобно: сайт, офис, адекватность сотрудников и т.д.





krutik : лезите



лезЕте. С остальным - полностью согласен.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. лезЕте. С остальным - полностью согласен._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 20:52, Вт., 20 Дек. 16

20:52, Вт., 20 Дек. 16

alex5 : Поисковые системы рано или поздно выкинут говносайт из десятки.

К сожалению, всё с точностью до наоборот:



Если у вас будет хороший магазин, то он никогда не попадёт в топ. Яндекс держит в топе всякую непонятную хрень, чтобы магазины платили Директу и Маркету - платным поисковым проектам Яндекса.

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Мой блог: Эксперт-Report К сожалению, всё с точностью до наоборот: http://oborot.ru/forum2/viewtopic.php?t=44815 Если у вас будет хороший магазин, то он никогда не попадёт в топ. Яндекс держит в топе всякую непонятную хрень, чтобы магазины платили Директу и Маркету - платным поисковым проектам Яндекса._________________

alex5 : Время говносайтов прошло. Я тоже начанал с самописного говносайта 13 лет назад.

Поисковые системы рано или поздно выкинут говносайт из десятки.



У солидных контор все красиво и удобно: сайт, офис, адекватность сотрудников и т.д.



И как же поисковики будут решать, какой сайт "говно...", а какой нет?



Вот сайт на ВордПрессе, доступный по https, с грамотной внутренней структурой, без ошибок и прочего, с оригинальным контентом (поисковики к таковым достаточно неплохо относятся), он под какое определение подпадает? А штука простейшая в создании.



Вам, как в анекдоте - "шашечки или ехать"?



Иначе не на том фокус. Впрочем, если оформление сайта для вас хобби вроде макраме, а не бизнес, ради бога.



У меня конечно клиентура суровая, дизайнами не избалованная (владельцы и водители грузовиков в основном), но так или иначе, смысл бизнеса - прибыль. У вас ее, я так понимаю, нет. Так послушайте тех, у кого есть.



Последний раз редактировалось: nimblemerchant (14:50, Чт., 22 Дек. 16), всего редактировалось 1 раз И как же поисковики будут решать, какой сайт "говно...", а какой нет?Вот сайт на ВордПрессе, доступный по https, с грамотной внутренней структурой, без ошибок и прочего, с оригинальным контентом (поисковики к таковым достаточно неплохо относятся), он под какое определение подпадает? А штука простейшая в создании.Вам, как в анекдоте - "шашечки или ехать"?Иначе не на том фокус. Впрочем, если оформление сайта для вас хобби вроде макраме, а не бизнес, ради бога.У меня конечно клиентура суровая, дизайнами не избалованная (владельцы и водители грузовиков в основном), но так или иначе, смысл бизнеса - прибыль. У вас ее, я так понимаю, нет. Так послушайте тех, у кого есть.

qualified : Если у вас будет хороший магазин, то он никогда не попадёт в топ. Яндекс держит в топе всякую непонятную хрень, чтобы магазины платили Директу и Маркету - платным поисковым проектам Яндекса.



Я, кстати, правда замечал "чудесное" явление: как ни запустишь кампанию в Директе, так и органика с Яндекса лучше идет.



Причем само собой, в GA эти каналы разведены явным образом во избежание путаницы. Я, кстати, правда замечал "чудесное" явление: как ни запустишь кампанию в Директе, так и органика с Яндекса лучше идет.Причем само собой, в GA эти каналы разведены явным образом во избежание путаницы.