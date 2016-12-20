Не могу создать инернет магазин уже как 3 года. Помогите советом.
nimblemerchant :
Опять дизайн! Да плевать на дизайн, лишь бы покупатель мог найти то, что ему нужно! А если не найдет, мог бы позвонить и спросить. А спросив, наткнуться не на упыря, которого он отвлек от танчиков, а на человека, который ему приветливо и грамотно все расскажет.
Время говносайтов прошло. Я тоже начанал с самописного говносайта 13 лет назад.
Поисковые системы рано или поздно выкинут говносайт из десятки.
У солидных контор все красиво и удобно: сайт, офис, адекватность сотрудников и т.д.
krutik :
лезите
лезЕте. С остальным - полностью согласен. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
alex5 :
Поисковые системы рано или поздно выкинут говносайт из десятки.
Если у вас будет хороший магазин, то он никогда не попадёт в топ. Яндекс держит в топе всякую непонятную хрень, чтобы магазины платили Директу и Маркету - платным поисковым проектам Яндекса. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
alex5 :
Время говносайтов прошло. Я тоже начанал с самописного говносайта 13 лет назад.
Поисковые системы рано или поздно выкинут говносайт из десятки.
У солидных контор все красиво и удобно: сайт, офис, адекватность сотрудников и т.д.
И как же поисковики будут решать, какой сайт "говно...", а какой нет?
Вот сайт на ВордПрессе, доступный по https, с грамотной внутренней структурой, без ошибок и прочего, с оригинальным контентом (поисковики к таковым достаточно неплохо относятся), он под какое определение подпадает? А штука простейшая в создании.
Вам, как в анекдоте - "шашечки или ехать"?
Иначе не на том фокус. Впрочем, если оформление сайта для вас хобби вроде макраме, а не бизнес, ради бога.
У меня конечно клиентура суровая, дизайнами не избалованная (владельцы и водители грузовиков в основном), но так или иначе, смысл бизнеса - прибыль. У вас ее, я так понимаю, нет. Так послушайте тех, у кого есть.
Последний раз редактировалось: nimblemerchant (14:50, Чт., 22 Дек. 16), всего редактировалось 1 раз
qualified :
Если у вас будет хороший магазин, то он никогда не попадёт в топ. Яндекс держит в топе всякую непонятную хрень, чтобы магазины платили Директу и Маркету - платным поисковым проектам Яндекса.
Я, кстати, правда замечал "чудесное" явление: как ни запустишь кампанию в Директе, так и органика с Яндекса лучше идет.
Причем само собой, в GA эти каналы разведены явным образом во избежание путаницы.