Тема: конкуренция со стороны интернет магазинов поставщиков. что делать?



Автор: Вадик

голосов : 1

Дата: 18:22, Чт., 8 Дек. 16

18:22, Чт., 8 Дек. 16

serzh : Нормальный процесс исключения лишних звеньев в дистрибуции.

Почему это всех удивляет?

Если у поставщика покупают, а у тебя нет - ты не нужен.

Золотые слова...все меняется...и к этому придут.

_________________

Магазин туристического снаряжения Золотые слова...все меняется...и к этому придут._________________

Автор: krutik

голосов : 1

Дата: 0:25, Вт., 13 Дек. 16

0:25, Вт., 13 Дек. 16

Вадик : serzh :

Нормальный процесс исключения лишних звеньев в дистрибуции.

Почему это всех удивляет?

Если у поставщика покупают, а у тебя нет - ты не нужен.



Золотые слова...все меняется...и к этому придут.





Если поставщик, продает тебе с маржой 5-10%!!! А сам демпингует и имеет маржу в 100%



При чем тут звенья дистрибуции?!!!



Т.е поставщик, не платит налоги? Не оплачивает услуги бухгалтеров, складов и сотрудников? Не считает свои затраты!

Не оказывает сервиса?

Или от того, что он сам продает по заниженным ценам, подставляя своих дистрибьюторов, у него больше покупать будут? Ну да маржа может вырасти, но так и расходы тоже!



Но при этом, делает условия работы с ним не выносимыми!

Это не дистрибуция, это монополизм!

Не удивительно, что большинство в России всячески пытаются обойти таких вот упырей! Если поставщик, продает тебе с маржой 5-10%!!! А сам демпингует и имеет маржу в 100%При чем тут звенья дистрибуции?!!!Т.е поставщик, не платит налоги? Не оплачивает услуги бухгалтеров, складов и сотрудников? Не считает свои затраты!Не оказывает сервиса?Или от того, что он сам продает по заниженным ценам, подставляя своих дистрибьюторов, у него больше покупать будут? Ну да маржа может вырасти, но так и расходы тоже!Но при этом, делает условия работы с ним не выносимыми!Это не дистрибуция, это монополизм!Не удивительно, что большинство в России всячески пытаются обойти таких вот упырей!

Это не дистрибуция, это монополизм!



Золотые слова!

Если есть возможность что-то монополизировать - надо это делать!

krutik зря возмущается. Если не можешь втиснуться на какой-то рынок или тебя оттуда выдавливают - это нормально. Будьте довольны, что при этом вы остаетесь живы.

Как говаривал Маркс (который Карл), при марже 300/% нет такого преступления, на которое бы не пошел капиталист, чтобы отхватить этот рынок.

Начиная любой бизнес, надо быть к этому готовым.

И это НОРМАЛЬНО. И будет нормально всегда и во веки веков. Аминь. Золотые слова!Если есть возможность что-то монополизировать - надо это делать!krutik зря возмущается. Если не можешь втиснуться на какой-то рынок или тебя оттуда выдавливают - это нормально. Будьте довольны, что при этом вы остаетесь живы.Как говаривал Маркс (который Карл), при марже 300/% нет такого преступления, на которое бы не пошел капиталист, чтобы отхватить этот рынок.Начиная любой бизнес, надо быть к этому готовым.И это НОРМАЛЬНО. И будет нормально всегда и во веки веков. Аминь.

Автор: krutik

голосов : 1

Дата: 13:20, Вт., 13 Дек. 16

13:20, Вт., 13 Дек. 16

serzh : Если есть возможность что-то монополизировать - надо это делать!

krutik зря возмущается. Если не можешь втиснуться на какой-то рынок или тебя оттуда выдавливают - это нормально. Будьте довольны, что при этом вы остаетесь живы.



А при чем тут рынок? Рынок это конкуренция!

Второе, зачем в таком случае Поставщику были нужны дистрибьюторы?



Чисто азиатский подход, как китаезы, поэтому они никогда не станут США!

А всегда будут лишь рабами! А при чем тут рынок? Рынок это конкуренция!Второе, зачем в таком случае Поставщику были нужны дистрибьюторы?Чисто азиатский подход, как китаезы, поэтому они никогда не станут США!А всегда будут лишь рабами!

krutik : Второе, зачем в таком случае Поставщику были нужны дистрибьюторы?



Скорее всего, поставщик решил выкинуть из цепочки неэффективных посредников.

Странно, что люди не понимают, что такое настоящая конкуренция: жесткая, разнообразная, без сантиментов и ссылок на некие правила игры.

Бизнес - это не богадельня. Скорее всего, поставщик решил выкинуть из цепочки неэффективных посредников.Странно, что люди не понимают, что такое настоящая конкуренция: жесткая, разнообразная, без сантиментов и ссылок на некие правила игры.Бизнес - это не богадельня.

Автор: krutik

голосов : 1

Дата: 13:49, Вт., 13 Дек. 16

13:49, Вт., 13 Дек. 16

serzh : Скорее всего, поставщик решил выкинуть из цепочки неэффективных посредников.



Чем? ДЕМПИНГОМ? Т.е давать хорошие условия своих посредникам, это он не может?

А демпинговать ДА? Чем?ДЕМПИНГОМ? Т.е давать хорошие условия своих посредникам, это он не может?А демпинговать ДА?

Автор: luanda

голосов : 10

Дата: 22:40, Вт., 13 Дек. 16

22:40, Вт., 13 Дек. 16

Крутик, не дохрена ли на себя берешь, обсуждая в таком ключе страну и людей?



Сами же хотели капитализм, вот и получили.



Может быть, поставщик и допускает ошибку в своей стратегии, убирая посредников. Но это его дело.

Просто к этому надо относиться как к нормальному процессу.

У кого-то крякнул бизнес? Так ежедневно сотни бизнесов разоряются.

Вон Трамп 3 раза разорялся. При чем здесь страна?Сами же хотели капитализм, вот и получили.Может быть, поставщик и допускает ошибку в своей стратегии, убирая посредников. Но это его дело.Просто к этому надо относиться как к нормальному процессу.У кого-то крякнул бизнес? Так ежедневно сотни бизнесов разоряются.Вон Трамп 3 раза разорялся.

Становиться поставщиком самому.

Становиться поставщиком самому. Smile



Вполне серьезный вариант, без ха-ха. Вполне серьезный вариант, без ха-ха.

serzh : Вполне серьезный вариант, без ха-ха.



Угу. Закономерный этап развития. Тем более, что многие поставщики никакими уникальными свойствами не облагают. Я на своем веку не одного и не двух из цепочки выкинул, порой даже элементы шпионажа применять приходилось, не без того.



А жалобы на поставщиков, торгующих в розницу напоминают жалобы ларечников на открывшийся рядом супермаркет. Это жизнь, никто не обещал, что чужие люди будут думать о вас.



У меня есть поставщик (он же - производитель), тот да - если к нему обращаются по нашему региону, футболит к нам. Но многие другие и не подумают так сделать, ну так зато и меня совесть не будет мучить, когда я их обойду и напрямую на пр-ля выйду.



Конечно, для более крупного опта нужен объем, ну так ради этого и нужно расти, а не потреблять как не в себя с первой же прибыли. Угу. Закономерный этап развития. Тем более, что многие поставщики никакими уникальными свойствами не облагают. Я на своем веку не одного и не двух из цепочки выкинул, порой даже элементы шпионажа применять приходилось, не без того.А жалобы на поставщиков, торгующих в розницу напоминают жалобы ларечников на открывшийся рядом супермаркет. Это жизнь, никто не обещал, что чужие люди будут думать о вас.У меня есть поставщик (он же - производитель), тот да - если к нему обращаются по нашему региону, футболит к нам. Но многие другие и не подумают так сделать, ну так зато и меня совесть не будет мучить, когда я их обойду и напрямую на пр-ля выйду.Конечно, для более крупного опта нужен объем, ну так ради этого и нужно расти, а не потреблять как не в себя с первой же прибыли.

Автор: krutik

голосов : 1

Дата: 20:23, Сб., 11 Фев. 17

20:23, Сб., 11 Фев. 17

serzh : При чем здесь страна?

Сами же хотели капитализм, вот и получили.



Может быть, поставщик и допускает ошибку в своей стратегии, убирая посредников. Но это его дело.

Просто к этому надо относиться как к нормальному процессу.

У кого-то крякнул бизнес? Так ежедневно сотни бизнесов разоряются.

Вон Трамп 3 раза разорялся.



При том! Капитализм какой? Что в рашке и снг капитализм?

Попробуй ка в США нарушить договора!



Я уже привел пример китайского подхода и западного! Китаезы вместо того, чтобы делегировать и прописать правила! Будут демпинговать или подбирать все под себя, как али превратившийся с площадки для продажи третьими лицами по сути в Олигополию!

Впрочем и на западе мы все больше видим, как корпорации вытесняют малый бизнес!



И не надо проводить параллели!



В Россиянии, это доходит до абсурда.



Как можно относится к поставщику! Который закупая к примеру сам с маржой в 100-150% навязывает свои цены с маржой 15-20%!

Когда ему задаешь прямой вопрос, а что нам с ней останется, когда мы оплатим налоги, зп, логистику и тп! Он ехидно посылает на ххх!

И начинает тупо демпинговать сам же!



То что ему нужно таже будет нести издержки, которые он мог бы частично переложить на "посредников", он тупо не видит! Или просто от скудоумия не хочет!



Это что капитализм? Нет это ЖАДНОСТЬ и ТУПОСТЬ!

При этом за частую такие методы ведут к деградации спроса и интереса.



Потому что очевидно, чем больше людей-продавцов вовлечено в твой "бизнес", тем больше заинтересованности в его продаже! Это аксиома!



Тем более, одно дело, когда ты сам перепродавец и посредник!

Но когда ты экслюзив! или производитель!

Подобные методы рыботы, просто вне моего понимания...



При том! Капитализм какой? Что в рашке и снг капитализм?Попробуй ка в США нарушить договора!Я уже привел пример китайского подхода и западного! Китаезы вместо того, чтобы делегировать и прописать правила! Будут демпинговать или подбирать все под себя, как али превратившийся с площадки для продажи третьими лицами по сути в Олигополию!Впрочем и на западе мы все больше видим, как корпорации вытесняют малый бизнес!И не надо проводить параллели!В Россиянии, это доходит до абсурда.Как можно относится к поставщику! Который закупая к примеру сам с маржой в 100-150% навязывает свои цены с маржой 15-20%!Когда ему задаешь прямой вопрос, а что нам с ней останется, когда мы оплатим налоги, зп, логистику и тп! Он ехидно посылает на ххх!И начинает тупо демпинговать сам же!То что ему нужно таже будет нести издержки, которые он мог бы частично переложить на "посредников", он тупо не видит! Или просто от скудоумия не хочет!Это что капитализм? Нет это ЖАДНОСТЬ и ТУПОСТЬ!При этом за частую такие методы ведут к деградации спроса и интереса.Потому что очевидно, чем больше людей-продавцов вовлечено в твой "бизнес", тем больше заинтересованности в его продаже! Это аксиома!Тем более, одно дело, когда ты сам перепродавец и посредник!Но когда ты экслюзив! или производитель!Подобные методы рыботы, просто вне моего понимания... nimblemerchant : А жалобы на поставщиков, торгующих в розницу напоминают жалобы ларечников на открывшийся рядом супермаркет. Это жизнь, никто не обещал, что чужие люди будут думать о вас.

Вот пока такие мнения будут, в этой стране будет только хуже!



Когда проверки и требования к ларечникам будут ниже, чем к сетям!

Я не знаю не одной серьезной проверки или санкции против торговых сетей, хотя информация о нарушениях идет регулярно. А нарушений можно найти каждый день до фига и больше!

Обычный пример салаты и тп, без крышек на проходе!

Даже если их накажут, то это для них ничтожно мало!

А для так называемых ларьков это КОНЕЦ!



Когда кол-во сетей будет ограничено законодательно! Вот тогда ты расскажешь о капитализме!

А сейчас, это типичное устранение конкуренции в пользу власть приближенного олигархата!



Кому принадлежат 70% сетей и кому они платят за крышу мы все знаем!



На этом можно закончить, мнение упырей, живущих по дарвину, меня не интересует Вот пока такие мнения будут, в этой стране будет только хуже!Когда проверки и требования к ларечникам будут ниже, чем к сетям!Я не знаю не одной серьезной проверки или санкции против торговых сетей, хотя информация о нарушениях идет регулярно. А нарушений можно найти каждый день до фига и больше!Обычный пример салаты и тп, без крышек на проходе!Даже если их накажут, то это для них ничтожно мало!А для так называемых ларьков это КОНЕЦ!Когда кол-во сетей будет ограничено законодательно! Вот тогда ты расскажешь о капитализме!А сейчас, это типичное устранение конкуренции в пользу власть приближенного олигархата!Кому принадлежат 70% сетей и кому они платят за крышу мы все знаем!На этом можно закончить, мнение упырей, живущих по дарвину, меня не интересует

Автор: krutik

голосов : 1

Дата: 20:28, Сб., 11 Фев. 17

20:28, Сб., 11 Фев. 17

luanda : Крутик, не дохрена ли на себя берешь, обсуждая в таком ключе страну и людей?



Судя по таким ответам! НЕТ!

Тем более в таком ключе! Судя по таким ответам! НЕТ!Тем более в таком ключе!

Автор: ermiht

голосов : 1

Дата: 12:31, Вс., 12 Фев. 17

12:31, Вс., 12 Фев. 17

Второй поставщик продаёт, считая цену по схеме "ОПТ + расходы на доставку" = стоимость товара с бесплатной доставкой. Мы же, учитывая налоги и всё прочее, если подстраиваться под их магазин получим либо 100 рублей (это при продаже шкафа), либо уйдем в минус. Говорим - как об стенку, наш магазин - как хотим, так и продаём. Причём, дибилы, на самом деле не понимают, что их то находят уже по названию товара, они не тратят деньги ни на СЕО, ни на директы и пр.



Была поучительная история.

Как то нашел я оптовика, который делал HandMade товары и продавал по 6000. Я же приловчился и, т.к. товар объемный и отвести за день мог максимум 1 единицу товара на своей машине (тогда все возил сам, только начинал) - продавал по 10000. Клиентам это нравилось, т.к. цена даже при такой наценке весьма адекватна, товар интересный. Так этого поставщика жадность съёла, открыл свой магазин, начал предлагать свой товар, которого, к слову, было мало в силу особенностей производства, всем и вся.

Результат - предложил сам того не зная своему будущему конкуренту, те идею стырили, открыли в регионе производство - теперь все продают этот товар по 10000, покупая по 8000, товара много, качество значительно выше, т.к. производство уже не ручное. А мой бывший поставщик сидит в JoPe, т.к. у него никто не покупает. На самом деле это стало в последнее время серьёзной проблемой. Требуют с нас выполнения РРЦ, а сами свой сайт через директ рекламят и цены на нём "еще не успели изменить", с нас же требуют всё и сразу под угрозой отказа отгружать товарВторой поставщик продаёт, считая цену по схеме "ОПТ + расходы на доставку" = стоимость товара с бесплатной доставкой. Мы же, учитывая налоги и всё прочее, если подстраиваться под их магазин получим либо 100 рублей (это при продаже шкафа), либо уйдем в минус. Говорим - как об стенку, наш магазин - как хотим, так и продаём. Причём, дибилы, на самом деле не понимают, что их то находят уже по названию товара, они не тратят деньги ни на СЕО, ни на директы и пр.Была поучительная история.Как то нашел я оптовика, который делал HandMade товары и продавал по 6000. Я же приловчился и, т.к. товар объемный и отвести за день мог максимум 1 единицу товара на своей машине (тогда все возил сам, только начинал) - продавал по 10000. Клиентам это нравилось, т.к. цена даже при такой наценке весьма адекватна, товар интересный. Так этого поставщика жадность съёла, открыл свой магазин, начал предлагать свой товар, которого, к слову, было мало в силу особенностей производства, всем и вся.Результат - предложил сам того не зная своему будущему конкуренту, те идею стырили, открыли в регионе производство - теперь все продают этот товар по 10000, покупая по 8000, товара много, качество значительно выше, т.к. производство уже не ручное. А мой бывший поставщик сидит в JoPe, т.к. у него никто не покупает.