Оплата на карточку Сбербанк - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Платежные системы
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Платежные системы
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Тема:

Оплата на карточку Сбербанк
СообщениеАвтор: activity  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 13:11, Ср., 4 Янв. 17
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как именно помогло?

goldun :
вопрос не в экономии пары тысяч рублей

разница в том, что за деньги человек сам устанавливает и настраивает, а так же обеспечивает поддержку в случае изменений или проблем. В бесплатном варианте - вы все делаете сами своими силами.

СообщениеАвтор: activity  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 13:13, Ср., 4 Янв. 17
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Я бы то же хотел на карточку официально получать от клиентов, многим действительно проще перевести. Но у меня счет в другом банке и второй счет открывать ради этого не хочется совсем
СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.2Репутация: 43.2Репутация: 43.2Репутация: 43.2
голосов: 6
Дата: 17:28, Ср., 4 Янв. 17
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activity :
Я бы то же хотел на карточку официально получать от клиентов, многим действительно проще перевести. Но у меня счет в другом банке и второй счет открывать ради этого не хочется совсем

Постоянно просят на сберкарту перевести. Ну как введут аналайн-кассы так и заведу себе такую карту и буду принимать на неё Very Happy Ну если не хочет государство от меня больше налогов, а хочет только устраивать геморой, то и поделом. Счас то всем удобно через ту же яндекс кассу работать, и клиентам и мне.
_________________
pecunia pecuniam non parit
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 0:04, Чт., 5 Янв. 17
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activity :
Но у меня счет в другом банке и второй счет открывать ради этого не хочется совсем


Получил деньги на карту -> положил в кассу. Счет открывать не надо.
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Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Платежные системы
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