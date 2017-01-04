Оплата на карточку Сбербанк

разница в том, что за деньги человек сам устанавливает и настраивает, а так же обеспечивает поддержку в случае изменений или проблем. В бесплатном варианте - вы все делаете сами своими силами.
Я бы то же хотел на карточку официально получать от клиентов, многим действительно проще перевести. Но у меня счет в другом банке и второй счет открывать ради этого не хочется совсем
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Я бы то же хотел на карточку официально получать от клиентов, многим действительно проще перевести. Но у меня счет в другом банке и второй счет открывать ради этого не хочется совсем
Постоянно просят на сберкарту перевести. Ну как введут аналайн-кассы так и заведу себе такую карту и буду принимать на неё Ну если не хочет государство от меня больше налогов, а хочет только устраивать геморой, то и поделом. Счас то всем удобно через ту же яндекс кассу работать, и клиентам и мне. _________________ pecunia pecuniam non parit
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Но у меня счет в другом банке и второй счет открывать ради этого не хочется совсем
Получил деньги на карту -> положил в кассу. Счет открывать не надо.