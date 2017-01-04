Тема: Оплата на карточку Сбербанк



Автор: activity

голосов : 1

Дата: 13:11, Ср., 4 Янв. 17

13:11, Ср., 4 Янв. 17

как именно помогло?



goldun : вопрос не в экономии пары тысяч рублей

разница в том, что за деньги человек сам устанавливает и настраивает, а так же обеспечивает поддержку в случае изменений или проблем. В бесплатном варианте - вы все делаете сами своими силами. разница в том, что за деньги человек сам устанавливает и настраивает, а так же обеспечивает поддержку в случае изменений или проблем. В бесплатном варианте - вы все делаете сами своими силами.





Автор: activity

голосов : 1

Дата: 13:13, Ср., 4 Янв. 17

13:13, Ср., 4 Янв. 17

Я бы то же хотел на карточку официально получать от клиентов, многим действительно проще перевести. Но у меня счет в другом банке и второй счет открывать ради этого не хочется совсем

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 17:28, Ср., 4 Янв. 17

17:28, Ср., 4 Янв. 17

activity : Я бы то же хотел на карточку официально получать от клиентов, многим действительно проще перевести. Но у меня счет в другом банке и второй счет открывать ради этого не хочется совсем

Постоянно просят на сберкарту перевести. Ну как введут аналайн-кассы так и заведу себе такую карту и буду принимать на неё Ну если не хочет государство от меня больше налогов, а хочет только устраивать геморой, то и поделом. Счас то всем удобно через ту же яндекс кассу работать, и клиентам и мне.

_________________

pecunia pecuniam non parit Постоянно просят на сберкарту перевести. Ну как введут аналайн-кассы так и заведу себе такую карту и буду принимать на неёНу если не хочет государство от меня больше налогов, а хочет только устраивать геморой, то и поделом. Счас то всем удобно через ту же яндекс кассу работать, и клиентам и мне._________________pecunia pecuniam non parit

activity : Но у меня счет в другом банке и второй счет открывать ради этого не хочется совсем





Получил деньги на карту -> положил в кассу. Счет открывать не надо. Получил деньги на карту -> положил в кассу. Счет открывать не надо.