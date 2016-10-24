Тема: Индексация сайта и его отображение в поисковиках



Добрый день. Две недели назад был сделан сайт на базе Word Press, интернет- магазина, в прошлый вторник начал индексироваться, но как- то медленно, в роботсе прописана карта сайта, сайт наполнен контентом, немного настроил его по рекомендациям из интернета через плагин ALL in SEO , добавил некоторые ключевые слова, но это уже было в ходе индексации. Вопрос такой индексация была скажем 100 страниц, потом 56, то есть пошла на уменьшение, может это быть из- за того что я вносил изменения в сайт ? И еше вопрос- я до сих пор не вижу сайт в поисковиках по определнным запросам, но вижу его если вбить в поиск гугла урл сайта. Это мой первый сайт, поэтому я новичек в этом деле. Подскажите пожалуйста в чем ошибка может быть, или все верно. Заранее спасибо









Робот потихоньку всё загрузит. Оставит-ли зависит от того, представляет ли загруженное хоть для кого-то ценность.



Лучше сосредоточиться на юзабилити ей богу.

Ну и каналы поступления клиентов должны быть какие-то иные, чем "из поиска". Надеяться на траффик из поисковиков если в тематике есть хоть какая-то конкуренция и проект новый - дело неразумное.Робот потихоньку всё загрузит. Оставит-ли зависит от того, представляет ли загруженное хоть для кого-то ценность.Лучше сосредоточиться на юзабилити ей богу.Ну и каналы поступления клиентов должны быть какие-то иные, чем "из поиска".

у меня в основном идут из контекстной рекламы адвордс. сайт в дальнейшем будет повышаться в рейтинге за счет того что люди заходят ?



Но очень незначительно. Если ресурс качественный - будет.Но очень незначительно.

а чем бы его повысить так чтобы попасть на первую страницу поиска ?

Автор: Фролик

голосов : 10

Дата: 8:51, Чт., 3 Ноя. 16

8:51, Чт., 3 Ноя. 16

Методика ранжирования поисковой выдачи учитывает множество факторов, конкретный алгоритм не известен, поэтому Вы можете лишь косвенно пытаться повлиять на рейтинг. Развивайте контент, пишите статьи, развивайте поведенческие факторы, прокачивайте нищкочастотные запросы и через несколько месяцев получите результат.

houstonrr : а чем бы его повысить так чтобы попасть на первую страницу поиска ?



Кардинально -> ничем.

Если хочется, то можно в различное SEO удариться,

но скорее всего с новым магазином толку не будет. Кардинально -> ничем.Если хочется, то можно в различное SEO удариться,но скорее всего с новым магазином толку не будет.

люди как- то выходят же. Все популярные магазины они тоже начинали с нуля ведь и выбились. Очевидно что выбиться будет тяжело, тем более с большой конкурентностью на рынке, но вполне реально.

houstonrr : люди как- то выходят же





С Яндексом все плохо сейчас, по ВЧ запросам выдача непонятно как формируется, есть ощущение что ее месят с целью загнать коммерческие сайты в Директ и Маркет. По СЧ и НЧ все в норме, позиции честные.



В Гугле как было так и осталось - места заслуженные.



Все сужу по моим сайтам.



Как попасть? Если твоего товара уча в интернете, то сайт должен быть лучше, быстрее и адаптивнее конкурентов + должно пройти 2-3 года.



До сих пор работает продвижение ссылками, но это опасный путь - может сработать фильтр поисковика и тогда кранты.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. С Яндексом все плохо сейчас, по ВЧ запросам выдача непонятно как формируется, есть ощущение что ее месят с целью загнать коммерческие сайты в Директ и Маркет. По СЧ и НЧ все в норме, позиции честные.В Гугле как было так и осталось - места заслуженные.Все сужу по моим сайтам.Как попасть? Если твоего товара уча в интернете, то сайт должен быть лучше, быстрее и адаптивнее конкурентов + должно пройти 2-3 года.До сих пор работает продвижение ссылками, но это опасный путь - может сработать фильтр поисковика и тогда кранты._________________Хочешь что-нибудь узнать?

houstonrr : Вопрос такой индексация была скажем 100 страниц, потом 56, то есть пошла на уменьшение, может это быть из- за того что я вносил изменения в сайт ?



Если изменения коснулись урлов, то временное падение количества страниц в индексе неизбежно.

_________________

(методология интернет-торговли, портфолио, он-лайн сервисы) Если изменения коснулись урлов, то временное падение количества страниц в индексе неизбежно._________________ http://smartceo.ru (методология интернет-торговли, портфолио, он-лайн сервисы)



Вспомогательные меры: соцсети, доски объявлений, регистрация в агрегаторах.

Даже в этом случае нет никаких гарантий.

Се ля ви.

На один популярный магазин приходятся тысячи заброшенных и убыточных.

Желаю не попасть в их число. Чтобы новому сайту реально пробиться наверх, нужна оооочень узкая тематика, геолокация на регион (даже микрорайон города!), строжайшая оптимизация всего и вся (мета, титлы, альты, H и пр.). Оригинальные тексты, а не скаченные с Интернета.Вспомогательные меры: соцсети, доски объявлений, регистрация в агрегаторах.Даже в этом случае нет никаких гарантий.Се ля ви.На один популярный магазин приходятся тысячи заброшенных и убыточных.Желаю не попасть в их число.





Прописывать реальные заголовки страниц без воды и всякого рода мусора, точно описывать страницу в тексте описания и делать удобным поиск по характеристикам и сортировке уже выбранного товара. Это вам к системе парсинга с яндекс маркета или конкурентов и улучшения системы подачи товара для клиентов, повышая свое качество вы повышаете качество ответов всего сайта для всех типов запросов, далее делается проверка перелинковки и исправляется до результата идеально.

_________________

Создание и SEO оптимизация сайтов.

Портфолио

Skype Gnev88 Сайт должен быть привлекательным, отвечать на запрос пользователя как можно точнее, не валить все на одной странице, а разбивать их на тематические, создавать тематические статьи по этому профилю для повышения количества страниц и использования ПФ с этих статей на остальные страницы сайта, проставляя ссылки туда о чем пишется статья, таким образом рекомендуя ознакомится о чем идет речь.Прописывать реальные заголовки страниц без воды и всякого рода мусора, точно описывать страницу в тексте описания и делать удобным поиск по характеристикам и сортировке уже выбранного товара. Это вам к системе парсинга с яндекс маркета или конкурентов и улучшения системы подачи товара для клиентов, повышая свое качество вы повышаете качество ответов всего сайта для всех типов запросов, далее делается проверка перелинковки и исправляется до результата идеально._________________Создание и SEO оптимизация сайтов.Портфолио www.skseo.ru



Но даже если вы ВСЁ сделает по SEO-науке - это не гарантия, что сайт за несколько месяцев пробьется на первые страницы выдачи.

Рынок перенасыщен подобными сайтами. Новый сайт должен быть на голову лучше, естественно, по мнению поисковиков. Мнение пользователей будет учитываться потом, когда сайт попадет в топы. Согласен с предыдущим автором. Но полный список требований займет несколько страниц убористого текста.Но даже если вы ВСЁ сделает по SEO-науке - это не гарантия, что сайт за несколько месяцев пробьется на первые страницы выдачи.Рынок перенасыщен подобными сайтами. Новый сайт должен быть на голову лучше, естественно, по мнению поисковиков. Мнение пользователей будет учитываться потом, когда сайт попадет в топы.

Я почитал и наверное буду заказывать сеопродвижение. Друг так запустил свой магазин. Попал в двадцатку станиц в поисковике.А когда перестал проплачивать сайт начал съезжать. Идет уже второй год и на данный момент сайт уже держится сам.