Тема: Куда уйдут покупатели с Яндекс Маркета?





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Разработчик интернет-магазинов Я бы не стал ничего покупать в поисковой системе. Есть же интернет-магазины)_________________Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU





Пока Я.Маркет старательно обналичивает лояльность своих партнеров, конкуренты не дремлют. Робокасса открывает свой маркет-плейс.



Цитата: Мы долго готовились, и теперь с радостью представляем вам новый инструмент для привлечения покупателей: Robomarket! 15 лет мы принимаем платежи в адрес интернет-магазинов. За это время мы досконально изучили потребности покупателей и пришли к решению о создании собственной торговой площадки.



Что такое Robomarket?



В первую очередь, это сервис, позволяющий магазинам быстро и удобно загрузить каталог своих товаров, а покупателям – найти, оплатить и получить понравившийся товар. Воспользоваться сервисом Robomarket могут все действующие клиенты Robokassa (юридические лица и индивидуальные предприниматели).



Как начать пользоваться Robomarket?



Активируйте Robomarket в разделе «Дополнительные сервисы» Личного кабинета;

С помощью Мастера настройки произведите настройку магазина;

Расскажите о доставке;

Добавьте товарные позиции вручную или в формате YML.



После прохождения регистрации все ваши товары появляются в Robomarket и начинаются продажи. Мы уверены, что вам понравится наш новый сервис: ждём ваших отзывов и предложений по его работе!



p.s. У меня сегодня даже был первый заказ с гридер p.s. У меня сегодня даже был первый заказ с гридер



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Расслабься, ваш мир - полная фигня Минут 15 потратил на поиск Робомаркета, ничего не нашел, кроме предложения зарегистрировать магазин. Н-да, с такими конкурентами ЯМ может спать спокойно)_________________Расслабься, ваш мир - полная фигня

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 11:50, Пн., 5 Дек. 16

11:50, Пн., 5 Дек. 16

Заяц Бо : Минут 15 потратил на поиск Робомаркета, ничего не нашел, кроме предложения зарегистрировать магазин. Н-да, с такими конкурентами ЯМ может спать спокойно)



А вот с такими вряд ли:



Если Гугл хорошо и правильно реализует эту фичу, то это будет ещё один большой плюс им в карму, на фоне деятельности Яндекс Маркета.

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Мой блог: Эксперт-Report А вот с такими вряд ли: http://oborot.ru/news/18482/34 Если Гугл хорошо и правильно реализует эту фичу, то это будет ещё один большой плюс им в карму, на фоне деятельности Яндекс Маркета._________________

kaavain : в Европе процент наложки и постоплаты больше половины.



Ааа... Покажите мне этих продавцов в загнивающей европке наконец то!!!

Покажите! Ссылки в студию...

Я хочу видеть такого продавца, с хорошим оборотом, продающего из германии в чехию, а из чехии во францию! С наложкой и постоплатой!

Нет нет, а лучше в Румынию!!! Ааа... Покажите мне этих продавцов в загнивающей европке наконец то!!!Покажите! Ссылки в студию...Я хочу видеть такого продавца, с хорошим оборотом, продающего из германии в чехию, а из чехии во францию! С наложкой и постоплатой!Нет нет, а лучше в Румынию!!!

krutik : Ааа... Покажите мне этих продавцов в загнивающей европке наконец то!!!



Попей таблеточек и не позорься, правда - смешно выглядишь с дивана рассуждая...











http://www.dhl.com/en/express/tracking.html?AWB=9648410542&brand=DHL







Еще есть несколько, но это что сразу в голову пришло.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Попей таблеточек и не позорься, правда - смешно выглядишь с дивана рассуждая... http://www.knaitek.fi/ - это ребята в Эстонии, я у них много чего покупал, все по постоплате. Последний раз - ноут Делл Е5450 http://www.next.co.uk/ - это крупный сетевой бренд с огромным оборотом. Они находятся в Англии, постоплата. Доставка кстати DHL, заказ стоимостью 22 евро за доставку берут 3 евро и привозят в руки за 3 дня: http://www.webhallen.com/ - это Шведский магазин, в нем реже. Тоже постоплата.Еще есть несколько, но это что сразу в голову пришло._________________Хочешь что-нибудь узнать?





Я тут еще кое-что заметил. В поисковой выдаче мой сайт всегда был на хороших позициях по многим высокочастотным запросам. А с ноября, когда я все-таки решил жить без Яндекс-маркета по многим описанным здесь причинам я стал замечать, что и с органики трафик стал снижаться. Сайт по-прежнему в выдаче, в вебмастере тоже позиции не снижаются, а трафик заметно упал.

А недавно я случайно заметил, что когда ищешь свой сайт с чужого компьютера, то находишь его где-то глубого в ж..пе. Вот одновременно ищу со своего телефона и с чужого компа, через один и тот же wi-fi и вижу совершенно разные результаты поиска.

Вот интересно, это так новые алгоритмы поиска работают, типа, куда чаще всего захожу, то и показывает, или яндекс действительно мухлюет и вот таким образом советует вернуться на маркет? Да, никуда не уйдут покупатели с ЯМ, пока сам Яндекс жив. Для обывателя "поискать чт-то в интернете" означает "поискать на яндексе", где в выдаче сразу после рекламы - ссылка на яндекс-маркет, не всегда к местойу, но она всегда там. Ну, может, некоторые избранные, задрав нос, гордо пройдут мимо.Я тут еще кое-что заметил. В поисковой выдаче мой сайт всегда был на хороших позициях по многим высокочастотным запросам. А с ноября, когда я все-таки решил жить без Яндекс-маркета по многим описанным здесь причинам я стал замечать, что и с органики трафик стал снижаться. Сайт по-прежнему в выдаче, в вебмастере тоже позиции не снижаются, а трафик заметно упал.А недавно я случайно заметил, что когда ищешь свой сайт с чужого компьютера, то находишь его где-то глубого в ж..пе. Вот одновременно ищу со своего телефона и с чужого компа, через один и тот же wi-fi и вижу совершенно разные результаты поиска.Вот интересно, это так новые алгоритмы поиска работают, типа, куда чаще всего захожу, то и показывает, или яндекс действительно мухлюет и вот таким образом советует вернуться на маркет?

melaxon : В поисковой выдаче мой сайт всегда был на хороших позициях по многим высокочастотным запросам. А с ноября, когда я все-таки решил жить без Яндекс-маркета по многим описанным здесь причинам я стал замечать, что и с органики трафик стал снижаться. Сайт по-прежнему в выдаче, в вебмастере тоже позиции не снижаются, а трафик заметно упал.



Добро пожаловать в клуб "сайтов для людей", которые Яндекс так лживо обещает любить.



melaxon : А недавно я случайно заметил, что когда ищешь свой сайт с чужого компьютера,



Можешь и со своего, но в режиме "инкогнито".



melaxon : или яндекс действительно мухлюет



Это очевидно, и заметили уже все.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Это очевидно, и заметили уже все._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 18:23, Пт., 6 Янв. 17

18:23, Пт., 6 Янв. 17



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Мой блог: Эксперт-Report Не просто мухлюет, а прямо фальсифицирует выдачу. Ну, а как ещё можно объяснить что по многим товарам на запрос "купить" в самом топе выдачи магазин SotMarket, который давно разорился и обанкротился и продаёт ссылки со своих страниц. А на все хорошие магазины Яндекс накладывает фильтр АГС - малополезный контент, продажа ссылок._________________