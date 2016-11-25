Куда уйдут покупатели с Яндекс Маркета? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Тема:

Куда уйдут покупатели с Яндекс Маркета?
СообщениеАвтор: Александр Фролов  Репутация: 103.5
голосов: 15
Дата: 17:21, Пт., 25 Ноя. 16
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Я бы не стал ничего покупать в поисковой системе. Есть же интернет-магазины)
_________________
Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU

СообщениеАвтор: irvine 
Дата: 19:39, Чт., 1 Дек. 16
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Пока Я.Маркет старательно обналичивает лояльность своих партнеров, конкуренты не дремлют. Робокасса открывает свой маркет-плейс.

Цитата:
Мы долго готовились, и теперь с радостью представляем вам новый инструмент для привлечения покупателей: Robomarket! 15 лет мы принимаем платежи в адрес интернет-магазинов. За это время мы досконально изучили потребности покупателей и пришли к решению о создании собственной торговой площадки.

Что такое Robomarket?

В первую очередь, это сервис, позволяющий магазинам быстро и удобно загрузить каталог своих товаров, а покупателям – найти, оплатить и получить понравившийся товар. Воспользоваться сервисом Robomarket могут все действующие клиенты Robokassa (юридические лица и индивидуальные предприниматели).

Как начать пользоваться Robomarket?

Активируйте Robomarket в разделе «Дополнительные сервисы» Личного кабинета;
С помощью Мастера настройки произведите настройку магазина;
Расскажите о доставке;
Добавьте товарные позиции вручную или в формате YML.

После прохождения регистрации все ваши товары появляются в Robomarket и начинаются продажи. Мы уверены, что вам понравится наш новый сервис: ждём ваших отзывов и предложений по его работе!


p.s. У меня сегодня даже был первый заказ с гридер Laughing
СообщениеАвтор: Заяц Бо 
Дата: 13:52, Пт., 2 Дек. 16
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Минут 15 потратил на поиск Робомаркета, ничего не нашел, кроме предложения зарегистрировать магазин. Н-да, с такими конкурентами ЯМ может спать спокойно)
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Расслабься, ваш мир - полная фигня
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.3
голосов: 12
Дата: 11:50, Пн., 5 Дек. 16
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Заяц Бо :
Минут 15 потратил на поиск Робомаркета, ничего не нашел, кроме предложения зарегистрировать магазин. Н-да, с такими конкурентами ЯМ может спать спокойно)


А вот с такими вряд ли: http://oborot.ru/news/18482/34

Если Гугл хорошо и правильно реализует эту фичу, то это будет ещё один большой плюс им в карму, на фоне деятельности Яндекс Маркета.
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Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1.1
Дата: 2:55, Вт., 3 Янв. 17
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kaavain :
в Европе процент наложки и постоплаты больше половины.


Ааа... Покажите мне этих продавцов в загнивающей европке наконец то!!!
Покажите! Ссылки в студию...
Я хочу видеть такого продавца, с хорошим оборотом, продающего из германии в чехию, а из чехии во францию! С наложкой и постоплатой! Shocked
Нет нет, а лучше в Румынию!!! Mr. Green
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 12:12, Вт., 3 Янв. 17
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krutik :
Ааа... Покажите мне этих продавцов в загнивающей европке наконец то!!!


Попей таблеточек и не позорься, правда - смешно выглядишь с дивана рассуждая...

http://www.knaitek.fi/ - это ребята в Эстонии, я у них много чего покупал, все по постоплате. Последний раз - ноут Делл Е5450

http://www.next.co.uk/ - это крупный сетевой бренд с огромным оборотом. Они находятся в Англии, постоплата. Доставка кстати DHL, заказ стоимостью 22 евро за доставку берут 3 евро и привозят в руки за 3 дня:

http://www.dhl.com/en/express/tracking.html?AWB=9648410542&brand=DHL

http://www.webhallen.com/ - это Шведский магазин, в нем реже. Тоже постоплата.

Еще есть несколько, но это что сразу в голову пришло.
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Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: melaxon 
Дата: 15:18, Пт., 6 Янв. 17
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Да, никуда не уйдут покупатели с ЯМ, пока сам Яндекс жив. Для обывателя "поискать чт-то в интернете" означает "поискать на яндексе", где в выдаче сразу после рекламы - ссылка на яндекс-маркет, не всегда к местойу, но она всегда там. Ну, может, некоторые избранные, задрав нос, гордо пройдут мимо.

Я тут еще кое-что заметил. В поисковой выдаче мой сайт всегда был на хороших позициях по многим высокочастотным запросам. А с ноября, когда я все-таки решил жить без Яндекс-маркета по многим описанным здесь причинам я стал замечать, что и с органики трафик стал снижаться. Сайт по-прежнему в выдаче, в вебмастере тоже позиции не снижаются, а трафик заметно упал.
А недавно я случайно заметил, что когда ищешь свой сайт с чужого компьютера, то находишь его где-то глубого в ж..пе. Вот одновременно ищу со своего телефона и с чужого компа, через один и тот же wi-fi и вижу совершенно разные результаты поиска.
Вот интересно, это так новые алгоритмы поиска работают, типа, куда чаще всего захожу, то и показывает, или яндекс действительно мухлюет и вот таким образом советует вернуться на маркет?
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 17:15, Пт., 6 Янв. 17
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melaxon :
В поисковой выдаче мой сайт всегда был на хороших позициях по многим высокочастотным запросам. А с ноября, когда я все-таки решил жить без Яндекс-маркета по многим описанным здесь причинам я стал замечать, что и с органики трафик стал снижаться. Сайт по-прежнему в выдаче, в вебмастере тоже позиции не снижаются, а трафик заметно упал.


Добро пожаловать в клуб "сайтов для людей", которые Яндекс так лживо обещает любить.

melaxon :
А недавно я случайно заметил, что когда ищешь свой сайт с чужого компьютера,


Можешь и со своего, но в режиме "инкогнито".

melaxon :
или яндекс действительно мухлюет


Это очевидно, и заметили уже все.
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Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.3
голосов: 12
Дата: 18:23, Пт., 6 Янв. 17
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Не просто мухлюет, а прямо фальсифицирует выдачу. Ну, а как ещё можно объяснить что по многим товарам на запрос "купить" в самом топе выдачи магазин SotMarket, который давно разорился и обанкротился и продаёт ссылки со своих страниц. А на все хорошие магазины Яндекс накладывает фильтр АГС - малополезный контент, продажа ссылок.
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Мой блог: Эксперт-Report
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Главная >> Форумы >> Тенденции развития >> Российские тенденции
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