Куда уйдут покупатели с Яндекс Маркета?

Я бы не стал ничего покупать в поисковой системе. Есть же интернет-магазины) _________________ Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
Пока Я.Маркет старательно обналичивает лояльность своих партнеров, конкуренты не дремлют. Робокасса открывает свой маркет-плейс.
Цитата:
Мы долго готовились, и теперь с радостью представляем вам новый инструмент для привлечения покупателей: Robomarket! 15 лет мы принимаем платежи в адрес интернет-магазинов. За это время мы досконально изучили потребности покупателей и пришли к решению о создании собственной торговой площадки.
Что такое Robomarket?
В первую очередь, это сервис, позволяющий магазинам быстро и удобно загрузить каталог своих товаров, а покупателям – найти, оплатить и получить понравившийся товар. Воспользоваться сервисом Robomarket могут все действующие клиенты Robokassa (юридические лица и индивидуальные предприниматели).
Как начать пользоваться Robomarket?
Активируйте Robomarket в разделе «Дополнительные сервисы» Личного кабинета;
С помощью Мастера настройки произведите настройку магазина;
Расскажите о доставке;
Добавьте товарные позиции вручную или в формате YML.
После прохождения регистрации все ваши товары появляются в Robomarket и начинаются продажи. Мы уверены, что вам понравится наш новый сервис: ждём ваших отзывов и предложений по его работе!
p.s. У меня сегодня даже был первый заказ с гридер
Минут 15 потратил на поиск Робомаркета, ничего не нашел, кроме предложения зарегистрировать магазин. Н-да, с такими конкурентами ЯМ может спать спокойно) _________________ Расслабься, ваш мир - полная фигня
Заяц Бо :
Минут 15 потратил на поиск Робомаркета, ничего не нашел, кроме предложения зарегистрировать магазин. Н-да, с такими конкурентами ЯМ может спать спокойно)
Если Гугл хорошо и правильно реализует эту фичу, то это будет ещё один большой плюс им в карму, на фоне деятельности Яндекс Маркета. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
kaavain :
в Европе процент наложки и постоплаты больше половины.
Ааа... Покажите мне этих продавцов в загнивающей европке наконец то!!!
Покажите! Ссылки в студию...
Я хочу видеть такого продавца, с хорошим оборотом, продающего из германии в чехию, а из чехии во францию! С наложкой и постоплатой!
Нет нет, а лучше в Румынию!!!
krutik :
Ааа... Покажите мне этих продавцов в загнивающей европке наконец то!!!
Попей таблеточек и не позорься, правда - смешно выглядишь с дивана рассуждая...
http://www.knaitek.fi/ - это ребята в Эстонии, я у них много чего покупал, все по постоплате. Последний раз - ноут Делл Е5450
http://www.next.co.uk/ - это крупный сетевой бренд с огромным оборотом. Они находятся в Англии, постоплата. Доставка кстати DHL, заказ стоимостью 22 евро за доставку берут 3 евро и привозят в руки за 3 дня:
Еще есть несколько, но это что сразу в голову пришло. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Да, никуда не уйдут покупатели с ЯМ, пока сам Яндекс жив. Для обывателя "поискать чт-то в интернете" означает "поискать на яндексе", где в выдаче сразу после рекламы - ссылка на яндекс-маркет, не всегда к местойу, но она всегда там. Ну, может, некоторые избранные, задрав нос, гордо пройдут мимо.
Я тут еще кое-что заметил. В поисковой выдаче мой сайт всегда был на хороших позициях по многим высокочастотным запросам. А с ноября, когда я все-таки решил жить без Яндекс-маркета по многим описанным здесь причинам я стал замечать, что и с органики трафик стал снижаться. Сайт по-прежнему в выдаче, в вебмастере тоже позиции не снижаются, а трафик заметно упал.
А недавно я случайно заметил, что когда ищешь свой сайт с чужого компьютера, то находишь его где-то глубого в ж..пе. Вот одновременно ищу со своего телефона и с чужого компа, через один и тот же wi-fi и вижу совершенно разные результаты поиска.
Вот интересно, это так новые алгоритмы поиска работают, типа, куда чаще всего захожу, то и показывает, или яндекс действительно мухлюет и вот таким образом советует вернуться на маркет?
melaxon :
В поисковой выдаче мой сайт всегда был на хороших позициях по многим высокочастотным запросам. А с ноября, когда я все-таки решил жить без Яндекс-маркета по многим описанным здесь причинам я стал замечать, что и с органики трафик стал снижаться. Сайт по-прежнему в выдаче, в вебмастере тоже позиции не снижаются, а трафик заметно упал.
Добро пожаловать в клуб "сайтов для людей", которые Яндекс так лживо обещает любить.
melaxon :
А недавно я случайно заметил, что когда ищешь свой сайт с чужого компьютера,
Можешь и со своего, но в режиме "инкогнито".
melaxon :
или яндекс действительно мухлюет
Это очевидно, и заметили уже все. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Не просто мухлюет, а прямо фальсифицирует выдачу. Ну, а как ещё можно объяснить что по многим товарам на запрос "купить" в самом топе выдачи магазин SotMarket, который давно разорился и обанкротился и продаёт ссылки со своих страниц. А на все хорошие магазины Яндекс накладывает фильтр АГС - малополезный контент, продажа ссылок. _________________ Мой блог:Эксперт-Report