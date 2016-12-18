Тема: Яндекс.Доставка отзывы о работе





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luanda : Антон, зачем писать этот либеральный бред?



Я не очень знаю, что такое "либерально" или "не либерально", но у меня есть калькулятор, который позволяет мне в любой момент складывать, умножать, делить и вычитать, что в свою очередь дает ясное представление о перспективах экономического будущего на данной территории.



qualified : Если у какого-то коммерческого предприятия плохой и неправильный менеджмент, то причём тут крах российской экономики?



Если у одного предприятия плохой менеджмент, то это его проблемы. А вот если неправильный и плохой менеджмент у корпорации "РФ", то это уже беда для большинства, кто на этой местности живет и работает



А то, что крупные и средние компании закрываются и валят куда подальше, либо вообще на наш рынок не выходят, только подчеркивает глубину экономической задницы, в которой находится RF Incorporation



Вчера общался с коллегами из оффлайна, у которых есть точка в одном небольшом ТЦ в Москве. Трое соседей одновременно закрываются. Поток покупателей уже даже безубыточность не приносит, не говоря уже о прибыли. А еще полгода-год-полтора назад всё было по-другому.



И 2017-й будет ещё веселее Если у одного предприятия плохой менеджмент, то это его проблемы. А вот если неправильный и плохой менеджмент у корпорации "РФ", то это уже беда для большинства, кто на этой местности живет и работаетА то, что крупные и средние компании закрываются и валят куда подальше, либо вообще на наш рынок не выходят, только подчеркивает глубину экономической задницы, в которой находится RF IncorporationВчера общался с коллегами из оффлайна, у которых есть точка в одном небольшом ТЦ в Москве. Трое соседей одновременно закрываются. Поток покупателей уже даже безубыточность не приносит, не говоря уже о прибыли. А еще полгода-год-полтора назад всё было по-другому.И 2017-й будет ещё веселее

Автор: luanda

голосов : 9

Дата: 15:18, Вс., 18 Дек. 16

15:18, Вс., 18 Дек. 16



А у меня знакомый открыл магазин в Авиапарке. Может быть знаете этот новый огромный молл на Ходынке. Дела идут прекрасно. И ни одной свободной площади не осталось, всё сдано и покупателей валом. В нашем бизнес-центре тоже заняты почти все офисы. Все коллеги по интернет-торговле увеличили обороты за прошлый год, некоторые в разы. Может вы в другой стране живёте? Жаль, что вы не глава правительства. С таким умищем мы бы зажили!А у меня знакомый открыл магазин в Авиапарке. Может быть знаете этот новый огромный молл на Ходынке. Дела идут прекрасно. И ни одной свободной площади не осталось, всё сдано и покупателей валом. В нашем бизнес-центре тоже заняты почти все офисы. Все коллеги по интернет-торговле увеличили обороты за прошлый год, некоторые в разы. Может вы в другой стране живёте?





2) Заказ передан ЯД в субботу с доставкой на воскресенье - заказ не доставлен



По второму заказу звоню в КС, с вопросом почему нет в воскресенья доставки. Мне говорят, что доставка назначена ИМ на понедельник. На это я говорю, что мы передали информацию ЯД о том, что нужно в воскресенье.



На вопрос, видите ли вы в системе комментарий (или как там правильно у них называется) комментарий от ЯД что доставить нужно в воскресенье, ответ - нет.



На вопрос, вы не видите этих данных или ЯД не передавал информацию, ответ - скорее всего не передавал информацию о доставке на воскресенье. 1) Заказ передан ЯД в пятницу с доставкой на субботу - заказ не доставлен2) Заказ передан ЯД в субботу с доставкой на воскресенье - заказ не доставленПо второму заказу звоню в КС, с вопросом почему нет в воскресенья доставки. Мне говорят, что доставка назначена ИМ на понедельник. На это я говорю, что мы передали информацию ЯД о том, что нужно в воскресенье.На вопрос, видите ли вы в системе комментарий (или как там правильно у них называется) комментарий от ЯД что доставить нужно в воскресенье, ответ - нет.На вопрос, вы не видите этих данных или ЯД не передавал информацию, ответ - скорее всего не передавал информацию о доставке на воскресенье.





Для обсуждения российских реалий существует отдельный раздел

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o2025 : 1) Заказ передан ЯД в пятницу с доставкой на субботу - заказ не доставлен



2) Заказ передан ЯД в субботу с доставкой на воскресенье - заказ не доставлен



По второму заказу звоню в КС, с вопросом почему нет в воскресенья доставки. Мне говорят, что доставка назначена ИМ на понедельник. На это я говорю, что мы передали информацию ЯД о том, что нужно в воскресенье.



На вопрос, видите ли вы в системе комментарий (или как там правильно у них называется) комментарий от ЯД что доставить нужно в воскресенье, ответ - нет.



На вопрос, вы не видите этих данных или ЯД не передавал информацию, ответ - скорее всего не передавал информацию о доставке на воскресенье.



Добрый день!



Не могли бы Вы уточнить номера заказов?



Спасибо. Добрый день!Не могли бы Вы уточнить номера заказов?Спасибо.

Люди! Стрижу заказы не передавайте. Они их во время не доставляют. У Яндекса другие службы есть. По Москве отдавайте Аксиомусом.

Яндекс.Маркет



А что толку? Заказы были доставлены в понедельник.



Доставка по Москве, Максипостом

1) Заказ поступил на единый склад 20 декабря в 20:52

2) 21 декабря доставки не было, потому что заказ не был передан курьерской службе

3) 22 декабря заказ тоже не будет доставлен. В ЛК ЯД - статус Передан КС, а вот Максипост говорит что заказ не был получен.



Итого, в лучшем случае доставка по Москве 3 дня...заказ оформили на возврат, сами повезем.



Особенно удивляет поддержка ЯД.

Предыстория: так как баг с комментариями ЯД чинить не торопятся, то приходится писать комментарии к заказам через поддержку. К этому заказу был добавлен комментарий. Так, вот 21 числа я понимаю что заказ не доставят и пишу такое сообщение:



Цитата: Уточните, почему заказ не был передан КС?



Мне приходит ответ

Цитата: Комментарий на уточнение адреса доставки заказа ****-YD966993 был передан в службу доставки.





UPD

Также 20 числа был передан заказ на Пикпоинт, доставка Москва-->Москва. Сегодня 22 число, а заказ не поступил в пункт выдачи. Написал в поддержку, мне ответили что планируемая дата доставки в ПВЗ - 24 декабря. Итого доставка по Москве Пикпоинтом - 4 дня. UPDТакже 20 числа был передан заказ на Пикпоинт, доставка Москва-->Москва. Сегодня 22 число, а заказ не поступил в пункт выдачи. Написал в поддержку, мне ответили что планируемая дата доставки в ПВЗ - 24 декабря. Итого доставка по Москве Пикпоинтом - 4 дня.

o2025 : заказ оформили на возврат, сами повезем.

Вот это Вы зря сделали. Возврат до 2-х недель. С учётом праздников доставить сами сможете к концу января. Вот это Вы зря сделали. Возврат до 2-х недель. С учётом праздников доставить сами сможете к концу января.