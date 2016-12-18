Яндекс.Доставка отзывы о работе

Я не очень знаю, что такое "либерально" или "не либерально", но у меня есть калькулятор, который позволяет мне в любой момент складывать, умножать, делить и вычитать, что в свою очередь дает ясное представление о перспективах экономического будущего на данной территории.
qualified :
Если у какого-то коммерческого предприятия плохой и неправильный менеджмент, то причём тут крах российской экономики?
Если у одного предприятия плохой менеджмент, то это его проблемы. А вот если неправильный и плохой менеджмент у корпорации "РФ", то это уже беда для большинства, кто на этой местности живет и работает
А то, что крупные и средние компании закрываются и валят куда подальше, либо вообще на наш рынок не выходят, только подчеркивает глубину экономической задницы, в которой находится RF Incorporation
Вчера общался с коллегами из оффлайна, у которых есть точка в одном небольшом ТЦ в Москве. Трое соседей одновременно закрываются. Поток покупателей уже даже безубыточность не приносит, не говоря уже о прибыли. А еще полгода-год-полтора назад всё было по-другому.
И 2017-й будет ещё веселее
Жаль, что вы не глава правительства. С таким умищем мы бы зажили!
А у меня знакомый открыл магазин в Авиапарке. Может быть знаете этот новый огромный молл на Ходынке. Дела идут прекрасно. И ни одной свободной площади не осталось, всё сдано и покупателей валом. В нашем бизнес-центре тоже заняты почти все офисы. Все коллеги по интернет-торговле увеличили обороты за прошлый год, некоторые в разы. Может вы в другой стране живёте?
1) Заказ передан ЯД в пятницу с доставкой на субботу - заказ не доставлен
2) Заказ передан ЯД в субботу с доставкой на воскресенье - заказ не доставлен
По второму заказу звоню в КС, с вопросом почему нет в воскресенья доставки. Мне говорят, что доставка назначена ИМ на понедельник. На это я говорю, что мы передали информацию ЯД о том, что нужно в воскресенье.
На вопрос, видите ли вы в системе комментарий (или как там правильно у них называется) комментарий от ЯД что доставить нужно в воскресенье, ответ - нет.
На вопрос, вы не видите этих данных или ЯД не передавал информацию, ответ - скорее всего не передавал информацию о доставке на воскресенье.
Далее всё, что не относится к сервису Яндекс.Доставка отправится в Корзину.
1) Заказ передан ЯД в пятницу с доставкой на субботу - заказ не доставлен
2) Заказ передан ЯД в субботу с доставкой на воскресенье - заказ не доставлен
По второму заказу звоню в КС, с вопросом почему нет в воскресенья доставки. Мне говорят, что доставка назначена ИМ на понедельник. На это я говорю, что мы передали информацию ЯД о том, что нужно в воскресенье.
На вопрос, видите ли вы в системе комментарий (или как там правильно у них называется) комментарий от ЯД что доставить нужно в воскресенье, ответ - нет.
На вопрос, вы не видите этих данных или ЯД не передавал информацию, ответ - скорее всего не передавал информацию о доставке на воскресенье.
Добрый день!
Не могли бы Вы уточнить номера заказов?
Спасибо.
Люди! Стрижу заказы не передавайте. Они их во время не доставляют. У Яндекса другие службы есть. По Москве отдавайте Аксиомусом.
Яндекс.Маркет
А что толку? Заказы были доставлены в понедельник.
Доставка по Москве, Максипостом
1) Заказ поступил на единый склад 20 декабря в 20:52
2) 21 декабря доставки не было, потому что заказ не был передан курьерской службе
3) 22 декабря заказ тоже не будет доставлен. В ЛК ЯД - статус Передан КС, а вот Максипост говорит что заказ не был получен.
Итого, в лучшем случае доставка по Москве 3 дня...заказ оформили на возврат, сами повезем.
Особенно удивляет поддержка ЯД.
Предыстория: так как баг с комментариями ЯД чинить не торопятся, то приходится писать комментарии к заказам через поддержку. К этому заказу был добавлен комментарий. Так, вот 21 числа я понимаю что заказ не доставят и пишу такое сообщение:
Цитата:
Уточните, почему заказ не был передан КС?
Мне приходит ответ
Цитата:
Комментарий на уточнение адреса доставки заказа ****-YD966993 был передан в службу доставки.
UPD
Также 20 числа был передан заказ на Пикпоинт, доставка Москва-->Москва. Сегодня 22 число, а заказ не поступил в пункт выдачи. Написал в поддержку, мне ответили что планируемая дата доставки в ПВЗ - 24 декабря. Итого доставка по Москве Пикпоинтом - 4 дня.
o2025 :
заказ оформили на возврат, сами повезем.
Вот это Вы зря сделали. Возврат до 2-х недель. С учётом праздников доставить сами сможете к концу января.